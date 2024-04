5 tavaszi kiállítás Budapesten, amit kár lenne kihagyni májusban

Nagyszerű kiállítások nyitnak meg áprilisban és májusban a fővárosban, kezdve a várva várt Banksy-eseménytől a Zene Háza új, dívákat és női ikonokat bemutató tárlatáig. Vigyetek egy kis művészetet a színes tavaszi, kora nyári napokba!

Fiumei Anno (1849-2024)

Ingyenesen megtekinthető, szabadtéri kiállítás nyílt a Fiumei úti sírkert megnyitásának 175. évfordulója alkalmából. A sírkert területén berendezett tárlat olyan helyszínekre kalauzolja el az érdeklődőket, melyek az adott hely egykori környezetét, hangulatát idézik fel. A Fiumei Anno (1849-2024) című kiállítás tablóit többek között a bejáratnál, Ady Endre és Arany János síremlékénél, a Batthyány-, a Deák- és a Kossuth-mauzóleumnál találjátok. Ha kedvetek tartja, a sírkert ingyenes vezetett sétáihoz is csatlakozhattok, melyeken további érdekességeket tudhattok meg a temető elmúlt 175 évéről.

Fiumei úti sírkert | egész évben | Weboldal

Így történt – A holokauszt korai emlékezete szemtanú művészek alkotásain

A nyolcvan évvel ezelőtt lezajlott magyarországi holokauszt emlékezetét bemutató kiállítás olyan egyedi és sokszorosított grafikákat, albumokat tár a közönség elé, melyek a koncentrációs táborok, a gettó vagy a munkaszolgálat mindennapjait örökítik meg. A tárlat közel 30 művész, többek között Kádár Béla, Bálint Endre és Gedő Ilka munkáit mutatja be, a műtárgyak nagy része a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár gyűjteményéből érkezik, melyeket más, magyarországi intézményekből és külföldről kapott művek egészítenek ki. A kiállított alkotások személyesek, intimek, ugyanakkor a holokauszt páratlan mementói.

Magyar Nemzeti Galéria | 2024. július 21-ig | Weboldal

The World of Banksy – Az utca a festővásznam

A világ leghíresebb „láthatatlan” graffitiművésze, Banksy ikonikus utcai képei új színt hoztak a kortárs művészetbe, alkotásai rekordösszegekért kelnek el. Barcelona, Párizs, Milánó és Brüsszel után Budapestre érkezik a The World of Banksy – Az utca a festővásznam című nagy sikerű kiállítás. A több mint 100 Banksy-alkotást bemutató tárlat a Király utcai Komplex Kiállítóteremben lesz látható május 3-tól, majd folytatja útját Velencébe, Nápolyba és New Yorkba. A kiállítás graffitiken, fényképeken, videóinstallációkon és lenyomatokon keresztül ad átfogó képet a kivételes művész egész eddigi munkásságáról.

Komplex | 2024. május 3-tól | Weboldal

Dívák & Ikonok

A Magyar Zene Háza időszaki kiállítóterébe költözik a londoni Victoria and Albert Múzeum nagy sikerű utazókiállítása, a Dívák & Ikonok. Olyan világsztárok mellett, mint Rihanna, Whitney Houston, Edith Piaf vagy Billie Eilish, a magyar zenetörténet nagyjainak életét is bemutatja a nemzetközi tárlat, így többek között Blaha Lujza, Cserháti Zsuzsa és Péterfy Bori személyes történetét is megismerhetik az érdeklődők. A májustól látogatható kiállításon eredeti jelmezek és fellépőruhák is megtekinthetők lesznek, ugyanakkor arra is fény derül, hogyan érvényesülnek a nők a férfiak által uralt zenei és filmes világban.

Magyar Zene Háza | 2024 májusától | Weboldal

Kis magyar kockológia. A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban

A Ludwig Múzeum legújabb időszaki kiállításának tárgya nem más, mint a magyar vidék településeinek képét mai napig meghatározó sátortetős kockaház, ismertebb nevén a Kádár-kocka. A jellemzően két évtized alatt, az ötvenes évek vége és a hetvenes évek vége között felhúzott jellegzetes lakóházak a szocializmusban a modernitás jelképei voltak, majd a kommunizmus után afféle építészeti mostohagyermekké váltak. A kiállítás változatos művészeti médiumokon és immerzív installációkon keresztül mutatja be a jellegzetes háztípus eredetét, alakulását és hatását a magyar vizualitás történetében.

Ludwig Múzeum | 2024. május 18. – augusztus 18. | Weboldal

