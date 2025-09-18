Ingyenes programokkal várják hétvégén a piacozás szerelmeseit országszerte

Szeptember harmadik hétvégéjén rendezik meg a III. Országos Nyitott Piacok Napját, amelynek középpontjában a lecsó szerepel – és az a gondolat, miszerint a piac még mindig az egyik legfontosabb találkozási pont a városi közösségek életében.

Bosnyák téri Vásárcsarnok | Fotó: Országos Nyitott Piacok Napja

Idén harmadik alkalommal szervezi meg országos lefedettségű rendezvényét a Vásárcsarnokok, Piacok Együttműködési Fóruma. A III. Országos Nyitott Piacok Napja ráadásul valójában nem is egy, hanem két napon át zajlik szeptember 19-én és 20-án. 

Az idei esemény mottója „a piac mint találkozási” pont, a fókusz pedig ezúttal a magyar gasztronómia egyik legegyszerűbb, ugyanakkor számtalan verzióban elkészíthető jellegzetességére, a lecsóra – és a hozzávaló alapanyagokra – kerül.

Ingyenes programok országszerte

Az elmúlt két év nagy sikere után idén még több résztvevővel kerül megvalósításra a Nyitott Piacok Napja: országszerte 22 helyszínen készülnek ingyenes programokkal. Azokból pedig nem lesz hiány, ráadásul egészen változatos aktivitásokba futhatnak bele a piacozók: például a Rákóczi téri Vásárcsarnokban vezetett sétákat tartanak, az Óbudai Piacon gomba-szaktanácsadásra, a Fény utcai Piacon borkóstolóra kerül sor, míg az Új Teleki téri Piacon a L’ecsó című filmet vetítik.

A vidéki helyszíneken is zajlik az élet: többek között Miskolcon lecsófőző versenyt hirdetnek, Szombathelyen a ruházati árusok tartanak divatbemutatót, Hévízen a betelepült belga, orosz és német családokkal beszélgetnek, Székesfehérváron pedig szilvalekvárfőzéssel készülnek a szervezők. Ez persze csak egy kis ízelítő a számtalan különlegességből – a pontos programokért az egyes helyszínek oldalát érdemes felkeresni.

Piacok, amelyek csatlakoztak a Nyitott Piacok Napja eseményéhez:

Budapesten:

  • Fény utcai Piac
  • Hunyadi téri Piac
  • Sashalmi Piac
  • Új Teleki téri Piac
  • Lehel Csarnok
  • Vámház körúti Vásárcsarnok
  • Rákóczi téri Vásárcsarnok
  • Fehérvári úti Vásárcsarnok
  • Bosnyák téri Vásárcsarnok
  • Kórház utcai Vásárcsarnok
  • Tétényi úti Üzletközpont
  • Flórián téri Üzletközpont
  • Városháza Vásár
  • Fővárosi Autópiac

Vidéken:

Sőt, mi több, egy újhullámos piac is nyit a hétvégén:

Hamarosan Budapesten is megnyitja kapuit a vilÃ¡gszerte hÃ­res gasztropiac
A Time Out Market kÃ¼lÃ¶nleges piactere a Blaha Lujza tÃ©ren, a tÃ¶rtÃ©nelmi Corvin ÃruhÃ¡z elsÅ emeletÃ©n vonultatja fel lenyÅ±gÃ¶zÅ kÃ­nÃ¡latÃ¡t szeptembertÅl.

