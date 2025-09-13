Isztambul Budapesten: 5 nagyszerű török étterem, ahol azonnal eláll a szavunk 

Vétek lenne a török konyhából csupán a kebabot ismerni, miközben a közel-keleti gasztronómia igencsak színes képviselőjéről beszélünk. Különféle kulináris hagyományok fúziója jelenik meg Törökország gasztronómiájának felhozatalában, ahol a gazdag levesek, vegetáriánus fogások, mezzék, kenyerek, különleges húsételek csupán a kezdet.

The Garden Café & Restaurant x Pebbles

Egy pillanat töredéke alatt repít minket az Égei-tenger mediterrán világába Merve Ilgim Deprem étterme, ahol a fehér és nyerstégla falak, fából készült bútorok mellől már csak a tenger morajlása hiányzik. A meghitt, egyszerű, de nagyszerű helyen fél négyig a The Garden Café & Restaurant menüjét élvezhetjük, amely egy ízrobbanásokkal teli kulináris utazásra hív a török konyha ihlette reggeli fogások társaságában. A klasszikus, és egyben modern ízvilággal kecsegtető brunchkülönlegességek között pedig szeretettel köszönhetjük a simit tálat (török bagel), a török buggyantott tojást vagy omlettet, a baklavás palacsintát vagy akár a török lecsót.

Míg, ha este térünk be a Paulay Ede utca 6-os száma alá, akkor egy stílszerű váltással már a Pebbles fogad minket, ahol az ételek egy része Ízmir környékéről származik, akárcsak Merve. A szezonális étlapon pedig saját receptek alapján készült, hús nélküli fogások szerepelnek, melyek között a hagyományos, valamint streetfood-fogások is megférnek, mindezt egy kortárs köntösbe öltöztetve.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 6. | The Garden Café & Restaurant: Weboldal | Facebook | Pebbles: Weboldal | Facebook

Türkiz Budapest

Az anatóliai konyha fellegvárára lelhetünk a Türkiz Budapestben, ami nem csupán a mediterrán ízek ezeregy színű kalvalkádját idézi meg a belvárosban, hanem a közösségi étkezés örömeit is. A klasszikus török kultúra szerint kialakított, elegáns térben a faszénen sült grillételek, mezzék, kemencében sült pékáruk, török klasszikusok, tengeri különlegességek, valamint autentikus desszertek váltják egymást az asztalokon. A felejthetetlen kulináris élményekért pedig az Isztambulból származó alapanyagok, fűszerek és séfek felelnek.

1051 Budapest, Nádor utca 36/b | Weboldal | Facebook

Bogazici

A Váci Greens üzletház E épületének belső udvaráról nyíló étterem a török konyha igencsak színes palettájával hív minket egy izgalmas kulináris utazásra a Boszpurusz vidékére. A Bogazici által kínált gasztrokánaánban a mezzéktől kezdve a török pizzákon át egészen a faszénen sült füstös csodákig mindent megtalálhatunk, ami a kulturális ízsokkhoz kell. A Közel-Kelet esszenciáját pedig reggel, délben, este is élvezhetjük náluk, hisz az à la carte menü mellett frissen sütött pékáruval is kényeztetik a hozzájuk betérőket.

1138 Budapest, Váci út 133. (Váci Greens Irodaház E épület) | Weboldal | Facebook

Tantuni House

Ha az autentikusságnak lenne fokmérője, valószínűleg kiakadna a Tantuniban, amely a Krúdy Gyula utca gasztropezsgésébe hozta el a török streetfood-konyha egyik jellegzetességét. A tantuni lapos lepénykenyérbe tekert fűszeres húscafat, amely az anatóliai Mersin városából származik. Budapesti otthonában pedig kérhetjük buciba vagy akár tacoba töltve is a lényeget, amely itthon darált húsból készül. És bár a Krúdy Gyula utcai hely alapját a tantuni adja, az étlapon leveseket, baklavát, valamint egyéb desszerteket is találhatunk.

1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 4. | Facebook

Bistro Dash Cafe

A Vámház körút nyüzsgésébe hozza el az ízek mennyországát a Bistro Dash Cafe, ahol az azerbajdzsáni és a török ételek találkoznak egymással az étlapon. Azerbajdzsán színeiben például az autentikus tursu qovurma-t köszönhetjük, míg Törökország ízeit többek között a pidével (csónak alakú töltött lapos kenyér) és lachamacunnal (török pizza) idézik meg. De természetesen, mi szem szájnak ingere, minden másra is lecsaphatunk a Bistro Dash-ban, ahol szirupos desszertekben sem lesz hiány.

1053 Budapest, Vámház körút 10. | Facebook

