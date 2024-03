60+ kihagyhatatlan tavaszi program Budapesten 2024 áprilisában

Áprilisban együtt nyílnak a kerthelyiségek és a virágok Budapesten, és persze számtalan szuper program is vár rátok. Szemezgessetek közülük bátran!

Figaró Kert nyitás (2024. április 1.)

Újlipótváros épületeinek ölelésében immár 20 éve, hogy otthonra lelt egy kikapcsolódásra alkalmas városi, zöld oázis, a Figaró Kert. A kert közepén helyet foglaló szökőkút csobogását, akárcsak a tavaszi napsugarak cirógatását és a kert szívélyes marasztalását idén először a húsvéti hosszú hétvége alkalmával élvezhetitek.

Facebook-esemény >>

Tavaszi lampionvarázs // Fővárosi Állat és Növénykert (2024. április 21-ig)

Április 21-ig minden nap 18:30-tól látványos lampionkompozíciók hoznak fényt az éjszakába az Állatkert területének cirkusztól jobbra eső, keleti részében. Az alkotások távoli vidékek kultúráját idézik meg, találni közöttük állatokat, növényeket és mitológiai alakokat megformázó fénylényeket is.

További részletek >>

Apertúra: Nóra (2024. április 4.)

Ibsen: Babaház című drámájának cselekményéhez lazán kapcsolódva, a szerző korát megelőző feminizmusát kidomborítva ültették át a tizenkilencedik századi norvég családot a mai Magyarországra. A nézőknek alkalma nyílik kilépni a passzív „nézői” szerepből, és amennyire komfortzónája engedi, vagy kicsit azon túllépve – beszélgethet a szereplőkkel, tanácsot adhat nekik, sőt, aktívan befolyásolhatja az események folyását.

Facebook-esemény >>

Sőrés-Mayne-Hevesi // Lumen Kávézó (2024. április 4.)

Az egy ideje Berlinben élő Sőrés Zsolt improvizatív zajzenész hazalátogat Budapestre, ennek örömére áll össze ez az eddig sosemvolt alkalmi formáció, hogy izgalmas hangszerelésben vágjanak neki az ismeretlennek.

Facebook-esemény >>

Asztalitenisz Világnap Ferencvárosban (2024. április 5.)

A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség 10 éve április 6-át tűzte ki az asztalitenisz világnapjává. A nap célja a pingpong népszerűsítése ingyenes játékok, rendezvények, versenyek keretében.

Facebook-esemény >>

Bartók Tavasz // több helyszínen (2024. április 5-14.)

Április 5. és 14. között ismét felpezsdül a kulturális élet Budapesten, hiszen kezdődik a negyedik Bartók Tavasz, amelynek tucatnyi helyszínén idén is díjnyertes produkciók, világhírű előadók, magyarországi és ősbemutatók, nem mindennapi együttműködések, valamint a kortárs komolyzenétől a világzenén, a jazzen, a táncművészeten és a képzőművészeten át a könnyűzenéig saját műfajukban kiemelkedő alkotók várják a látogatókat.

Programbontás >>

Plant Bazaar – Hajtás-, növénycsere, vásár // Susuka (2024. április 6.)

Április 6-án trópusi hangulattal vár titeket az egy napra dzsungellé átalakult Susuka, ahol megtalálhatjátok a számotokra tökéletes szobanövényt, legyen az a legigénytelenebb futóka vagy a legritkább noID hajtás. Menő kaspókra és makramékra mindezt egy jéghideg koktél mellett, a már megszokott kiváló zenei aláfestéssel.

Facebook-esemény >>

Mozart X Jazz // BMC (2024. április 6.)

A Danubia Zenekar régóta „kicsit másképp” áll a zenéhez, hiszen hazánk egyik leginnovatívabb szimfonikus együttese nem fél átlépni a műfaji határokat. Áprilisban 6-án a BMC-ben Mozart utolsó zongoraversenyét gondolja újra a jazz irányából a Tálas Áron Trió, megmutatva azt, milyen, amikor a klasszikus zene és a jazz kreatív energiája összefonódik.

Tovább a programra >>

Carson Coma – 5. szülinapi koncert // MVM Dome (2024. április 6.)

Idén április 6-án, az MVM Dome-ban egy fantasztikus koncerttel ünnepli 5. születésnapját a Carson Coma, a zenekar eddigi legnagyobb és leghosszabb bulijával. Az este egyik nagy különlegessége, hogy a nézőtér közepén állítják fel a színpadot, hogy a jelenlévők 360 fokból figyelhessék a pódium történéseit.

Jegyvásárlás >>

Piano Day Budapest // MOMkult (2024. április 6.)

Minden év 88. napján – akárcsak a zongorán található billentyűk száma – ünnepeljük világszerte a zongorát, a zongoraművészeket, -készítőket és -hallgatókat. Idén április 6-án várják az érdeklődőket egy többkoncertes, fergeteges zenei estre a MOMkultba.

Facebook-esemény >>

System of a Down by AERIALS // OFF Kultur (2024. április 6.)

2024 elején alakult a System of a Down munkássága előtt tisztelgő AERIALS. Az örmény-amerikai zenekar teljes diszkográfiájából válogatott dalokkal lépnek színpadra, és hangzásban törekednek a lehető legmagasabb szinten megidézni a SOAD jellegzetes világát.

Facebook-esemény >>

Sakura-ünnep a Füvészkertben (2024. április 6. 7., 13., 14.)

Sok éve hagyomány az ELTE Füvészkertben az évente megrendezett Sakura ünnep, amely a japán cseresznyefa áprilisi virágzásához és Japán tradicionális ünnepéhez, az Ohanamihoz kapcsolódik. Idén április 6-án, 7-én, valamint 13-án és 14-én ismét takarókra telepedve piknikezhetünk a Füvészkertben, a sakura fák virágzásában gyönyörködve. Ezen a két hétvégén további izgalmas, autentikus japán programokkal is készülnek a látogatóknak: lesz japán nyelvóra, zene, harcművészeti és fegyverbemutató, Go oktatás, koncertek, ikebana kiállítás és workshop is.

Facebook-események >>

Cseresznyevirágzás a Budai Arborétumban (2024- április 6., 7., 12., 13.)

Áprilisban a japán cseresznyefa virágzása kerül főszerepbe, amelynek lenyűgöző látványában elmerülve megfeledkezhetünk a mindennapi gondjainkról. a Budai Arborétumban Április 6-án, 7-én, 12-én és 13-án vezetett séták során ismerhetjük meg közelebbről az élénk rózsaszínű virágba borult fákat, a tarka tulipánokat, a kertet és annak történetét. Fontos tudnivaló, hogy a Budai Arborétumba a belépés ingyenes, a helyszíni vezetésre viszont jegyet kell váltanunk.

Facebook-események >>

KISKERTPIAC – tavasz ünnep // Madhouse (2024. április 7.)

Április 7-én a Kiskertpiac árusai tavaszt hoznak a belvárosba, a MADHOUSE-ba. Vigyétek kutyusaitok, virágozzatok, virágosítsatok.

Facebook-esemény >>

Bottomless Brunch // Keksz (2024. április 7.)

Barátságos hangulata és szerencsés elhelyezkedése miatt a Madách Imre téri Keksz tökéletes helyszín, ha kiadós (és nem mellesleg mennyei) reggelire vágytok. Április 7-én 10 órától újra náluk bruncholhattok a tavaszi napsütésben, édes és sós finomságaikat akár a teraszon is elfogyaszthatjátok.

Facebook-esemény >>

ReMarket közösségi BOLHAPIAC // Industrial Lamp (2024. április 7., 14.)

Nem használt vagy megunt jó állapotú holmik eladása-csereberéje az újrahasznosítás és fenntarthatóság jegyében.

Facebook-esemény >>

Bérczesi Róbert akusztik vacsorakoncert a Turbina Bisztróban (2024. április 9.)

A Hiperkarma frontembere a tőle megszokott egyedi hangzásvilággal érkezik a Turbina emeletére, mellé egy növényi alapú menüsor teszi teljessé a többféle érzékszervre ható különleges estét.

Facebook-esemény >>

Vigyázz, kész, sajt! // Jardinette (2024. április 11.)

Április 11-én mennyei sajtok által inspirált menüvel várja vacsoravendégeit a Jardinette. Az eseményre a vendéglő séfje, Kisdaróczi Tamás, hat fogásból álló ételsort állít össze, amelyet természetesen kiváló borok egészítenek ki. Az alapanyagokat az ország két legjobb sajtmanufaktúrája biztosítja.

Facebook-esemény >>

Pest fölött az ég – Vagy sehol – Népszavalás // Gödör (2024. április 11.)

Kiss Llaci – Barabás Béla duó, Kamondy Ágnes zenekara, és „népszavalás” a Gödör Klubban József Attila 119. születésnapján.

Facebook-esemény >>

Budapest Ritmo // több helyszínen (2024. április 11-14.)

Kapcsolódjatok rá a világ zenéire idén is a Budapest Ritmóval! Engedjétek, hogy kézen fogjon az afro-francia chanson, olasz kalózok táncoltassanak vagy balkáni rezesek mutassák meg, amit még nem láttál április 11. és 13. között.

Facebook-esemény >>

Én, József Attila // Madách Színház (2024. április 11-20.)

József Attila születésének évfordulója alkalmából tűzi műsorra ezt az izgalmas irodalmi musicalt idén áprilisban a Madách Színház. Az egyik legnagyobb magyar költő életének sorsdöntő fordulatai kelnek életre a színpadon, többek között József Attila első és utolsó szerelme is megelevenedik a közönség előtt.

Facebook-esemény >>

Frenk – Várkert akusztik (2024. április 12.)

Frenk a hazai zenei élet jelentős, de saját állítása szerint is meghatározhatatlan alakja. Zenéjében ötvöződik a pop, a funk, a rock’n’roll, a klasszikus zene, a sanzon és a jazz. Dalai egyszerre nőiesek és férfiasak, melankolikusak és vadak, sanzonosak és populárisak. A koncerten hallhatóak lesznek legújabb dalai és korábbi lemezein szereplő számai is, valamint David Bowie, Zappa és Elvis feldolgozások.

Facebook-esemény >>

Die Antwoord // Barba Negra Red Stage (2024. április 12.)

A Die Antwoord hosszú szünetet tartott a világ körüli turnézásban, hogy ismét arra koncentrálhasson, amit a legjobban szeret: a zenére és a művészetre. Most azonban újra eljött az idő, hogy a Reanimation turné keretein belül a dél-afrikai duó a Barba Negra Red Stage-en koncertezzen április 12-én!

Jegyvásárlás >>

Perrin // Turbina (2024. április 12.)

Egy hosszabb pihenés után Perrin megtöri a csendet és új műsorral tér vissza a Turbinába április 12-én. A koncert előtt ráadásul Papp Mukunda játszik szólóban, az este során még Gege is betoppan, a napot pedig egy amerikai sztár, Piqi Miqi zárja majd. Jegyek már kaphatók, groove-oljátok át az éjszakát!

Facebook-esemény >>

Tereza terasz szezON nyitó (2024. április 12-14.)

Kinyílnak a napernyők, a helyére kerülnek a margaritás poharak és végre a szabad ég alatt terítenek meg kedvenc mexikói ételeiteknek-italaitoknak. Képzeld el magad köré Kuba, Kolumbia vagy Venezuela nyüzsgő utcáit, idézd fel a part menti éttermek hangulatát, a helyi ételeket és mindenekelőtt: a zenét. Április 12-én a Son Tres zenekar hozza el nektek ezt az életérzést a zöld oázis ölelésében. Szombaton pedig Dj Brook-kal bulizhattok a legjobb RnB, latin és hiphop slágerekre.

Facebook-esemény >>

Nagy Budapesti Halfesztivál // Magyar tudosók körútja (2024. április 12-14.)

Április 12-14. között a valaha volt legnagyobb budapesti halfesztivált rendezik meg a Magyar tudósok körútján. Habár a látogatókat zenés programok, vidámpark és kézműves vásár is várja, a főszerep természetesen az ételeké lesz. A gasztroudvarban jobbnál jobb fogásokat kóstolhatnak meg a halkedvelők.

Facebook-esemény >>

Balkonada találkozó és növénycsere (2024. április 13.)

A padokkal ellátott, gondozott, Nagyvárad téri metrómegálló melletti parkban kedvetekre cserélhetitek növényeiteket, leülhettek, cseveghettek, kinek mi tetszik.

Facebook-esemény >>

Beton.Hofi: Magyarország – Magyarország 0:0 // MVM Dome (2024. április 13.)

Április 13-án az elmúlt évek meghatározó könnyűzenei előadója, Beton.Hofi robbantja fel az MVM Dome színpadát. Amire számíthatunk: egyedi hangzásvilág, (ön)reflektív dalszövegek és hipnotikus színpadi jelenlét. A nagykoncert a Magyarország-Magyarország 0:0 (A meccs előre el van döntve) címet kapta.

Jegyvásárlás >>

Ricsimicsinájjunk Hidegrázós Űrutazós Vákumpogó (2024. április 13.)

Az Apertúra társulat következő tematikus buliján nem feledkeznek meg arról, hogy április 12-én indult útjára a Gagarint szállító járgány, ezáltal bevésve az űrhajózás világnapját a naptárakba. Ennek mentén várhatóak jelmezek, díszek, talán még dalok is.

Facebook-esemény >>

Budapest Oldtimer Show // Magyar Vasúttörténeti Park (2024. április 13-14.)

Világháború előtti időből származó járművek, külföldi luxus- és sportautók, valamint interaktív programok csábítanak a Magyar Vasúttörténeti Parkba április 13-án és 14-én. A XIX. Budapest Oldtimer Show alatt sok más mellett fakerekű autók, veterán kerékpárok és pedálos kisautók kerülnek kiállításra.

Facebook-esemény >>

Török idők a Rózsadombon (2024. április 14.)

Ha mindig is furdalt benneteket a kíváncsiság, ki volt valójában Gül baba, és milyen szerepet töltött be a törökök és a magyarok életében, úgy ez a program nektek szól! Április 14-én, a Sétaműhely sétáján Budapest legromantikusabb helyszínei, zegzugos utcái és titkos parkjai fedik fel titkaikat és mesélnek a török időkről. Kiderül majd, mi legenda és mi igazság, török teázási és kávézási szokásokkal ismerkedhettek meg, miközben gyönyörködtök a főváros egyik legszebb panorámájában.

További részletek >>

WAMP Design Vásár // Néprajzi Múzeum (2024. április 14.)

Április 14-én a Néprajzi Múzeum 2. emeletére költözik átmenetileg Magyarország egyik legnagyobb designvására, a WAMP. Az egynapos kitelepülésen ismét találkozhattok és beszélgethettek hazai alkotókkal, akik a fenntarthatóság elvét figyelembe véve készítik el minőségi, trendi, egyedi kreációikat.

Facebook-esemény >>

iamyank zongoraest a Három Hollóban (2024. április 14.)

Április 14-én harmadszor is visszatér iamyank zongoraestje a Három Hollóba! Ezen a különleges vasárnap estén megbizonyosodhatunk róla, hogy a művészi önkifejezésnek nincsenek eszközhasználathoz kötött korlátai. Középpontban egy szál zongora és a népszerű zenész, zeneszerző, iamyank.

Facebook-esemény >>

A hatodik kerületből Hollywoodba // Eötvös10 (2024. április 14.)

A háromszoros Oscar-díjas zeneszerző, Rózsa Miklós tiszteletére emlékestet rendez az Eötvös10 Roby Lakatos és Christian M. Vozar közreműködésével. Az április 14-i koncerten a filmzenekirály legismertebb dalait hallgathatják meg az érdeklődők hegedűn és zongorán.

Facebook-esemény >>

Vizafogó park és pavilonépület – városi séta (2024. április 15.)

Három évvel ezelőtt, 2021 elején érkezett a hír, hogy a főváros XIII. kerületében Vizafogó park néven új ökopark létesül. Az elmúlt években a Vizafogó park nemcsak jó példaként szolgált, hogyan lehet minőségi és minden igényt kielégítő zöldfelületet létrehozni, de pavilonépülete elnyerte a Budapest Építészeti Nívódíját is. A KÉK sétáján április 15-én 18 órától ti is jobban megismerhetitek a park kulisszatitkait, és egyben tehettek egy kellemes sétát a mesterséges tó körül.

Facebook-esemény >>

Gyémánt Bálint & Oláh Krisztián // Opus Jazz Club (2024. április 18.)

A magyar jazz új generációjának két kiemelkedő zenésze találkozik április 18-án az Opus Jazz Club színpadán. Koncertjük gerincét saját szerzeményeik és a gitár-zongora formációra hangszerelt feldolgozásaik adják, de még ennél is fontosabb a folyamatos zenei párbeszéd, amely a duó egyik legfőbb jellemzője.

Tovább az eseményre >>

VerShaker Versjátékok – a költészet társasjátéka // K11 (2024. április 18.)

A Vígszínház színészének, Zoltán Áronnak irodalmi kezdeményezése, a VerShaker célja, hogy közelebb hozza a verseket az emberekhez. Az április 18-i, nagyjából másfél órás VersJátékok eseményen egy költészeti társasjáték részeseiként belecsöppenhetünk a versek világába a K11-ben.

Facebook-esemény >>

Chris Bergson / Ripoff Raskolnikov Band // Gödör (2024. április 18.)

A New York-i Chris Bergson parádés dalszerző, kiváló gitáros és remek énekes. Bob Dylant és Van Morrisont idéző dalok, keveredenek a legjobb blues és jazz gitárosok örökségét egyedi módon vegyítő hangszeres játékban. Budapesti koncertjén szellemi partnere az utánozhatatlan Ripoff Raskolnikov és zenekara fogja kísérni.

Facebook-esemény >>

Asian Street Food Festival // Botellón Terasz (2024. április 18-21.)

Április 18-tól 21-ig távol-keleti ízutazásra hív a Kazinczy utcai Botellón Terasz. A vendégek Ázsia egzotikus világával ismerkedhetnek meg, hála több kiváló, autentikus ízeiről ismert étteremnek. A gasztronómiai kalandot élő zene, továbbá különleges dekoráció koronázza meg. A belépés ingyenes.

Facebook-esemény >>

Láthatatlan vacsora // Kultúrtanya (2024. április 19.)

Interaktív játékokkal fűszerezett, „láthatatlan vacsorát” szolgálnak fel április 19-én, a Csángó utcai Kultúrtanyán. A látássérültek szemszögét bemutató, nem mindennapi programot a Vakrepülés Színtársulat szervírozza egy besötétített teremben, hogy minden érzékszervetekkel az ízekre figyelhessetek.

Facebook-esemény >>

Tavaszkert Dísznövény-kiállítás és -vásár // Budai Arborétum (2024. április 19-21.)

Tavaszköszöntő dísznövény-szakkiállításnak ad otthont április 19-től 21-ig a Budai Arborétum. A Villányi úti botanikus kertben vásárolhattok palántákat, virágokat és kertészeti eszközöket, emellett megnézhetitek a bonsai- és suisekikiállítást, és részt vehettek előadásokon vagy akár az arborétumi sétán.

Facebook-esemény >>

I bike Budapest // Népliget (2024. április 20.)

Ha fontos ügynek tartjátok a biztonságos bringázás körülményeinek megteremtését a fővárosban, tekerjetek április 20-án az I bike Budapest csapatával. A biciklis felvonulás a Népligetből indul, majd a Ferenc körúton át a Döbrentei tér felé vezet, át a Lánchídon, egészen a Városligetig.

Facebook-esemény >>

Japánkerti nap // Zuglói Japánkert (2024. április 20.)

Hazánk egyik első japánkertjét a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum névadó kertésze és tanára tervezte és építtette 1928-ban. Ezek a növénycsodák a mai napig megtekinthetőek, április 20-án pedig a Japánkerti nap jóvoltából akár vezetett sétákon is részt vehetünk a helyszínen, csakúgy, mint a japán kultúrához kapcsolódó szakmai előadásokon és játékos programokon. Ne hagyjátok ki!

Facebook-esemény >>

Sütit vagy Simit: Tavaszi kutyulás // Jónás Craft Beer & Food (2024. április 20.)

Egyszerre célozza meg az állatbarátokat és a desszertimádókat a Jónás Craft Beer & Food április 20-i adománygyűjtő rendezvénye. A Sütit vagy Simit program alatt a Bikás parkban fellelhető vendéglátóhely valódi sütimenyországgá változik, és találkozhattok a Kutyaovi Állatvédő Egyesület mentvényeivel.

Facebook-esemény >>

Jazzbois: 420 // A38 (2024. április 20.)

Április 20-án a Jazzbois teremt semmihez sem fogható atmoszférát az A38 hajójának fedélzetén, felrázva ezt a kellemes tavaszi estét, a Duna vizén ringatózva. Az installációkról és vizuálokról a Kiégő Izzók / Lobotworx hibrid gondoskodik, így a látvány sem lesz utolsó. Elővételes jegyek még kaphatók!

Facebook-esemény >>

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2024. április 20-21.)

A tavasz nem telhet el az immár hagyományosnak számító Wekerlei Garázsvásár Fesztivál nélkül, melyet idén április 20. és 21. között rendeznek meg. Wekerletelep előtt nem ismeretlen a bolhapiac fogalma, hiszen rendszeresen nyílik arra alkalom, hogy a megunt, régi, de még használható holmik gazdát cserélhessenek. A Garázsvásár Fesztivál ennek a törekvésnek egy nagyobb ívű, két napon át tartó változata, ahol a kincskeresők udvarról udvarra járva kutathatják, majd térhetnek végül haza a legvagányabb kincsekkel.

Facebook-esemény >>

POKET 6. születésnap // Akvárium Klub (2024. április 21.)

Az Akvárium Klub ad otthont a POKET zsebkönyvek hatodik szülinapi eseményének április 21-én. A tavaszi minifesztiválon három színpadon zajlanak párhuzamosan a programok, melyek során Kollár-Klemencz Lászlóval, Wunderlich Józseffel és Szirtes Edina Mókussal is találkozhatnak a nézők.

Facebook-esemény >>

Robotorgona // Magyar Zene Háza (2024. április 25.)

Április 25-én egy különleges zenetörténeti utazáson vehetünk részt a Magyar Zene Házában: a Kreatív Hangtér kísérleti robotorgonája egy rendhagyó repertoárt kelt életre. Felcsendülnek többek között Bach és Mozart remekművei, de a Queen és a Beatles slágerei sem maradnak el.

Facebook-esemény >>

Édeskeserű // Hagyományok Háza (2024. április 26.)

A Hagyományok Házában április 26-án és május 10-én újra látható a Magyar Állami Népi Együttes tánckölteménye. Az Édeskeserű korszerű folklórértelmezésével, a színház eszközeinek bátor alkalmazásával, makacs következetességgel mutat rá újra és újra gyökereinkre, hagyományos kultúránk fontosságára.

Tovább az eseményre >>

DOME_LIVE Zsolnay fények // Magyar Zene Háza (2024. április 26.)

Április 26-án a híres pécsi Zsolnay Fényfesztivál varázslatos világa tölti meg élettel a Magyar Zene Háza földalatti kupoláját. A Hangdóm 360 fokos vetítővászna tökéletes hátteret biztosít ennek és még 20-féle másik különleges audiovizuális programnak, melyet babzsákokba mélyedve élvezhetünk.

Tovább az eseményre >>

ék – TÍZ // A38 (2024. április 26.)

Tíz éves fennállását ünnepli az ék az A38 hajón április 26-án. A 2014 óta változatlan felállással működő ék eddig 3 nagylemezt és egy kislemezt jelentetett meg és vált a vájt fülű zeneszeretők kultikus zenekarává. Ezen az estén is a zenéé a főszerep, különleges vendég Litvániából a Kanalizacija.

Facebook-esemény >>

INOTA Showcase: Max Cooper 3D AV LIVE // Magyar Zene Háza (2024. április 26.)

Az INOTA 2024-ben nem tűnik el, sőt, koncepciójuk tovább gördül, izgalmas projektekkel. Kezdve a tavalyi fesztivál pillanatok alatt teltházassá vált fellépőjével, a mindig megújuló Max Cooper visszatérésével, aki ezúttal a Magyar Zene Háza illusztris nagytermében zenél április 26-án.

Facebook-esemény >>

Kézműves- és növényvásár Józsefvárosban (2024. április 27.)

A Föld napja után alig egy héttel, április 27-én újra kézművesek és növénykereskedők veszik birtokba a józsefvárosi Horváth Mihály teret. A vásárral egy időben, ugyanott rendezik meg a Józsefvárosi Közösségek Ünnepét, így az érdeklődők egy csokornyi változatos program közül szemezgethetnek majd.

További részeletek >>

A zene / teljes / története // Zeneakadémia (2024. április 27.)

Merész vállalkozásba fogott a Danubia Zenekar: felkértek három kiváló zeneszerzőt, hogy foglalják össze 40 ezer év zenetörténetét egy egész estés koncertműsorban. A rendkívül szórakoztató program során egy páratlan, humoros zenei kaland részesei lehetnek az érdeklődők április 27-én, a Zeneakadémián.

Tovább az eseményre >>

Fekete Jenő 60 – Születésnapi koncert – sárarany vinyl bemutató // A38 (2024. április 27.)

A magyar blueslegenda 60. születésnapját, a pályán eltöltött első 40 évét és az idei Record Store Dayen megjelenő „sárarany” dupla vinyl kiadását ünnepli ezen az estén az A38 hajón, egy erre az alkalomra alakult, friss formációval. A koncerten saját dalok, blues klasszikusok és feldolgozások mellett először hallható majd élőben az április 1-én megjelenő „valami” című új dal, mely helyet kapott a vinyl kiadványon is.

Facebook-esemény >>

Budapesti Tavaszi Fesztivál (2024. április 29. – május 12.)

Április 29. és május 12. között, immáron 44. alkalommal ad otthont a főváros a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak, melynek keretében több mint 40 izgalmas program várja az érdeklődőket a város különböző helyszínein. A sokszínű eseménykavalkádban zenei, színházi, filmes és egyéb kulturális programokat is találhatunk, sőt, akár egy-két ingyenes kiállítást, előadást és koncertet is elcsíphetünk.

Tovább a programokra >>

Nemzetközi Jazznap // Városháza Park (2024. április 30.)

Nagyszabású jazzkoncerttel ünnepli a jazz napját a főváros április 30-án. A Városháza parkban megrendezésre kerülő, ingyenes eseményre minden zenerajongót szeretettel vár a csak erre az alkalomra összeálló zenekar, többek között Borbély Mihály (szaxofon) és Lakatos Mónika (ének).

Facebook-esemény >>