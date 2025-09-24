Októberben Magyarországra látogat a Queen legnagyobb slágereit megidéző zenei show

Idén októberben hazánkban is felcsendülnek a legnagyobb Queen-slágerek és nem is akárkitől, ugyanis Európa első számú Queen tribute zenekara, a Break Free kelti életre a legendás együttes örökségét!

A Queen minden idők egyik legismertebb és legkedveltebb rockegyüttese, hiszen munkásságuk generációkat és országhatárokat nem ismerve őrzi és táplálja kultuszukat. Frontemberük, az 1991-ben elhunyt Freddie Mercury stílusával, dalaival és színpadi jelenlétével olyat adott a világnak, amit senki más.

Ikonikus mozdulatai és páratlan hangja minden Queen-rajongónak azonnal eszébe jut, csakúgy, mint Brian May elképesztő gitárszólói, vagy Roger Taylor és John Deacon zenei odaadása.

Az olasz Break Free együttes nem csupán előadja a Queen dalait, hanem újraéleszti a banda ikonikus színpadi jelenlétét és energiáját: a frontember, Giuseppe Malinconico elképesztő pontossággal hozza vissza Freddie Mercury legendás mozdulatait, hangszínét és karizmáját, amit a rajongók és kritikusok egyaránt dicsérnek.

A zenekar tagjai, Paolo Barbieri, Kim Marino és Sebastiano Zanotto pedig ugyanolyan szenvedéllyel és precizitással idézik meg Brian May, Roger Taylor és John Deacon egyedi stílusát.

A tribute zenekar olyan világsztárok oldalán lépett már fel, mint Bob Sinclar, Lenny Kravitz és a Kiss.

A közönséget világszerte telt házas arénákban és szabadtéri fesztiválokon elkápráztató zenekar idén ősszel Magyarország felé veszi az irányt. A magyar közönség október 2-án Győrben, október 3-án Szegeden és október 4-én Budapesten tombolhat a koncerten, ami mindenkit magával ragad a „Bohemian Rhapsody”-tól kezdve a „Don’t Stop Me Now”-ig!

Ha nem szeretnétek lemaradni erről az egyedülálló zenei élményről, a koncertre ide kattintva tudtok jegyet vásárolni.

