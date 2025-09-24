Színes koktélkínálat, mennyei vízipipafüst és szuper akciók várnak Budapest belvárosában

Néha jó érzés kiereszteni a gőzt: kipróbáltuk a belvárosi Paradise Shisha Bar közönségkedvenc vízipipás-koktélos akcióját.

A keleti kávéházi kultúra egyik legszebb sajátossága, ahogy a körbeadogatott vízipipa megpecsételi a társaság összetartozását – ráadásul ez napjainkban már nem feltétlenül tekinthető függőséget okozó szenvedélynek, hiszen nikotinmentes verziót is bőven találunk. Így van ez a Paradise Shisha Barban is, ahová a belépés csak tizennyolc éves kor felett engedélyezett, ám a pipákhoz járó keverékek egyike sem tartalmaz nikotint.

Kávé és limonádé a teraszon

Délután érkezünk meg az éppen nyitáshoz készülődő helyre – kihasználjuk az őszi napsütést, és az esténként koktélt szürcsölő, pipázó asztaltársaságoktól hemzsegő, ám most még üresen álló teraszon foglalunk helyet. A Rákóczi és a Blaha Lujza tér közti járdaszakaszon megállás nélkül pezseg az élet – érezhetően a belváros szívében vagyunk.

Hangolódásképp egyszerű italokkal kezdünk, azaz jegeskávét és klasszikus limonádét rendelünk a figyelmes személyzettől, a Paradise Shisha Bar pedig nem vall szégyent – előbbi jéghidegen, fahéjjal meghintett tejszínhabbal, utóbbi narancs- és citromkarikákkal gazdagon érkezik.

Hangulatos vízipipabarlang

A félhomályban úszó, egy-egy LED-del megvilágított belső térbe lépve másik világba csöppenünk – Budapest nyüzsgését mintha egy pillanat alatt kikapcsolták volna. Választhatunk a hagyományos asztalok és a sarokban elhelyezett kanapészerű ülőalkalmatosságok közül – utóbbiaknál foglalunk helyet.

Az egylégterű helyiség egészen minimalista: néhány kedves szobrocska és növény díszeleg a párkányon, egyébként semmi más nem vonja el a vendégek figyelmét. Kivétel a keleties mintákkal díszített falon lógó tévé – a sportrajongók örömére rangadók idején a Paradise Shisha Barban közös meccsnézést is hirdetnek.

Rengeteg íz, semmi nikotin

Fontos még egyszer hangsúlyozni: ezen a helyen a pipát ízesítő keverékek egyike sem hagyományos dohányból készül, azaz nikotint egyáltalán nem tartalmaz. Kérhetünk ellenben alkoholos shishát: ebben az esetben a vizet – amely a füstöt szűri és hűti le – például rum, vodka vagy egyedi mix helyettesíti.

Mi a „mentes” verzióra szavazunk, ám választékból így sincs hiány: cseresznye, görögdinnye, áfonya, eper, narancs, citrom, szőlő, barack és menta is szerepel a kínálatban – és ezek még csak az alapízek! A speciális tételek listáján találunk többek között egy „Love 69” fantázianevű és rágógumi ízű darabot is – a kísértés ellenére végül az Exotic mixre esik a választásunk.

Nem bánjuk meg: a ritka déligyümölcsök és a fahéj keveréke élvezetes, gazdag aromát kölcsönöz a shishának, amelyet hosszan élvezhetünk – több mint egy órán át eregetjük a füstöt, miközben a parázs hangulatosan fel-felizzik a pipa széntartóján.

Sokszínű koktélkínálat

Első italainkat már felhörpintettük, ám a továbbiakban sem maradunk szomjan, amiért a Paradise Shisha Bar színes koktélkínálata szavatol. Mint megtudjuk, a hely legnépszerűbb akciója a vízipipa plusz két szabadon választott koktél kombinációja – adja magát, hogy mi is lecsapjunk rá.

A korai időpontra való tekintettel itt is az alkoholmentes opciót választjuk: az élénkvörös színű Safe on the Beach és a mélykék Blue Lagoon érkeznek az asztalunkhoz. Mindkettő intenzív, mégis könnyed darab, amely tökéletesen passzol a füstös élvezetek mellé.

Koktélkedvelők egyébként is jól járnak, ha este kilenc óra előtt térnek be a „Paradicsomba” – a háromórai nyitástól egészen addig tart a Happy Hours akció. Utána indul be igazán az élet: a hét minden napján éjfélig nyitva tart a József körút 23-as szám alatt található Paradise Shisha Bar, ahová legalább egyszer minden fővárosi vízipipa-kedvelőnek kötelező betérni.

Addig is szétnézhetünk a hely weboldalán.

Egy kis ajánló azoknak, akik a gasztronómiában is keleti hangulatra vágynak: