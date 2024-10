Libanoni ízutazás: 6 zseniális étterem, ami a Közel-Keletre repít

Nem kell messzire mennetek, hogy a Közel-Kelet mennyei finomságait megkóstoljátok, hiszen mindenki nagy örömére már számos libanoni étterem vár mindenkit Budapesten. Összegyűjtöttük a kedvenceinket, ahol a különleges ízek és az egzotikus hangulat garantáltan felmelegít majd a szürke, sötét, őszi napokon.

Byblos Budapest

A Byblos Budapest a libanoni konyha legfinomabb összetevőiből készített varázslatos menüsort a belváros szívében. Az ételek elkészítésénél nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományos és a helyi alapanyagokra egyaránt, a klasszikus és modern módszerek alkalmazásával pedig egy igazi utazásra invitálnak. A széles választékban helyet kapnak vegetáriánus és vegán ételek is, így garantáltan mindenki megtalálja a neki való fogást. A mennyei ízeket nem mindennapi környezetben fogyaszthatjátok el, a családias légkör és a különleges dizájn rögtön messzi tájakra repít.

1052 Budapest Semmelweis utca 1-3. | Weboldal

ARZ Lebanese Restaurant

Az ARZ Libanoni Étterem nemcsak a dunai panorámát, de a közel-keleti ízeket és különlegességet is közelebb hozza. A kínálatban sokszínű mezzéket, grillezett hústálakat és édes finomságokat találunk, megkóstolhatjuk többek között a libanoni kenyérsalátát és a hagyományos lencselevest, mindezt pedig kísérheti egy helyi bor felhörpintése. A Várnegyed fényeiben gyönyörködve vesszetek el az egyedi ízek harmóniájában és fedezzétek fel a Közel-kelet zseniális ízeit az elegáns enteriőrben!

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 12-14. | Facebook

Mozata

A név magában foglalja a Mozata valódi egyediségének lényegét: míg a mezze a libanoni étkezési kultúra alappillérét képező apró ételeket jelenti, a „mozaik” pedig az étterem falait díszítő bonyolult minták előtt tiszteleg. A libanoni finomságokat felsorakoztató bisztró mellett házi pékárukat kínáló pékséggel és egy hangulatos kávézóval is vár, emellett pedig reggelizésre is van lehetőség. Nagy sikernek örvend továbbá a heti menü is, ami tökéletes betekintést nyújt a közel-keleti konyha világába.

1052 Budapest, Párizsi utca 3. | Facebook

Baalbek

A Belgrád rakpartra átköltözött kulináris találkozóhely libanoni csapata a levantei gasztronómia családi recepteken és a legújabb technológiákon alapuló klasszikusaival várja a vendégeket, előtérben a zöldség- és gyümölcsalapanyagokkal, hideg és meleg mezzékkel, illetve a csodás dunai panorámával. A mezzék mellett hagyományos levest és friss hummuszt is választhattok, emellett pedig Budapesten egyedülálló shishaválasztékra is számíthattok.

1056 Budapest, Belgrád rakpart 22. | Facebook

Leila’s Authentic Lebanese Cuisine

Nevét a tulajdonos család elsőszülött gyermekéről kapta, a hely pedig nemcsak ebben, de páratlan atmoszférájában, az ételek iránti szeretetben és részletgazdagságában is tükrözi az odafigyelést. Az autentikus, izgalmas és egészséges ételfelhozatal minden fogását libanoni szakács készíti el, a hideg és meleg mezzék, illetve egyéb sós ételek mellett pedig nagy hangsúly kerül az édességekre is. Zárhatjátok például a kiadós étkezést baklavával, vagy a legendás Mohallabieyyeh desszerttel.

1056 Budapest, Váci utca 42. | Weboldal

Zenobia

Ha szívesen részt vennétek egy felejthetetlen ízutazáson a libanoni és szír gasztronómia kimeríthetetlen gazdagságot rejtő világába, irány az Andrássy út és a legendás palmürai királynő nevét viselő Zenobia! A királynő uralkodása alatt virágzott a gasztronómia és a fűszerkereskedelem, így a választás nem véletlen, hiszen itt friss és minőségi hozzávalókból készítik a közel-keleti fogásokat. A sokszínű menüt böngészve mindenki megtalálja a maga kedvencét.

1061 Budapest, Andrássy út 8. | Weboldal

