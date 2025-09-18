Ingyenes programokkal várják hétvégén a piacozás szerelmeseit országszerte

Szeptember harmadik hétvégéjén rendezik meg a III. Országos Nyitott Piacok Napját, amelynek középpontjában a lecsó szerepel – és az a gondolat, miszerint a piac még mindig az egyik legfontosabb találkozási pont a városi közösségek életében.

Idén harmadik alkalommal szervezi meg országos lefedettségű rendezvényét a Vásárcsarnokok, Piacok Együttműködési Fóruma. A III. Országos Nyitott Piacok Napja ráadásul valójában nem is egy, hanem két napon át zajlik szeptember 19-én és 20-án.

Az idei esemény mottója „a piac mint találkozási” pont, a fókusz pedig ezúttal a magyar gasztronómia egyik legegyszerűbb, ugyanakkor számtalan verzióban elkészíthető jellegzetességére, a lecsóra – és a hozzávaló alapanyagokra – kerül.

Ingyenes programok országszerte

Az elmúlt két év nagy sikere után idén még több résztvevővel kerül megvalósításra a Nyitott Piacok Napja: országszerte 22 helyszínen készülnek ingyenes programokkal. Azokból pedig nem lesz hiány, ráadásul egészen változatos aktivitásokba futhatnak bele a piacozók: például a Rákóczi téri Vásárcsarnokban vezetett sétákat tartanak, az Óbudai Piacon gomba-szaktanácsadásra, a Fény utcai Piacon borkóstolóra kerül sor, míg az Új Teleki téri Piacon a L’ecsó című filmet vetítik.

A vidéki helyszíneken is zajlik az élet: többek között Miskolcon lecsófőző versenyt hirdetnek, Szombathelyen a ruházati árusok tartanak divatbemutatót, Hévízen a betelepült belga, orosz és német családokkal beszélgetnek, Székesfehérváron pedig szilvalekvárfőzéssel készülnek a szervezők. Ez persze csak egy kis ízelítő a számtalan különlegességből – a pontos programokért az egyes helyszínek oldalát érdemes felkeresni.

Piacok, amelyek csatlakoztak a Nyitott Piacok Napja eseményéhez:

Budapesten:

Fény utcai Piac

Hunyadi téri Piac

Sashalmi Piac

Új Teleki téri Piac

Lehel Csarnok

Vámház körúti Vásárcsarnok

Rákóczi téri Vásárcsarnok

Fehérvári úti Vásárcsarnok

Bosnyák téri Vásárcsarnok

Kórház utcai Vásárcsarnok

Tétényi úti Üzletközpont

Flórián téri Üzletközpont

Városháza Vásár

Fővárosi Autópiac

Vidéken:

Szombathelyi Városi Vásárcsarnok

Hévíz Termelői Piac

Pécsi Vásárcsarnok

Pécsi Hajnóczy Piac

Pécsi Diána Piac

Székesfehérvári Városi Piac

Miskolci Búza Téri Piac

Győr Vásárcsarnok

Sőt, mi több, egy újhullámos piac is nyit a hétvégén: