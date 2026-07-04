A Duna hullámain vár Budapest legkülönlegesebb jógaélménye idén nyáron

A forró nyári napok és a folyamatos nappali pörgés után egy igazán különleges élmény vár a Dunán, ahol idén nyáron naplementés jógaórán vehettek részt. (x)

Ha szívesen kipróbálnátok valami újat a megszokott stúdióórák helyett, ne hagyjátok ki ezt a vissza nem térő eseményt! Ahogy a nap lassan lenyugszik, a Parlament látványa, a víz közelsége és a folyó nyugodt hullámzása egészen különleges hangulatot teremt. Nem véletlen, hogy a jóga és a víz ennyire jól kiegészítik egymást: míg a mozgás segít lelassulni és feltöltődni, addig a víz természetes nyugalma tovább erősíti ezt az élményt.

Akár most próbálnátok ki először a jógát, akár rendszeresen gyakoroltok, ezen az alkalmon mindenki megtalálhatja a saját ritmusát. Kezdőként biztonságos és inspiráló környezetben ismerkedhettek meg a jóga alapjaival, míg gyakorlottabbként új élményekkel és irányzatokkal gazdagodhattok.

A MAHART Cruises eseménysorozatán hatha és vinyasa flow jógaórák közül is választhattok – attól függően, hogy egy lassabb, elmélyülő vagy egy lendületesebb gyakorlásra vágytok. A közös pont minden alkalommal ugyanaz: a kikapcsolódás, a befelé figyelés és a feltöltődés.

A részvételhez csak a jógamatracotokra és kényelmes ruhára lesz szükségetek, minden másról a szervezők gondoskodnak. Frissítő italok, kellemes zene és egy igazán különleges környezet vár rátok, ahol másfél órára kiszakadhattok a mindennapokból, és teljesen a jelen pillanatra koncentrálhattok. Az élményt egy exkluzív ajándékcsomag teszi teljessé, hogy otthonra is jusson a testi és lelki feltöltődésből.

Az első alkalomra pillanatok alatt elfogytak a jegyek, jó hír azonban, hogy a nyár folyamán lesz még lehetőségetek jógázni a Duna hullámain. Mivel a helyek száma korlátozott, érdemes időben biztosítanotok a helyeteket, ha nem szeretnétek lemaradni!

Az esemény következő időpontja: 2026. július 14. 18:30-20:00.

Bővebben az eseményről ide kattinva, a MAHART weboldalán olvashattok, a jegyeiteket pedig ide kattintva tudjátok beszerezni.

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