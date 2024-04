Fényszínházzal nyit újra a Budapest Park – Látványos újításokkal jön a 13. évad

Tavaly több mint 690 ezer néző látogatott el a Budapest Parkba, és az előrejelzések alapján idén újabb rekordot dönthetnek. Az április 25-én induló 13. évadban egyedülálló vizuális megoldásokkal erősítenek rá a szervezők a minőségi éjszakai szórakozás élményére.

A Budapest Park stabil növekedésének egyik alappillére az innováció, amely a szórakozókomplexum minden területére kiterjed. Az idei fókuszt a koncerteket követő idősávra, vagyis az éjszakai bulikra helyezték, ahol látványos újításokkal találkozhatnak majd a látogatók.

Elképesztő fényshow veszi kezdetét a koncertek után

Minden programnapon 22 órától teljesen átalakul a Budapest Park – az éjszakai élet hazánk egyik legfelkapottabb producere, Hundred Sins által jegyzett introzenével indul, és elképesztő fényszínház veszi kezdetét. A négy különböző tánctéren más és más látványos showelemek varázsolnak el. Érdemes lesz alaposan körbenézni, hiszen a fejünk felett pulzáló ledekkel, sarkifény-szerű, éteri megvilágítással és a növényeket izzó színben feltüntető led-mennyezettel is találkozhatunk majd.

A Budapest Park az afterparty időszakban tehát új szintre emeli a látványvilágot, bemutatva rengeteg fényinstallációs megoldást. Az új, kreatív látványvilág mögött elismert művészek állnak, akiket már ismerhet a közönség többek közt az INOTA Fesztiválról és a Fénydómból is.

Régi és új bulisorozatok

De nem csak a megjelenésben erősítenek: rengeteg neves DJ-t köszönthetünk majd a lemezjátszók mögött. Ráadásul több új partysorozat is indul, ilyen például rögtön április 26-án a további meghökkentő showelemekkel tarkított Surreality Nights, vagy a kifejezetten az egyetemistákat táncra szólító Universe. De természetesen visszatérnek a közönségkedvenc bulik is, mint a Tesco Disco vagy a Lidocain Night. Sőt, idén három alkalommal is rendeznek táncházat, amik a nyár legnagyobb szabadtéri folkmulatságainak ígérkeznek.

Kihagyhatatlan koncertek a nyitóhétvégén (2024. április 25-27.)

Természetesen a főszerep továbbra is a koncerteké, amelyeknek sorát a nemrégiben új lemezzel jelentkező Blahalouisiana nyitja április 25-én, másnap a Honeybeast csapata kalauzolja el a hallgatókat hol szomorú, hol vidám popzenéjének világába, szombaton pedig egy igazi kuriózum következik: A Rapgalaxis őrzői egyesülnek egy estére, vagyis a a rap, a trap, a hiphop és az újhullámos popzene legmenőbb arcai adják egymásnak a mikrofont – többek közt Sisi, 6363 és Saiid is fellép, ráadásul a szcéna legmenőbb meglepetés vendégeit is magukkal hozzák. A műsorvezető Miller Dávid lesz. Ezt követően indul a Necc Party.

Hazai zenekarok minden mennyiségben

A szeptember végéig tartó évadban a hazai könnyűzenei élet krémje fordul meg a Budapest Park idén is bővülő színpadán. A hatalmas sikerre való tekintettel május 23-án újra megrendezésre kerül a Katona József Színházzal közös műsoruk, a Csinibaba Táncdalfesztivál, amelyben új dalok és közreműködők is felbukkannak majd. 15 éves fennállásának eddigi legnagyobb koncertjét adja a Random Trip; első önálló parkos koncertjére készül az Analog Balaton, és igazi rock’n’roll műsorral tér vissza a Park színpadára a Quimby. Ezen kívül a Park idén is nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, így érdemes lesz időben érkezni, hiszen kiváló feltörekvő zenekarok koncertjeit nézhetjük meg.

Nemzetközi sztárprodukciók a Budapest Park színpadán

A hazai fellépők mellett idén is rengeteg nemzetközi sztárprodukciót köszönthetünk a Budapest Parkban. Több mint 30 éves pályafutása során először jár Magyarországon a Take That; tavalyi, közel teltházas koncertje után újból táncra szólít az electro-swing úttörője, Parov Stelar; pontosan 10 év után áll újra a Park színpadára a kelta gyökerekkel átszőtt punk-rock zenében utazó Dropkick Murphys; őrületes bendzsózást, progresszív bluegrasst és westernt ígér a The Dead South.

Első önálló hazai koncertjére készül a Z-generáció hangja, Yungblud; új dalokkal veszi be a helyszínt a brit Bring Me The Horizon; először jár nálunk a Rage Against The Machine legendás gitárosa, Tom Morello saját nevét viselő zenekarával; különleges, a live és a DJ-szett elemeit vegyítő hibrid műsorával érkezik Carl Cox, aki előtt Nicole Moudaber melegíti a közönséget.

Színes programok az egész családnak

Az évben két olyan alkalom lesz, amikor a legkisebbek bulizhatnak a Parkban: a Pöttömkert nevű gyermekprogramon májusban zenével, készségfejlesztő játékokkal és civil szervezetek kitelepüléseivel találkozhatnak a családosok, míg az augusztusi, Pöttömkert Extra eseményen egy nagyszabású, rengeteg vendéget felvonultató születésnapi koncerttel készül a Farkasházi Réka és a Tintanyúl.

Mindezek mellett második alkalommal rendezik meg a kifejezetten kiskamaszokat célzó JusTeenTime-ot, amelynek nem titkolt célja, hogy a fiatalokat kicsit kimozdítsa a digitális világból kifejezetten nekik szóló, közösségi programok segítségével.

Csak semmi borravaló

A korábban említett látványos, vizuális fejlesztések mellett minden évben a kutatások és a közönség visszajelzései alapján finomhangolják működésüket. Megvizsgálták például azt, hogy a látogatók a teljes évadra vetítve átlagosan mennyi borravalót szoktak fizetni, a mutató szerint ennek mértéke másfél százalék. Ezentúl ez a tétel szervizdíjként szerepel majd – melynek teljes összegét, a jogszabályban előírtak szerint a pultosok kapják -, a további borravaló lehetőségét pedig teljesen eltörlik.

További részletek: budapestpark.hu

