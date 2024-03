Ősszel is folytatódik a Danubia Zenekar nagy sikerű programsorozata

A Danubia Zenekar régóta „kicsit másképp” áll a zenéhez, hiszen hazánk egyik leginnovatívabb szimfonikus együttese nem fél átlépni a műfaji határokat. A zenekar műfaji határokon átívelő hozzáállását a „Komolyzene nincs, csak zene van” üzenet foglalja össze legjobban, és ezt a szemléletet tükrözi a 2024 tavaszán indult Semmi komoly sorozat is.

Az új sorozatban elmosódnak a műfaji határok, összeolvadnak a hagyományos és modern elemek, hogy valami egyedi és megismételhetetlen születhessen. A februári és márciusi dupla teltházas estek során a Danubia Zenekar először Pál István Szalonna és bandája segítségével mutatta be, hogy Bach D-dúr szvitje mennyire meghökkentően harmonizál a hangszeres magyar népzenével, majd Deva (Takács Dorina) közreműködésével az is bebizonyosodott, hogy a tradicionális népdal, Bartók darabjai és az elektronikus zene mind rímel egymásra.

Áprilisban 6-án a BMC-ben Mozart utolsó zongoraversenyét gondolja újra a jazz irányából a Tálas Áron Trió, megmutatva azt, milyen, amikor a klasszikus zene és a jazz kreatív energiája összefonódik.

„Titokban reménykedtünk abban, hogy sikerrel debütál új sorozatunk, de az érdeklődés messze meghaladta az előzetes várakozásainkat. A Semmi komoly eddigi előadásaira napok alatt elfogytak a jegyek, az esti koncertek mellett délutáni pótelőadásokat is kellett tartanunk, és az április 6-i Mozart X Jazzre is már csak a délutáni előadásra van jegy. Éppen ezért nagy öröm számunkra, hogy ősszel folytatjuk a sorozatot, és ezúttal a BMC mellett egy nagyobb helyszínen, a MOMkultban is meghallgathatja a közönség a zenei műfajok összefonódását bemutató koncertjeinket” – mondta el a Semmi komoly debütálásáról Hámori Máté, a Danubia Zenekar művészeti vezetője, a sorozat ötletgazdája.

A Semmi komoly programsorozat következő időpontjai:

Mozart X Jazz // Budapest Music Center (2024. április 6., 15:00)

Mozart: B-dúr zongoraverseny

Közreműködik: Tálas Áron Trió

Karmester és házigazda: Hámori Máté

Bach X Folk // MOMkult (2024. október 26., 20:00)

Bach: D-dúr szvit

Közreműködik: Pál István Szalonna és bandája

Karmester és házigazda: Hámori Máté

A koncert után táncház



Ezt a különleges audiovizuális élményt sem érdemes kihagyni: