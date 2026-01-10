Vártúra hóesésben: 9 kalandos erődítmény, ami meghódítja a szíveteket idén télen

Téli mesébe illő várakat ajánlunk az ország számos pontján, amik túrázásra vagy akár családi időtöltésre is kiváló úti célok lehetnek. 

Vajdahunyad vára, Budapest

Kezdjük egy jó hírrel: nem kell feltétlenül messzire mennetek ahhoz, hogy királyi élményben legyen részetek. Budapest egyik legszebb ékköve, az 1896-ban felépült Vajdahunyad vára hófödte csúcsaival új magasságokba emeli az egyébként minden évszakban gyönyörű, tóparti épületet. Ha csak tennétek egy kört a vár és az azt körülölelő Liget környékén, már az is önmagában lenyűgöző élmény – azonban ha még teljesebbé tennétek a napotokat, feltétlenül látogassatok el az itt található kilátásokra, és lépcsőzzetek fel a Kaputoronyba is!

1146 Budapest, Vajdahunyad sétány

Fotó: Kovács Ági

Visegrádi vár

Akik legalább egyszer látták már tudják, hogy páratlan élmény és látvány a várhegy tetején álló Visegrádi Fellegvárból letekinteni a Dunára és kanyarulatára. A város felett magasodó erődítmény a XIII. században épült, két részből áll, a már említett Fellegvárból és az alsóvárként ismert Salamon-toronyból. Bár közelről és távolról, még a Duna túlpartjáról is impozáns látványt nyújt a vár, nem szabad megfeledkezni a falai közt található állandó kiállításokról, melyek részleteibe menően kalauzolják a múltba az érdeklődő látogatókat.

2025 Visegrád, Várhegy

Fotó: Jenes András és a Holló

Tatai vár

A fővárosból vonattal kicsivel több, mint fél óra alatt elérhető Tata városa télen is nagyszerű úti cél. A tatai Öreg-tó partján található tatai várat Luxemburgi Zsigmond építtette a XIV. században, az évszázadok sokasága alatt pedig többek is mondhatták magukat a vár urának. Viszontagságos múltja után majdnem 200 évig az Esterházy-család tulajdonát gazdagította, akiknek impozáns kastélya néhány lépésnyire, a vár szomszédságában található. Falai napjainkban a Kuny Domonkos Múzeumnak adnak otthont, így belülről és a tó különböző pontjairól is meg lehet csodálni az erődítményt.

2890 Tata, Váralja utca 3.

Fotó: Dornics Szilvi / KulTúrázó

Sümegi vár

Európa-szerte népszerűségnek örvendenek a Sümegi vár lovagi tornái, amit januárban több alkalommal is elcsíphettek: a műsort spanyol lovas karusszelbemutató nyitja meg, majd a mongol lovaskaszkadőr show-t is megnézhetitek. Ezután következik a középkori szokásokhoz hű lovagi torna, melynek az ügyességi fegyverbemutató, az íjászat, illetve a bajvívás egyaránt részei. Ha igazán maximalizálni szeretnétek a középkori élményt, feltétlen kössétek egybe látogatásotokat a fenséges középkori lakomával, ahol többek között hamuban sült pogácsa, ropogós libacomb, egészben sült burgonya és véres hurka gondoskodik a tele hasról.

8330 Sümeg, Vársétány

Fotó: Sümegi Vár és Várbirtok Facebook

Kinizsi-vár, Nagyvázsony

Január közepétől ismét minden héten csütörtöktől vasárnapig látogatható a Balaton-felvidék szívében található Kinizsi-vár. A vár a történelmi emléken túl is számos élményt kínál: a kisebbek előzetes egyeztetést követően pajzsot festhetnek, kalandjátékokon vehetnek részt, valamint kipróbálhatják a vitézek fegyvereit és az íjászkodást is, míg a nagyobbak lebilincselő idegenvezetések során ismerkedhetnek meg a vár lenyűgöző történetével. Kalandozásotok végén a vár kápolnájában még korhű nemesi vagy lovagi öltözékekben is fotózkodhattok!

8291 Nagyvázsony, Vár utca 9.

Fotó: Kinizsi-vár Facebook

Füzéri vár

Frissen felújított, modern várélményben lehet részetek, ha ellátogattok az ország északkeleti csücskében található Füzér térségébe. A látogatásotokhoz érdemes idegenvezetőt kérni, hiszen a bő egy órás séta alatt hihetetlen érdekességeket tudhattok meg az épületről. A várhoz ráadásul egy rövid, de annál látványosabb erdei úton keresztül tudtok felkapaszkodni a parkolóból, hogy aztán a várból tekintsetek le az alattatok elterülő mesés kis településre. A gazdagon dokumentált kiállításoknak és a kisebb túrának köszönhetően itt akár 3-4 órát is el tudtok tölteni – bár higgyétek el, egy szempillantásnak fog tűnni.

3996 Füzér, Szabadság út 30.

Fotó: Sir Drone A Lot Facebook

Rákóczi vár, Sárospatak

A sárospataki várért ugyan már jobban fel kell szántanotok az országot, azért egyszer mindenképpen érdemes beiktatni ezt az egész napot felölelő kirándulást. A vár a Rákóczi-család idején nyerte el ma ismert formáját, akiknek életét számos kiállítás őrzi. Az épület legismertebb része a Vörös-torony, ahonnan páratlan kilátás nyílik a városra és a várhoz tartozó kertre is – mondanunk sem kell, hogy mindkettő csodálatos látványt nyújt a hóban. A kiruccanást a múzeum lebilincselő állandó, illetve időszakos kiállításai teszik még felejthetetlenebbé, amit a néprajzi, a képzőművészeti, a régészeti illetve a történeti gyűjtemény tesznek teljessé.

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 19.

Fotó: Tóth Márton

Hollókő vára

Hollókőnél nehezebb jobb úti célt kitalálni, ha hagyományőrző programokra vágytok, és nincs ez másképp a vár esetében sem: korhűen berendezett lakószobákat, konyhát és ebédlőt, fürdőházat és még egy fegyvertermet is megcsodálhattok, ha erre jártok, míg a gyerekeket számos program, köztük izgalmas várjátékok fogják lekötni. Kicsivel nagyobbakkal feltétlen próbáljatok szerencsét a vár egyedülálló szabadulószobájában, amihez foghatót keresve sem találtok ebben a műfajban. A vár egy-másfél óra alatt kényelmesen bejárható, a belépés jegyvásárláshoz kötött.

3176 Hollókő

Fotó: Piószeghy Zsanett

Boldogkői vár

A Zempléni-hegység lábainál fekvő, több mint 700 éves Boldogkői vár tökéletes úti cél azoknak, akik inkább nyugodtabb programra vágynak: itt általában kevesebben vannak, így igazán elmélyülhettek a történelmi kiállításokban és a Hernád-völgy meseszép kilátásában. Ide ráadásul négylábú kedvencetek is veletek tarthat, hiszen kutyabarát várról van szó. A vár környéke egy-két óra alatt felfedezhető – a látogatásotok végén mindenképpen keressétek fel az itt található középkori ízélményeket kínáló, korhű éttermet is! Arra azonban nem árt figyelni, hogy a téli szezonban a vár csak 16 óráig van nyitva.

3885 Boldogkőváralja, külterület

Fotó: Tarhos Ferenc

Ha inkább Budapest környékén kirándulnátok:

