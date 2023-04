6+1 kihagyhatatlan látnivaló a festői szépségű Dömösön és környékén

Nagymarossal szemben, Visegrádtól nem messze fekszik Dömös festői települése, amely az ország legszebb természeti kincseinek ad otthont. A Duna-parttól a Prédikálószékig fedezzétek fel a vidék legizgalmasabb látnivalóit, és ne felejtsétek el útba ejteni Dömös fantasztikus ételekkel váró büféjét sem!

Dömösi Duna-part

Igazi vadregényes hangulattal fogad a dömösi Duna-part, mely lenyűgöző panorámát nyújt a szemben magasodó, meredek, sziklás Szent Mihály-hegyre és a népszerű turistacélpontnak számító Remete-barlangra. Érdemes a dömösi hajóállomást célba venni, ahol parkolót is találunk, majd innen keresni egy békés részt a víz közelében, ahol leteríthetjük az otthonról hozott plédeket. A csendes strandon nem tolonganak a büfék, éttermek és szórakozóhelyek, cserébe a természet lágy ölén, az embertömegektől távol élvezhetjük a dunai látványt. A hajóállomásnál azért találunk egy büfét, ahol klasszikus strandkajákkal és hideg italokkal várnak.

Dömösi prépostsági romok

Dömös lakott területének határában, egy szép kilátással rendelkező dombon egy 11. században épült palota maradványaira bukkanhatunk, ahol I. Béla és I. Szent László király is megfordult. A királyi kastély mellé a 12. században román stílusú prépostsági templomot építettek, melynek rekonstruált altemploma ma is látogatható. A lélegzetelállító altemplom kizárólag a meghirdetett programok idejére nyit ki: szombatonként tárlatvezetéseken, valamint időszakosan istentiszteleten és tematikus programokon is részt vehetünk.

Tovább az 1000 éves templom programjaira >>

Prédikálószék

Sokak szerint a Dunakanyar legszebb panorámájával büszkélkedhet a Prédikálószék kilátója, melyet több irányból, eltérő nehézségi szintű útvonalakon megközelíthetünk. A 639 méter magas csúcs a Visegrádi-hegység harmadik legmagasabb pontja, melyet Dömösről indulva is elérhetünk. A klasszikus útvonal a Vadálló-köveken keresztül vezet, ez esetben viszont egy izzasztó kaptatókkal teli, 3 órás túrára kell számítani. A hegytetőn elénk táruló páratlan panoráma azonban kárpótol a fáradalmakért, melyet az ingyenesen látogatható, 12 méter magas fakilátóból élvezhetünk.

Vadálló-kövek

Dömösről közelíthetjük meg a Prédikálószék gerincén a magasba nyújtózó Vadálló-kövek elképesztő sziklavilágát, melynek vulkáni törmelékes kőzetből álló sziklái különféle fantázianeveket tudhatnak magukénak: Nagytuskó, Széles-torony, Bunkó, Függőkő, Felkiáltójel és Árpád trónja. Az 5-600 méteres tengerszint feletti magasságban található, különleges alakú sziklák ritka növényfajoknak adnak otthont, mégis inkább a meseszép látvány az, ami miatt hatalmas népszerűségre tett szert a kirándulóhely. A túra egy erdei sétával veszi kezdetét, majd egyre meredekebb kaptatókon találjuk magunkat, és végül a Vadálló-gerincen is fel kell másznunk, hogy elérjük az egyedülálló sziklákat.

Rám-szakadék

A Rám-szakadék mesebeli szurdokvölgye a Visegrádi-hegység egyedülálló természeti szépsége, ahová minden évben több, mint 60 ezer ember látogat el. Hazánk egyik leghíresebb kirándulóhelyét néhol akár 35 méter magas sziklafalak ölelik körbe, és helyenként 3-4 méter szűk vájatokban barangolhatunk. A több helyen csúszós túraútvonal mentén létrák és kapaszkodók könnyítik meg a haladást, és teszik izgalmassá az erdei kirándulást. A zúgókban és vízesésekben gazdag szurdokot csak egy irányból, Dömös felől Dobogókő felé lehet megközelíteni.

Hubertus-kunyhó

A Prédikálószéktől alig 500 méterre, a Pilisszentlászló felé vezető, piros háromszög jelzésű úton találjuk a Hubertus-kunyhóhoz vezető elágazást, amelyen pár perc alatt elérhetjük a terméskövekkel kirakott épületet. A kunyhó ugyan nem látogatható, az előtte kialakított panorámateraszról azonban ámulatba ejtő panoráma tárul elénk a sziklás Szent Mihály-hegyre. Ez a kilátópont a Prédikálószéknél jóval kevésbé népszerű, így itt nyugodt környezetben, kirándulók hada nélkül gyönyörködhetünk a csodálatos tájban.

+1 Betyár Batyu

Vitathatatlanul Dömös egyik gyöngyszeme a Kossuth Lajos út szélén kialakított Betyár Batyu, ahol szívvel-lélekkel készített ételek, italok, valamint fesztelen, barátságos hangulat fogad. Sokan kizárólag a Betyár Batyuért érkeznek Dömösre, hogy újra megtapasztalhassák a fantáziadús, laktató fogásokat és a rendkívüli vendégszeretetet, amihez különös otthonérzet társul. Napos időben hangulatos sörpadokon lazíthatunk az eklektikus környezetben, és az egész napos kirándulás után jól fognak esni a kreatívan elkészített, kiváló minőségű street food ételek, amilyen például a változatos alapanyagokkal töltött krumplis lepény, a különféle hamburgerek és húsimádó tálak.

2027 Dömös, Kossuth Lajos út 223. | Facebook

Fedezd fel a Dunakanyar titkos kincseit: