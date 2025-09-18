Ingyenes programokkal várják hétvégén a piacozás szerelmeseit országszerte

Szeptember harmadik hétvégéjén rendezik meg a III. Országos Nyitott Piacok Napját, amelynek középpontjában a lecsó szerepel – és az a gondolat, miszerint a piac még mindig az egyik legfontosabb találkozási pont a városi közösségek életében.
Idén harmadik alkalommal szervezi meg országos lefedettségű rendezvényét a Vásárcsarnokok, Piacok Együttműködési Fóruma. A III. Országos Nyitott Piacok Napja ráadásul valójában nem is egy, hanem két napon át zajlik szeptember 19-én és 20-án.
Az idei esemény mottója „a piac mint találkozási” pont, a fókusz pedig ezúttal a magyar gasztronómia egyik legegyszerűbb, ugyanakkor számtalan verzióban elkészíthető jellegzetességére, a lecsóra – és a hozzávaló alapanyagokra – kerül.
Ingyenes programok országszerte
Az elmúlt két év nagy sikere után idén még több résztvevővel kerül megvalósításra a Nyitott Piacok Napja: országszerte 22 helyszínen készülnek ingyenes programokkal. Azokból pedig nem lesz hiány, ráadásul egészen változatos aktivitásokba futhatnak bele a piacozók: például a Rákóczi téri Vásárcsarnokban vezetett sétákat tartanak, az Óbudai Piacon gomba-szaktanácsadásra, a Fény utcai Piacon borkóstolóra kerül sor, míg az Új Teleki téri Piacon a L’ecsó című filmet vetítik.
A vidéki helyszíneken is zajlik az élet: többek között Miskolcon lecsófőző versenyt hirdetnek, Szombathelyen a ruházati árusok tartanak divatbemutatót, Hévízen a betelepült belga, orosz és német családokkal beszélgetnek, Székesfehérváron pedig szilvalekvárfőzéssel készülnek a szervezők. Ez persze csak egy kis ízelítő a számtalan különlegességből – a pontos programokért az egyes helyszínek oldalát érdemes felkeresni.
Piacok, amelyek csatlakoztak a Nyitott Piacok Napja eseményéhez:
Budapesten:
- Fény utcai Piac
- Hunyadi téri Piac
- Sashalmi Piac
- Új Teleki téri Piac
- Lehel Csarnok
- Vámház körúti Vásárcsarnok
- Rákóczi téri Vásárcsarnok
- Fehérvári úti Vásárcsarnok
- Bosnyák téri Vásárcsarnok
- Kórház utcai Vásárcsarnok
- Tétényi úti Üzletközpont
- Flórián téri Üzletközpont
- Városháza Vásár
- Fővárosi Autópiac
Vidéken:
- Szombathelyi Városi Vásárcsarnok
- Hévíz Termelői Piac
- Pécsi Vásárcsarnok
- Pécsi Hajnóczy Piac
- Pécsi Diána Piac
- Székesfehérvári Városi Piac
- Miskolci Búza Téri Piac
- Győr Vásárcsarnok