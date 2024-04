60+ kihagyhatatlan tavaszi program és fesztivál Budapesten 2024 májusában

A tavasz utolsó hónapjára valósággal berobbant a nagybetűs fesztiválszezon a fővárosba. Majálisok, városi ünnepek, ingyenes karneválok, gasztrofesztiválok, szabadtéri koncertek, utcabálok, családi és gyereknapi programok sokasága tölti meg az utcákat és tereket. Egy csokorba szedtük nektek a legizgalmasabb tavaszi ünnepeket.

Majális az Északi Járműjavítóban // Közlekedési Múzeum (2024. május 1.)

Vegyetek részt egy igazán különleges majálison az Északi Járműjavítóban, ahol rengeteg ingyenes programmal várják a kicsiket és a felnőtteket! A Mivel megyünk? Energiamix a közlekedésben című új időszaki kiállítás 10:00 és 17:00 óra között tekinthető meg május 1-jén, valamint felfedezhetjük a Dízelcsarnokot ezen az egy napon csupán 125 forintos belépőjegyért. Ünnepeljétek együtt a Közlekedési Múzeum 125. évfordulóját az Északi és az Opera Eiffel Műhelyház udvarán, ahova több tucat egyedi veteránautó érkezik majd a Klasszikus jármű felvonulás végállomásaként. Ezt követően 14 és 15:30-tól tárlatvezetés, zenei programok, gyermek kerékpáros akadálypálya és színes múzeumpedagógiai programok várják az érdeklődőket!

Helló Európa! Fesztivál // több helyszínen (2024. május 1-5.)

A május 1. és 5. között megrendezésre kerülő Helló Európa! Fesztivál keretében szuper ingyenes programokkal készülnek nektek. A fesztivál apropója, hogy Magyarország idén 20 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, ennek örömére pedig számtalan családi, kulturális, művészeti, zenei és fényművészeti programmal várják az érdeklődőket. Az eseménnyel a főváros több pontján is találkozhattok, a Városháza parktól, a Szabadság hídon át a Bartók Béla útig.

Chinatown Terasz – Éjszakai piac Budapest kínai negyedében (egész hónapban)

Május elsején nyit meg a Chinatown Budapest éjszakai ételpiaca, ahol egészen szeptember 1-ig, minden nap 17 és 23 óra között élvezhetjük a főváros legautentikusabb kínai ételeit. A teraszon összesen 10 stand kínálatából válogathatunk, majd elfogyaszthatjuk a streetfood-különlegességeket a Nagysátor 110 asztalainak egyikénél. Asztalfoglalás nincs, így a népszerűbb időszakokban érdemes időben érkezni. A belépés és a parkolás ingyenes!

Cigány Kulturális Nap (2024. május 2.)

Május 2-án első alkalommal megrendezésre kerül a Cigány Kulturális Nap. A nap folyamán sokszínű programokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, workshopokkal és autentikus koncertekkel szeretnénk közelebb hozni a magyarországi és nemzetközi cigány kultúrát az ELTE polgáraihoz.

TETŐ Season Opener – nyitónap a város felett (2024. május 2.)

Új helyszínen nyitja meg második szezonját a TETŐ május 2-án. A megszokott Mad Scientist söröket és város feletti hangulatot ezúttal a Mammut tetőteraszán keressétek. A TETŐ rooftop bárban, 15 sörcsappal, natúr borokkal, különleges spiritekkel, kraft sör inspirálta egyedi koktélokkal és a Kolorádó fesztiválról – Turbinából már ismert Gólem streetfooddal. Már megszokott módon közel mindenhez, de mégis egy nyugodt chilles teraszon, ahol távol érezhetjük magunkat a város zajától.

Eleven Tavasz – programkavalkád a Bartókon (2024. május 3-4.)

Nem fogunk unatkozni május első hétvégéjén, hiszen élettel tölti meg a Bartók Béla Boulevardot az Eleven Tavasz színes, összművészeti programsorozata. A Gellért tértől a Feneketlen-tóig egymást érik az események, többek között koncertek, színház, workshopok, kiállítások és gyerekprogramok.

Óbuda napja // (2024. május 3-5.)

Május 3. és 5. között színes programkavalkáddal várják az érdeklődőket Óbuda négy központi helyszínén. Lóci Játszik, Anna and the Barbies, Irie Maffia, Aurevoir., Intim Torna Illegál és még sok más hazai zenész ad koncertet a kerület egyes helyszínein, de tárlatvezetéseken, múzeumsétákon és további izgalmas felnőtt, illetve gyermekprogramokon is részt vehetünk. Mindezeken felül május 4-én a nagyközönség előtt ünnepélyesen átadják az Óbuda díszpolgára és az Óbuda Közbiztonságáért díjakat.

Szabihíd-piknik (2024. május 3-5.)

A Szabadság híd egy hétvégére erejéig újra szabad lesz, május 3. és 5. között az autósokat felváltják a pihenő, beszélgető, jógázó, táncoló városlakók. Csapd a hónod alá kedvenc pokrócod és találkozzunk a zöld pillérek alatt.

Tavaszi Food Truck Show a Kincsem Parkban (2024. május 3-5.)

Május 3. és 5. között 10. alkalommal kerül megrendezésre a Kincsem Park közkedvelt programja a Tavaszi Food Truck Show. A karneváli hangulatú eseményen számtalan street food ételt kóstolhattok utcazenei programok kíséretében.

Táncház Napja // Liszt Ferenc tér (2024. május 4.)

Az első táncház megrendezésének évfordulóján, május 4-én ismét Táncház Napja a Liszt Ferenc téren, ahol egész délután élő zenével kísért tánc- és énektanítás, kiadványárusítás és kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket. A nap a Hagyományok Háza szombat esti táncházában zárul.

Menedék Cseriti Fesztivál // Kesztyűgyár Közösségi Ház (2024. május 4.)

Egy zsibongós, igazi tavaszi majális hangulattal vár az első I. Cseriti Fesztivál, amelyen a Menedék munkájának támogatására gyűjtenek az adományokat. Az esemény középpontjában a gardróbvásár áll, amin megszabadulhattok a kinőtt ruháitoktól, megunt könyveitektől és persze beszerezhettek újabb darabokat! De fesztiválon más színes programmal is készülnek: a Rutkai Bori Banda játszik a kisebbeknek, délután pedig a Manuska Jam Club jammelését hallgathatjátok. A kézműves foglalkozások között friss harira leves készül.

Dalok a magasföldszintről | Simon Márton x iamyank irodalmi estje // Este11 (2024. május 4.)

Újbuda szórakozókertje május 4-én egy extra performansszal lepi meg közönséget, Simon Márton és iamyank “zene és irodalom” jelszóval indít programsorozatot a Feneketlen-tó tőszomszédságában, a gesztenyefák alatt, az Este11 helyszínén. Simon Márton egy-egy verseskötete javát kiváló zenészek kíséretében olvassa fel. Az első esten a „Dalok a magasföldszintről” darabjai kerülnek elő, néhány egészen friss verssel együtt, iamyank összetéveszthetetlen zenei atmoszférájával kombinálva. Az estét a haza elektronikus zenei szcéna két közismert lemezlovasával Falcao x LavaLava és OIEE DJ szettjével zárjuk.

Budafoki Pincejárat // több helyszínen (2024. május 4.)

Pezsgő borkalandok várnak május 4-én a Budafoki Pincejáraton! Fedezd fel a varázslatos pincék világát, kóstolj Törley és Sauska pezsgőt, meg persze a budafoki borászatok legjavát. A gyerekeket kézműves foglalkozások, a lélegzetelállító barlanglakás és légópince, a felnőtteket pincekvíz, pinceséta és borkóstoló várja. Ingyenes transzferbuszok indulnak a Városházától, ne hagyjátok ki ezt a különleges élmény Budafokon! Ne hagyd ki ezt a különleges élményt Budafokon!

Hétszer 7 Fesztivál // több helyszínen (2024. május 4., 11., 18., 25.)

Hét hétvégén át, hét helyszínen zajlik Erzsébetváros új fesztiválja, a Hétszer 7. Április 20. és június 1. között több mint hetven program várja az érdeklődőket, melyek között Karinthy-versmaraton, szabadtéri koncertek és filmvetítések, valamint zsibvásár és bolhapiac közül szemezgethetünk.

Cinco de Mayo – mexikói utcabál a Terezában (2024. május 4-5.)

Május első hétvégéjén ismét az ünneplésé a főszerep a város egyik legjobb mexikói éttermében, ugyanis a cinco de mayo alkalmából éjjelig tartó utcabál, élő zene és pinatakészítés vár titeket a Terezában! A hangulatot a finom ételek teszik még felhőtlenebbé, és természetesen tequilából sem lesz hiány.

Virágzó kert, anyák napi séta az ELTE Füvészkertben (2024. május 5.)

Anyák napja alkalmából, május 5-én 11 órától az ELTE Füvészkertben a legszebb virágok kerülnek főszerepbe. A vezetett séta során a kert virágba borult kincseit járhatjátok végig és ismerhetitek meg közelebbről. A kb. 1,5-2 órás májusi sétán olyan érdekességeket is megtudhattok majd, mint hogy melyek azok a virágok, amik mindössze egyetlen napig virágoznak, és mely növények nevelnek alig észrevehető virágokat?

Budapesti Nemzetközi Orgonafesztivál (2024. május 5. – június 30.)

Másodszor rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Orgonafesztivált a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban. Az orgonazene kiváló nemzetközi képviselői adnak koncertet a csodálatos történelmi templomtérben május 5. és június 30. között. A fesztivál valamennyi koncertje ingyen látogatható.

Holtverseny // Átrium (2024. május 7.)

Totth Benedek gyors sodrású első regényéből rendezett egyszereplős előadást a Kultúrbrigád alkotócsapata az Átriumban, amelyben Katona Péter Dániel nyújt bravúros alakítást. Kovács Máté rendezésében kel életre a kamaszok boldogságát, boldogtalanságát és mindenekelőtt dühét előtérbe helyező Holtverseny, amely a magyar vidék egyik elhagyatott településén játszódik. A darab nem ígér fesztelen kikapcsolódást, viszont fontos gondolatokat vet fel a kamaszkorról, a felnőtté válásról és döntéseink jelentőségéről.

10 éves az Akvárium Klub Terasz (2024. május 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.)

Május 8-tól visszatér a 10. születésnapját ünneplő Akvárium Klub egyik legjobban várt programsorozata, ahol minden szerdán és csütörtökön különleges zenekarok és DJ-k színesítik majd a hétköznap estéket a belváros közepén, az Akvárium Teraszon.

Corvin Sörfesztivál // Corvin sétány (2024. május 8-12.)

Idén 10. éve telik meg a Corvin sétány malátarajongókkal, ugyanis a Serfőző által szervezett esemény 2024-ben ünnepli jubileumát. Május 8. és 12. között a hazai sörfőzdék legjobbjainak finomságait kóstolhatjátok meg, a mennyei nedű mellett pedig számos street food és sörkorcsolya is vár.

Spanish Food Fiesta – spanyol gasztrokarnevál a Kazinczy utcában (2024. május 9-11.)

Idén harmadszor élvezhetitek a különleges hangulatú fiestát a belvárosi Botellón teraszán, ahol a spanyol gasztronómia legjava mellett jéghideg sangría és latin ritmusok várnak titeket. Az ikonikus édes-gyümölcsös nedű és a fergeteges élő zene mellett természetesen a klasszikus tapasok sem maradhatnak el.

Ludovika Fesztivál – ingyenes családi napok (2024. május 9-11.)

Ha május, akkor Ludovika Fesztivál! Idén május 9. és 11. között ismét megrendezésre kerül a nagy sikerű háromnapos esemény, nem kevésbé színes programkínálattal. Szabadegyetemi előadások, koncertek és bulik, a szombati napon pedig a már hagyományos családi programokkal és honvédségi bemutatókkal készülnek a szervezők. Harckocsik és számos, élményekkel teli program várja a kicsiket és nagyokat egyaránt a Ludovika Campuson!

Floralia – Római tavaszünnep // Aquincumi Múzeum (2024. május 10-12.)

Római tavaszünnep vár az Aquincumi Múzeumban május 10. és 12. között! A régészeti park autentikus miliője ad otthont a 3 napos programsorozatnak, amelyen testközelből ismerhetjük meg a római hagyományokat. Zenés, táncos, gasztronómiai és színházi programokon elevenedik meg a történelem.

Budai Palacsinta Piknik // Allee melletti sétány (2024. május 10-12.)

Május 10. és 12. között egy igazán izgalmas gasztronómiai programon vehet részt az, aki az Alleenál jár, ugyanis a bevásárlóközpont melletti sétányon a palacsintáé lesz a főszerep. A rendezvényen nemzetközi és hazai ízek, töltött, rakott, amerikai, rántott és sós palacsinták várják az ínyenceket.

Kürtőskalács Vigalom // Édes Mackó (2024. május 10-12.)

Május 10. és 12. között újra megnyílik az édesszájúak előtt a Fővárosi Állat- és Növénykert kapuja, a 4. Kürtőskalács Vigalom keretében. Az eseményen családi programok, mesemondók, bábszínház, kézműves foglalkozások kerülnek fókuszba, de Kürtős Bejglibonnal is várják majd az ínyenceket.

Állati Kölyöknapi programok az AsiaCenterben (2024. május 11.)

Készüljetek fel egy izgalmas kalandra az AsiaCenterben május 11-én, ahol számtalan vidám program vár rátok az Állati Kölyöknapi rendezvényen. Idén ünnepeljük a kínai horoszkóp szerint a sárkány évét, így az AsiaCenterbe érkezőknek felejthetetlen élményben lesz részük. A színpadon fellép a mindig vidám Ricsi Bohóc, BEBE, látványos mazsorett- és táncbemutatók is lesznek. A nap során még bűvészshow, kutyás bemutató, valamint lángos- és fánkevő verseny is vár rátok! A színpad mellett számos kültéri programra is számíthattok: látogassatok el az állatsimogatóba, fedezzétek fel a Monster Fish Zoo hüllősimogatót, vagy éppen készítsetek homokképeket.

Európa-nap Terézvárosban (2024. május 11.)

Idén május 1-jén lesz idestova 20 éve, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, aminek méltó megünnepléseként május 11-én Európa-napot rendeznek Terézvárosban. A Hunyadi téren tartott esemény során gyerekkoncertek, zenetörténeti és táncelőadások, családi programok, workshopok, este pedig izgalmas koncertek invitálnak bennünket egy kis ünneplésre ezen a nagyszerű, ingyenes eseményen!

Budapest100 – ingyenes sétaünnep // több helyszínen (2024. május 11-12.)

A 14 éves építészeti és kulturális fesztivál 2024-ben új városrészekben járva, új közösségeket megszólítva a ‘70-es évek változatos épített örökségét tárja fel, keresve az ekkor épült házak értékeit és lehetséges jövőjét. Az idei alkalom különlegessége, hogy először nyílik lehetőség megszólítani a házak építészeit, tervezőit, a lakóházak első beköltözőit, az intézmények első dolgozóit. A Budapest100 keretében, a május 11-12-i hétvégén 36 fővárosi épület nyílik meg az érdeklődő közönség előtt. Számos lakóház, lakótelep mellett kutatóház, egyetemek, ravatalozó és még csillagvizsgáló is fogadja a látogatókat.

Európa-nap a Szabadság téren (2024. május 12.)

Az ingyenes mulatság másnap, május 12-én a Szabadság téren folytatódik, hasonlóan sokszínű programokkal. Koncertekkel, EU-s információkkal, változatos családi és gyerekprogramokkal, kreatív foglalkozásokkal, kvízekkel és játékokkal várják a látogatókat a belváros szívében. A nagyszínpadon a Lázár Tesók, a Carson Coma Akusztik Trió és Szabó Balázs Bandája legnépszerűbb dalai csendülnek fel. A legkisebbeket Bognár Szilvia, a Hahó Együttes és az Iszkiri Gyerekzenekar szórakoztatja, de lesz bábjáték is a Majorka Színházzal.

Budapesti Tavaszi Fesztivál // több helyszínen (2024. május 12-ig)

Április 29. és május 12. között ad otthont a főváros a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak, melynek keretében több mint 40 izgalmas program várja az érdeklődőket a város különböző helyszínein. A sokszínű eseménykavalkádban zenei, színházi, filmes és egyéb kulturális programokat is találhatunk, sőt, akár egy-két ingyenes kiállítást, előadást és koncertet is elcsíphetünk. A magyar fellépők mellett számos nemzetközi művész is ellátogat Budapestre ebben a két hétben.

Tavaszi bringás reggeli // több helyszínen (2024. május 14.)

Május 14-én ismét megmozdul az ország, hiszen idén is számos ponton várják finom reggelivel és egyes helyeken uzsonnával a biciklivel munkába igyekvőket. A Magyar Kerékpárosklub és a helyi szervezetek, partnerek összefogásával létrejövő program keretében reggelivel és néhány helyen uzsonnával is várják majd a bringásokat az ország több pontján. Ezért ha tehetitek, május 14-én mindenképp bringázzatok egy jót!

Deva x Platon Karataev // Budapest Park (2024. május 16.)

Május 16-án egy izgalmas duplakoncerten vehettek részt a Budapest Parkban. Először Дeva, majd utána a Platon Karataev lép színpadra. A négytagú Platon Karataev és a szólóelőadóként ismertté vált Дeva zenéje úgy tűnhet, nem sokban keresztezi egymást. Mégis van bőven közös az alternatív/art rock csapat és a lágy, ambientes elektronikus zenei előadó művészetében: mindkettejük munkásságát gyönyörű természeti képek szövik át, és arra ösztönzik a hallgatót, hogy a mindennapokból kiszakadva lélekben egy ősi földre vándoroljanak.

Thirty Seconds to Mars // MVM Dome (2024. május 16.)

A banda Latin-Amerika után és Észak-Amerika előtt, a nyár elejéig átteszi székhelyét Európába: a magyar rajongók nagy örömére május 16-án este az MVM Dome-ban lépnek fel. A turné során a Leto testvérek jóvoltából felcsendülnek az együttes leghíresebb slágerei, emléket állítva fennállásuk 26 évének.

Artmozik Éjszakája // több helyszínen (2024. május 17.)

Május 17-én ismét éjszakába nyúló filmezésre invitálnak Budapest artmozijai. A cinefilek a szokásokhoz híven egyetlen karszalaggal, korlátlanul látogathatják ezen az estén és éjszakán a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino Café, a Tabán és először a Corvin Mozi premier előtti vetítéseit és sikerfilmjeit.

Grand Sörkert a Margitszigeten (2024. május 17-20.)

A pünkösdi hétvége tavaszi estéin keressétek fel a Margitszigetet. A Grand Sörkert behűtött sörökkel, hozzá passzoló street fooddal várja az érdeklődőket. A Budapest szívében található zöld oázis élőzenés partival és neves sörfőzdék páratlan habos italaival készülnek a hétvégén.

Jazzy Fesztivál // MOMkult (2024. május 17-21.)

Bor, mámor, zene – ez a mottója a Jazzy Rádió eseménysorozatának, amely a pünkösdi hétvégén, május 17-21. között kerül megrendezésre a MOMkult teljes, belső és külső területén. A négy nap alatt összesen 22 koncertet élvezhettek, miközben vár benneteket 40 borászat és a város legjobb foodtruckjai.

Dívák & Ikonok // Magyar Zene Háza (2024. május 18-tól)

A Magyar Zene Háza időszaki kiállítóterébe költözik a londoni Victoria and Albert Múzeum nagy sikerű utazókiállítása, a Dívák & Ikonok. Olyan világsztárok mellett, mint Rihanna, Whitney Houston, Edith Piaf vagy Billie Eilish, a magyar zenetörténet nagyjainak életét is bemutatja a nemzetközi tárlat, így többek között Blaha Lujza, Cserháti Zsuzsa és Péterfy Bori személyes történetét is megismerhetik az érdeklődők. A májustól látogatható kiállításon eredeti jelmezek és fellépőruhák is megtekinthetők lesznek, ugyanakkor arra is fény derül, hogyan érvényesülnek a nők a férfiak által uralt zenei és filmes világban.

Nősziromföld, májusi pompa – virágkavalkád a Soroksári Botanikus Kertben (2024. május 19.)

A Soroksári Botanikus Kert növénygyűjteményében májusban elképesztő virágkavalkád tárul elénk. A sokféle nőszirom, nagy ezerjófű, homokliliom, jezsámen, a neve ellenére különösen szép lila ökörfarkkóró, a kosbor névre hallgató különleges hazai orchideák, a könnyű tollas szegfű és a látványos aszfodélosz mellett gyönyörködhetünk a szélfútta árvalányhajas domboldalon, a bazsarózsagyűjtemény ezerszirmú hatalmas virágaiban, de a kéken virágzó íriszmező mellett biztos, hogy nem sétálunk el álmélkodás nélkül.

Örökbefogadó nap és adománygyűjtés a Kertemben (2024. május 19.)

Május 19-én az Eszkuláp Állatvédő Egyesület több mint 20 gazdikereső kutyussal vonul ki a Kertembe, hogy szerető gazdit találjon mentvényei számára. A gazdijelölteken kívül az adományozó kedvűeket is szeretettel várják, tárgyakat és önkéntes segítséget is örömmel fogadnak.

ReMarket – Közösségi bolhapiac és vásár (2024. május 20., 26.)

Az Industrial Lamp Budapest a hónapban két alkalommal is megnyitja udvarát. Május 20-án és 26-án 9-17 óra között a retro, vintage, mid century, népi, ipari, antik bútorok mellett most is számíthattok egyedi holmikra, baráti áron beszerezhető ruhákra, könyvekre, dekor, és háztartási dolgokra, melyet a privát árusok kínálnak.

Fonó Session: Vonós örömzene (2024. május 21.)

A Fonó Session ingyenes programsorozatán közösségi örömzenélésre ad lehetőséget kedd esténként. Kezdő és haladó zenészek, zenekedvelők egyaránt csatlakozhatnak hangszerrel vagy anélkül, hogy együtt élvezzék a népzenei táborok összehúzásait idéző közös zenélést.

Múzeum+ FOTÓ // Szépművészeti Múzeum (2024. május 22.)

A Szépművészeti Múzeum nagy sikerű Múzeum+ programsorozata ez alkalommal a két új időszaki kiállítását állítja középpontba. A Magyar fotóművészek című kiállítás és a filmiparhoz kapcsolódó a Folyt. köv. / Sorozatok, variációk, ismétlődő mintázatok a 16. és a 20. század grafikai művészetében című kiállítás alkotásait tekinthetjük meg. A tárlatvezetésekkel egybekötött programsorozaton különleges tapasok és borvariációk, kerekasztalbeszélgetés, fotós workshop és blues-koncert várja az érdeklődőket.

Csinibaba Táncdalfesztivál // Budapest Park x Katona József Színház (2024. május 23.)

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén visszatér a Budapest Park és a Katona József Színház közös produkciója! Május 23-án ismét tanúi lehetünk a koncert és a színház határmezsgyéjén létrejövő különleges estének, melynek alapját a Csinibaba című film betétdalai és a 60-as évek táncdalai adják.

Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál // Kristály Színtér (2024. május 23-25.)

Május 23-25. között ismét igazi margós fesztiválhangulattal várnak benneteket a margitszigeti Kristály Színtéren, ahol a legizgalmasabb könyvújdonságok dedikálással egybekötött bemutatóin, zenés irodalmi esteken, koncerteken és akár kedvenc podcastműsoraitok élő felvételein is részt vehettek.

A. Mozart: Requiem // Szent István Bazilika (2024. május 24.)

Május 24-én, pénteken egyedülálló helyszínen csendül fel Mozart egyik legismertebb alkotása: az ETUNAM Vegyeskar és a Solti Kamarazenekar tolmácsolásában hallhatja a zenekedvelő közönség a zeneszerző utolsó darabját a Szent István Bazilika lenyűgöző miliőjében. A hangverseny este 8 órakor kezdődik.

Marcelito Pomoy, a „kettős hangú” világsztár Budapesten // Tüskecsarnok (2024. május 24.)

A mélyen hangzó baritontól, a mezzoszoprán magasságig emelkedik a filippínó világsztár, Marcelito Pomoy hangterjedelme, egyedülálló, a poptól az operáig számos műfajt felölelő, kettős hangú éneklési stílusa a szegénységből emelte őt a világ nagy koncerttermeibe. Az America’s Got Talent zsűrijét elbűvölte, ahogy a Szépség és a Szörnyeteg duettjét egymaga énekelte, most végre a hazai közönség is megismerheti a „férfi díva” unikális előadását. Marcelito május 24-én a Tüske Csarnokban lép fel, a műfajokon átívelő Ultimate Show sztárvendégeként.

MBH Bank Gourmet Fesztivál // Millenáris (2024. május 24-26.)

Május 24. és 26. között idén is több mint 100 kiállító várja a látogatókat a népszerű „országkóstolóra” a Millenárison. A MBH Bank Gourmet Fesztivál minden évben egy központi témát tűz a zászlajára: ezúttal a női energiák uralják majd a gazdag kínálatot. Míg tavaly az új generáció került középpontba, idén a női energiákra fókuszál a Gourmet Fesztivál. A nők, ha úgy tetszik, „felrázzák” ezt a területet, érzékenyen reagálnak a környezeti és társadalmi kérdésekre, egyre nagyobb szerepet vállalnak a gasztronómiában, továbbá fókuszba helyezik a fenntarthatóbb és színesebb jövőt.

Nyitott Főzdék Napja // több helyszínen (2024. május 25.)

Május 25-én ismét szélesre tárják kapuikat a magyar kisüzemi sörfőzdék és bepillantást engednek a nagyközönségnek a sörfőzés rejtelmeibe. Az eseményen részt vevő főzdék országszerte változatos programokkal, főzdetúrákkal és természetesen sörkóstolókkal várják a folyékony kenyér szerelmeseit.

OperaCinema // Erkel Színház (2024. május 25.)

Május 25-én a legnagyobb magyar színészsztárok részvételével érkezik az Erkel Színházba az OperaCinema. Az opera és a film keveredik ebben a teljesen újszerű, úttörő produkcióban, mely nemcsak szórakoztat és elkápráztat, de mindezt úgy teszi, hogy az opera műfaját eközben újszerű módon mutatja be. A színpadon zenekar és énekművészek, a filmvásznon olyan csillagok, mint Csuja Imre, Pokorny Lia, Ötvös András és Bogdányi Titanilla.

dm Gyereknap 2024 // Vasúttörténeti Park (2024. május 25-26.)

Vonatimádóknak szinte kötelező program ellátogatni a Vasúttörténeti Parkba május 25-26-án, ráadásul színes programkavalkád is jár majd a vonatos élmények mellé. A színpadon a gyerekek kedvenc előadói váltják egymást, ott lesz az Apacuka zenekar, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Kovácsovics Fruzsina, Kalap Jakab, mindeközben tucatnyi helyszínen lehet bekapcsolódni az élményprogramokba.

Régi Idők Gyereknapja és II. Újpesti Oldtimer Találkozó // Szent István tér (2024. május 26.)

A Régi Idők Gyereknapja ezúttal is egy időutazással egybekötött szórakozásra invitálja a családokat az újpesti Szent István térre, ahol nem lesz hiány remek programokból és koncertekből sem. Ha már időutazás, akkor idén sem maradhat ki az Újpesti Oldtimer Találkozó, ahova idén is begurulnak az elmúlt évtizedek legszebb járgányai.

Városi kódfejtés – Palotasztorik az Andrássy útról (2024. május 26.)

Ha mindig is városi detektív szerettél volna lenni és szívesen játszanál nyomozósat a fővárosban, május 26-án az Imagine vezetett sétáján itt a vissza nem térő lehetőség! A 2,5 órás programon a város egyik legelegánsabb útja, az Andrássy út fedi majd fel titkait, és nyomolvasós séta keretében keríti kézre a legapróbb részleteket. A séta az Írók Boltja elől indul és az úri világ részleteiről mesél gazdag díszítőfestésekkel és némaságra ítélt kőszobrokkal kéz a kézben.

„Szárnyaló” Gyereknap a Hunyadi téren (2024. május 26.)

Május 26-án a Hunyadi téren egész napos ingyenes programokkal ünnepelhetjük a gyermekeket. A színpadon fellép a Mintapinty Zenekar, Marica Bábszínháza, Kalimpa Színház, rajzfilmslágerekkel készül a KVVK kórus. A zenés programok mellett madarászbemutató, állati jóga, arcfestés várja a családokat.

Szabadakarat koncertszínház // Margitsziget Szabadtéri Színpad (2024. május 28.)

Egyedülálló koncertszínházi élményt kínál a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon május végén debütáló Szabadakarat, amely teljesen újszerű módon mesél a reformkor egyik legnagyobb alakjáról, Petőfi Sándorról, valamint a költő és Szendrey Júlia szenvedélyes kapcsolatáról. A három idősíkon és helyszínen játszódó történet a modern kor látványvilágának, zenei és táncos elemek sokaságának segítségével bontakozik ki a közönség előtt, akik szeme láttára egy soha eddig nem látott vagy hallott perspektíva elevenedik meg a szabadság, a szerelem és a haza eszméinek tengelyén.

Ügynökségek éjszakája (2024. május 31.)

Egy estére a legnagyobb hazai reklámügynökségek ismét megnyitják irodáikat, ahol különleges programokkal várnak. Ez már a negyedik felvonás amikor a szervezők összekötik a kreatív ipart és a reklámszakma iránt érdeklődőket egy önfeledt estére. A hazai top ügynökségek szakmai programokkal, diáktúrával, koncertekkel, bulival és kötetlen beszélgetésekkel várják a látogatókat. A kreatív programok után, 22 órától a Reklámzaj különleges afterpartijával zárul az este.

Gin Market // Hello Buda (2024. május 31. – június 1.)

Május 31-én és június 1-én a Gin Market Budapest hazai és külföldi ginkülönlegességekkel tölti meg a Hello Budát. A fővárosi ginfesztiválon e két nap alatt csúcsgasztronómiai élmények, ingyenes masterclassok, a zseniális gineken és tonicokon túl pedig ginbonbon-kóstoló is vár rátok.

Várkertfeszt – 10 éves a Várkert Bazár (2024. május 31. – június 2.)

Változatos fesztiválprogramokkal ünnepli 10 éves fennállását a Várkert Bazár május 31. és június 2. között. A színes programkavalkádban olyan izgalmas események sorakoznak, amilyen például a Besh o droM energikus világzenei koncertje vagy a Liza, a rókatündér szabadtéri vetítése.

Rosalia Borpiknik – borfesztivál a Városligetben (2024. május 31. – június 2.)

Idén is megrendezésre kerül a Városliget kedvenc borfesztiválja, ahol három napon át élvezhetitek a zamatos borokat Budapest legnagyobb parkjában. A május 31. és június 2. között zajló eseményen a rosé és buborékok szerelmesei a hatalmas fák árnyékában heverészve kapcsolódhatnak ki.

