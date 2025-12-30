7 lélekemelő, inspiráló sorozat, melyből erőt meríthetsz 2026-ra

Összegyűjtöttünk nektek a csokornyi inspiráló sorozatot az elmúlt évekből, amik mind megtalálhatóak a népszerű streamingoldalakon. Idítsátok ezekkel 2026-ot!
Emily Párizsban (Netflix)
Egy bátor amerikai marketingszakember a szárnyait próbálgatja az életben és a szerelemben, miután megkapja álmai állását Párizsban.
Valaki valahol (HBO Max)
Sam kívülről igazi kansasi lánynak tűnik, ám legbelül küzd azzal, hogy beleilljen a szülővárosa elvárásaiba. Az útján a veszteséggel és az elfogadással birkózva önmagára és közösségére talál.
Ted Lasso (Apple TV+)
Az amerikaifutball-edző, Ted Lasso Londonba utazik, hogy átvegye irányítást, egy nehéz helyzetben lévő angol Premier League-futballcsapat élén. A csapat tulajdonosa titokban azt reméli, tapasztalatlansága miatt kudarcot vall, viszont optimista vezetési módszerei váratlanul sikeresnek bizonyulnak.
Julia (HBO Max)
A sorozatot Julia Child rendkívüli élete és tévésorozata ihlette, amely a ma népszerű főzőműsorok előfutára volt.
Próbálkozások (Apple TV+)
Jason és Nikki mindennél jobban vágynak egy kisbabára, de nem lehet nekik. Ezért úgy döntenek, hogy örökbe fogadnak. De vajon a fura barátaik, a dilis családjuk és a kaotikus életük láttán az örökbefogadási bizottság mit gondol majd róluk?
A rendkívüli (Disney+)
Jen egy öntudatos fiatal nő, aki egy olyan világban él, ahol rajta kívül mindenki szuperképességgel rendelkezik.
Percy Jackson és az Olimposziak (Netflix)
A félisten Percy Jackson vezeti az Amerikán átívelő küldetést, hogy megakadályozzon egy háborút az olümposzi istenek között.
További szuper inspiráló sorozatok: