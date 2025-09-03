Hamarosan Budapesten is megnyitja kapuit a világszerte híres gasztropiac

A Blaha Lujza téren nyitja meg kapuit szeptemberben a Time Out Market Budapest.

A Time Out Market különleges piactere a történelmi Corvin Áruház első emeletén vonultatja fel lenyűgöző kínálatát szeptembertől, mindenki számára biztosítva a kulturális programokkal megtoldott gasztronómiai kalandok élményét.

A helyszínen 11 konyha, három bár, öt rendezvényhelyszín és mintegy 540 ülőhely gondoskodik majd arról, hogy az ide érkezők megízlelhessék és megtapasztalhassák Budapest és a környező régió legjavát. Az egyedi koncepcióval életre hívott piactér állandó szereplőiről már le is hullt a lepel.

A hivatalos megnyitót követően, szeptember 20-án 11:30-tól a gasztronómiai élményekről olyan éttermek és vendéglátóhelyek fognak gondoskodni, mint az Anyukám Mondta, a Pingrumba, a 101 Bistro, a Szaletly, a CANTEEN by Pesti István, a Casa Christa, a Tuning Burger, a Bigfish, a M’EAT by Rácz Jenő, a LIRA by Essência Restaurant, a Hai Nam Pho, míg az italkínálatot a Dreher Tanksör, a Wines of Hungary és az Absolut biztosítja.

Time Out Market 1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1. Weboldal | Facebook

Tele van a főváros jobbnál jobb újdonságokkal: