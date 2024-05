7 meseszép úti cél, ami Budapestről csupán egyórányi vonatúttal elérhető

A zagyvaszántói vasútállomástól 5 kilométerre található a meseszép tengerszem, ami vadregényes környezetével és mélykék színével egy felejthetetlen élményt nyújt azoknak, akik egy napra kiszakadnának a város nyüzsgéséből. A különleges, egykori andezitbánya medrében keletkezett bányatavat a partjáról is felfedezhetitek, de ha felülről tekintenétek meg, fel is tudtok sétálni egy magaslatra.

A mintegy félóra alatt elérhető Martonvásár legnépszerűbb látványossága nem meglepő módon az ország egyik legismertebb főúri rezidenciája, a pompás Brunszvik-kastély. A mesébe illő, illusztris kastélyt körbeölelő angolkert minden évszakban másképp tündököl, és kora nyáron is kellemes sétára invitál. A hangulatos zöld oázis szívében egy aprócska kis szigetet is felfedezhettek, a kastélyban pedig többek között egy Beethovenről szóló kiállítás is vár.

A nagy múltú városról a legtöbb embernek elsőre a monumentális Bazilika ugrik be, ami kétségkívül bámulatos látványosság, ám Esztergom számos más izgalmas helyszínt is tartogat. Mindenképp érdemes felfedezni a várat, csakúgy, mint a nemrég megújult Keresztény Múzeumot, a Strázsa-hegyen található tanösvény bejárása pedig bepillantást enged a környék természeti értékeibe.

Tata már a 15. században is kedvelt nyaralóhelynek számított a királyok körében, népszerűségét pedig a mai napig megőrizte. A Kisalföld peremén található városban látnivalóból is akad bőven: a nagy múltú vár és a nemrég felújított kastély mellett érdemes megcsodálni a várost a Fellner Jakab-kilátóból, a Tatai Fényes Tanösvény pedig a lápvilágba kalauzol el. A több nagy tóval büszkélkedő Tatán a legnagyobb népszerűségnek az Öreg-tó örvend, amit nemcsak körbesétálni vagy körbetekerni érdemes, hanem a festői táj tökéletes kísérője lehet egy jó ebédnek vagy délutáni kávénak.

