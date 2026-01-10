Vártúra hóesésben: 9 kalandos erődítmény, ami meghódítja a szíveteket idén télen

Téli mesébe illő várakat ajánlunk az ország számos pontján, amik túrázásra vagy akár családi időtöltésre is kiváló úti célok lehetnek.

Vajdahunyad vára, Budapest

Kezdjük egy jó hírrel: nem kell feltétlenül messzire mennetek ahhoz, hogy királyi élményben legyen részetek. Budapest egyik legszebb ékköve, az 1896-ban felépült Vajdahunyad vára hófödte csúcsaival új magasságokba emeli az egyébként minden évszakban gyönyörű, tóparti épületet. Ha csak tennétek egy kört a vár és az azt körülölelő Liget környékén, már az is önmagában lenyűgöző élmény – azonban ha még teljesebbé tennétek a napotokat, feltétlenül látogassatok el az itt található kilátásokra, és lépcsőzzetek fel a Kaputoronyba is!

1146 Budapest, Vajdahunyad sétány

Visegrádi vár

Akik legalább egyszer látták már tudják, hogy páratlan élmény és látvány a várhegy tetején álló Visegrádi Fellegvárból letekinteni a Dunára és kanyarulatára. A város felett magasodó erődítmény a XIII. században épült, két részből áll, a már említett Fellegvárból és az alsóvárként ismert Salamon-toronyból. Bár közelről és távolról, még a Duna túlpartjáról is impozáns látványt nyújt a vár, nem szabad megfeledkezni a falai közt található állandó kiállításokról, melyek részleteibe menően kalauzolják a múltba az érdeklődő látogatókat.

2025 Visegrád, Várhegy

Tatai vár

A fővárosból vonattal kicsivel több, mint fél óra alatt elérhető Tata városa télen is nagyszerű úti cél. A tatai Öreg-tó partján található tatai várat Luxemburgi Zsigmond építtette a XIV. században, az évszázadok sokasága alatt pedig többek is mondhatták magukat a vár urának. Viszontagságos múltja után majdnem 200 évig az Esterházy-család tulajdonát gazdagította, akiknek impozáns kastélya néhány lépésnyire, a vár szomszédságában található. Falai napjainkban a Kuny Domonkos Múzeumnak adnak otthont, így belülről és a tó különböző pontjairól is meg lehet csodálni az erődítményt.

2890 Tata, Váralja utca 3.

Sümegi vár

Európa-szerte népszerűségnek örvendenek a Sümegi vár lovagi tornái, amit januárban több alkalommal is elcsíphettek: a műsort spanyol lovas karusszelbemutató nyitja meg, majd a mongol lovaskaszkadőr show-t is megnézhetitek. Ezután következik a középkori szokásokhoz hű lovagi torna, melynek az ügyességi fegyverbemutató, az íjászat, illetve a bajvívás egyaránt részei. Ha igazán maximalizálni szeretnétek a középkori élményt, feltétlen kössétek egybe látogatásotokat a fenséges középkori lakomával, ahol többek között hamuban sült pogácsa, ropogós libacomb, egészben sült burgonya és véres hurka gondoskodik a tele hasról.

8330 Sümeg, Vársétány

Kinizsi-vár, Nagyvázsony

Január közepétől ismét minden héten csütörtöktől vasárnapig látogatható a Balaton-felvidék szívében található Kinizsi-vár. A vár a történelmi emléken túl is számos élményt kínál: a kisebbek előzetes egyeztetést követően pajzsot festhetnek, kalandjátékokon vehetnek részt, valamint kipróbálhatják a vitézek fegyvereit és az íjászkodást is, míg a nagyobbak lebilincselő idegenvezetések során ismerkedhetnek meg a vár lenyűgöző történetével. Kalandozásotok végén a vár kápolnájában még korhű nemesi vagy lovagi öltözékekben is fotózkodhattok!

8291 Nagyvázsony, Vár utca 9.

Füzéri vár

Frissen felújított, modern várélményben lehet részetek, ha ellátogattok az ország északkeleti csücskében található Füzér térségébe. A látogatásotokhoz érdemes idegenvezetőt kérni, hiszen a bő egy órás séta alatt hihetetlen érdekességeket tudhattok meg az épületről. A várhoz ráadásul egy rövid, de annál látványosabb erdei úton keresztül tudtok felkapaszkodni a parkolóból, hogy aztán a várból tekintsetek le az alattatok elterülő mesés kis településre. A gazdagon dokumentált kiállításoknak és a kisebb túrának köszönhetően itt akár 3-4 órát is el tudtok tölteni – bár higgyétek el, egy szempillantásnak fog tűnni.

3996 Füzér, Szabadság út 30.

Rákóczi vár, Sárospatak

A sárospataki várért ugyan már jobban fel kell szántanotok az országot, azért egyszer mindenképpen érdemes beiktatni ezt az egész napot felölelő kirándulást. A vár a Rákóczi-család idején nyerte el ma ismert formáját, akiknek életét számos kiállítás őrzi. Az épület legismertebb része a Vörös-torony, ahonnan páratlan kilátás nyílik a városra és a várhoz tartozó kertre is – mondanunk sem kell, hogy mindkettő csodálatos látványt nyújt a hóban. A kiruccanást a múzeum lebilincselő állandó, illetve időszakos kiállításai teszik még felejthetetlenebbé, amit a néprajzi, a képzőművészeti, a régészeti illetve a történeti gyűjtemény tesznek teljessé.

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 19.

Hollókő vára

Hollókőnél nehezebb jobb úti célt kitalálni, ha hagyományőrző programokra vágytok, és nincs ez másképp a vár esetében sem: korhűen berendezett lakószobákat, konyhát és ebédlőt, fürdőházat és még egy fegyvertermet is megcsodálhattok, ha erre jártok, míg a gyerekeket számos program, köztük izgalmas várjátékok fogják lekötni. Kicsivel nagyobbakkal feltétlen próbáljatok szerencsét a vár egyedülálló szabadulószobájában, amihez foghatót keresve sem találtok ebben a műfajban. A vár egy-másfél óra alatt kényelmesen bejárható, a belépés jegyvásárláshoz kötött.

3176 Hollókő

Boldogkői vár

A Zempléni-hegység lábainál fekvő, több mint 700 éves Boldogkői vár tökéletes úti cél azoknak, akik inkább nyugodtabb programra vágynak: itt általában kevesebben vannak, így igazán elmélyülhettek a történelmi kiállításokban és a Hernád-völgy meseszép kilátásában. Ide ráadásul négylábú kedvencetek is veletek tarthat, hiszen kutyabarát várról van szó. A vár környéke egy-két óra alatt felfedezhető – a látogatásotok végén mindenképpen keressétek fel az itt található középkori ízélményeket kínáló, korhű éttermet is! Arra azonban nem árt figyelni, hogy a téli szezonban a vár csak 16 óráig van nyitva.

3885 Boldogkőváralja, külterület

