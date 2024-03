2024-ben is lesz Bartók Tavasz! – Magyarországra érkezik a Spiritualized

Majdnem 35 évvel a megalakulása után, a műfaj rajongóinak nagy örömére, április 7-én először érkezik Magyarországra a Spiritualized. A neopszichedelikus rockzene legendás formációját a Bartók Tavasz keretében láthatjuk az Akváriumban.

A Jason Pierce által alapított és vezetett formációt vétek lenne egyetlen műfaji kategóriába beszorítani, hiszen a brit multiinstrumentalista dalszerző-énekes maga is ódzkodik a címkék és divatos megnevezések használatától. „Egész életemben arra törekedtem, hogy lehetőleg ne szaladjak a menő, divatos dolgok, meg olyasmik után, amiknek úgymond értelmük van” – nyilatkozta korábban az alkotói folyamatról. Ez a kijelentés pedig akár a Spiritualized mottója is lehetne, hiszen eddig megjelent 9 albumuk szinte minden alkalommal új perspektívákat nyitott meg a hallgatók előtt.

Úgy is fogalmazhatnánk, a Spiritualized a saját maguk által létrehozott zenei univerzumban létezik, utalva ezzel egyben a zenekar elődjére, Pierce és egykori zenésztársa, Peter Kember korábbi, Spacemen 3 nevű formációjára, vagy éppen a Spiritualized 1997-es ikonikus Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space című albumára, amely az évvégi albummustrán olyan klasszikusokat utasított maga mögé, mint a Radiohead OK Computere vagy a The Verve Urban Hymns albuma.

A Spiritualized azonban nemcsak egyszerűen a kultikus Spacemen 3 nyomdokába lépett – sokan ezt a formációt tartják a shoegaze műfaj origójának –, de mostanra saját jogon is a masszív indieszíntér egyik legnagyobb hatású zenekarává váltak, amely nélkül olyan népszerű együttesek, mint a Tame Impala, az MGMT, a King Gizzard & The Lizard Wizard is teljesen másképp szólna ma.

A zenekar megalakulását követő első két évtized gyakori tagcseréi után az elmúlt 10 évben állandósulni látszik a felállás, ám John Coxon és Doggen Foster gitárosok, Thomas Wayne basszusgitáros, Kevin Bales dobos és Tom Edwards billentyűs mellé a lemezfelvételek során gyakorta csatlakoznak közreműködő zenészek. Így például a legutóbbi, 2022 áprilisában megjelent Everything Was Beautiful albumon vonósok és fúvósok is hallhatóak. És természetesen az egész mozgatórugója maga Pierce, aki amellett, hogy a dalok zenéjét és szövegét írja, tucatnyi hangszeren játszik, énekel, sőt, legtöbbször a produceri feladatokat is magára vállalja. A legutóbbi lemezen nem kevesebb mint 16 hangszert szólaltat meg. „Igen, de egyiknek sem vagyok mestere – nyilatkozta szerényen. – Rock’n’roll-t játszunk, szóval ez már eredendően alkalmatlan erre. Azonban ez az egyszerűség és elemi megközelítés az izgalmas benne. Néha nehéz megtalálni, de ha sikerül, az mindenkit felvillanyoz.”

A pandémiás időszak jótékony magányában megszületett 7 trackes albumot 11 különböző stúdióban vették fel, amelynek az egyszerű oka az volt, hogy nehéz volt összeegyeztetni a zenészeket – a lemezen összesen több mint 30 zenész működött közre, köztük Pierce lánya, Poppy is – és a közelben lévő alkalmas stúdiók szabad kapacitását.

„Úgy érzem, egész életemben erre készültem – mondta Pierce az albumot ihlető karanténidőszakról. – Végre nem kellett szégyenkeznem a megszállottságom miatt. Amikor zenét írsz, olyan érzés, mintha az lenne a legfontosabb dolog a világon. Holott nem az, hiszen ez csak zene, és úgysincs mit mást csinálni, maximum más módokon megőrülni. Ez az egész egyfajta csodálatos kényszerű magány volt.” A végeredményt pedig szerencsére a magyar rajongók is hallhatják, mégpedig április 7-én, az Akvárium Nagy Halljában.

Bővebb infó: bartoktavasz.hu

