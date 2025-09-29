Zseniális produkciókkal és ínycsiklandó finomságokkal vár az ország egyetlen vacsoraszínháza

Magyarország egyetlen vacsoraszínháza saját produkcióival és felejthetetlen hangulatával régóta a minőségi szórakozást keresők biztos pontja. A színpadon nemcsak vacsoraszínházi előadások váltják egymást, hanem élőzenés koncertek, látványos show‑k és revük is, így minden este új élmény várja a vendégeket.

Az Orfeum Magyarország egyetlen vacsoraszínháza, ahol vacsora és színház egymás mellett, egymást kiegészítve jelenik meg az esteken. Érkezéskor az előételt és a főételt, az előadás szünetében pedig a desszertet szolgálják fel, az előadás alatt pedig a felszolgálás szünetel.

Az ikonikus Orfeum

Az immár 15 éve töretlen népszerűségnek örvendő Orfeum az ország egyetlen állandó műsoros helyszíne, ahol a vendégek a kultúra és a gasztronómia tökéletes párosát élvezhetik. Havonta több, mint 2000 látogató tölti meg a nézőteret, miközben estéről estére új produkciók varázsolják el a közönséget, zseniális színművészekkel, fantasztikus énekesekkel, kiváló zenészekkel és profi táncosokkal szállítva a nagybetűs programélményt.

Az Orfeumba mindig van miért visszatérni: a kényelmes szórakozás otthonában szórakoztató, könnyed, mégis mondanivalóban gazdag színházi előadásokra, felvillanyozó koncertekre és látványos énekes-táncos show műsorokra válthatnak jegyet a stílusos, tartalmas kikapcsolódás rajongói.

Az Orfeum nemcsak a színpadon kényeztet, hanem a tányéron is: saját konyhájukban friss alapanyagokból készülnek a házias ízeket idéző, mégis változatos fogások. A falatokhoz gazdag bárkínálat társul: borok, pezsgők, röviditalok és koktélok széles palettájából válogathatunk – előadások előtt és a szünetekben.

A világot jelentő deszkákon estére a hazai művészvilág krémje lép fel estéről estére. Csak néhány név, a teljesség igénye nélkül: Adorjáni Bálint, Balsai Móni, Elek Ferenc, Éliás Gyula, Fenyő Iván, Ganxsta Zolee, Gájer Bálint, Haumann Petra, Hevér Gábor, Horányi Juli, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, Muri Enikő, Nagy Sándor, Oszter Alexandra, Ódor Kristóf, Parti Nóra, Singh Viktória, Szűcs Nkuya Sonia, Tenki Dalma, Yulaysi Miranda, Várhegyi Lucas Palmira, Veres Mónika Nika.

Olvasóink a FUNZINE10 kupon használatával minden októberi és novemberi estre szóló jegy árából 10% kedvezményre jogosultak az Orfeum oldalán.

Több, mint színház

Az Orfeum nem csak „egy színház vagy szórakozóhely, ahol a műsor mellett enni is lehet” – egy elegáns, sokoldalú élménytér, ahol a hangulat, a látvány és a gasztronómia tökéletes harmóniát alkot. Egyedi kialakítású, stílusos színekbe öltöztetett, akár 300 fő befogadására alkalmas termei egyben és külön is használhatók, így bármilyen alkalomhoz ideálisak: legyen az egy emlékezetes születésnap, romantikus házassági évforduló, céges partnertalálkozó, inspiráló workshop vagy sajtóreggeli.

Az Orfeum tavasszal indított hűségprogramja pillanatok alatt a törzsvendégek kedvencévé vált – nem véletlenül. A regisztráció után azonnal 5% kedvezménnyel válthatod meg jegyed bármely előadásra, és minél többször térsz vissza, annál nagyobb a jutalmad az elköltött összeg függvényében.

Az Orfeum novemberben ünnepli a 15. születésnapját, a közönség pedig igazi élménykavalkádra számíthat: a madárkák változatos műsorokról, új fellépőkről és izgalmas koktélokról csiripelnek, de egy vadonatúj, múltidéző formátum bejelentését is rebesgetik.

