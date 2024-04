Több mint 40 izgalmas programmal jön a Budapesti Tavaszi Fesztivál

Április 29. és május 12. között, immáron 44. alkalommal ad otthont a főváros a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak, melynek keretében több mint 40 izgalmas program várja az érdeklődőket a város különböző helyszínein.

A sokszínű eseménykavalkádban zenei, színházi, filmes és egyéb kulturális programokat is találhatunk, sőt, akár egy-két ingyenes kiállítást, előadást és koncertet is elcsíphetünk. A magyar fellépők mellett számos nemzetközi művész is ellátogat Budapestre ebben a két hétben, és az is biztos, hogy a programrengetegben minden korosztály talál magának minőségi kikapcsolódási lehetőséget.

A fesztivál a Chamber Orchestra of Europe koncertjével kezdődik április 29-én, a Budapesti Olasz Kulturális Intézetben. Több kihagyhatatlan program valósul meg a Jazz Fest keretében, de cirkusz, klubfesztivál, VR-élmények és sétaszínház is színesíti a gazdag repertoárt.

Bővebb infó: budapestitavaszifesztival.hu

Még több remek tavaszi program a fővárosban: