Hol kapható az ország tortája 2026-ban? – Íme a térkép és a teljes lista!

Az ország tortája és az ország cukormentes tortája verseny győztese közel 500 helyen kapható 2026. augusztus 20-tól. Hogy hol? A cikkünkben található linkre kattintva megkereshetitek a térképen az összes cukrászdát.

Magyarország Tortáját és a Magyarország Cukormentes Tortája verseny győztesét 2025. augusztus 20-tól vásárolhatjátok meg Budapesten a Magyar Ízek Utcája rendezvény keretében a Várkert Bazár épületében (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.) és az országban még további közel 500 helyszínen.

A győztes tortákat árusító cukrászdák augusztus 18-tól megtalálhatóak a megújult www.cukraszat.net honlapon, ahol egy térkép segítségével rögtön láthatjátok a hozzátok legközelebb eső helyet.

Az ország tortája 2026-ban

Augusztus 12-én kihirdették az ország tortája 2026-os győzteseit: Balogh László, Kis Roland és Balogh Zoltán gyulai cukrászmesterek alkotása, a „Bíborfehér” fantázianevű torta viselheti idén a Magyarország Tortája címet. A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt 2026-ban Puchovszki Alena, Pethő Gábor és Vadócz Jenő, a balatongyöröki Promenád Kávéház cukrászai nyerték „Szilvafácska” nevű kreációjukkal.

Tudj meg többet a győztes desszertekről:

A 2026-os versenyről

A Magyar Cukrász Ipartestület idén már huszadik alkalommal hirdette meg a „Magyarország Tortája” versenyt augusztus 20-i nemzeti ünnepünk, Magyarország szimbolikus születésnapja köszöntésére.

A 2026. évi verseny tematikája a rögös túró és a tejföl volt, és rekordszámú, 60 nevezés érkezett, aminek következtében a zsűrizési folyamat négy körből tevődött össze.

Olyan új, kreatív torták nevezését várták, amelyek elkészítésénél felhasználták a rögös túrót és/vagy tejfölt, a torta ráadásul kizárólag magyar gyártású, HKT jelölésű rögös túrót és magyar tejfölt tartalmazhatott. A cukrászok más alapanyagokat, például gyümölcsöket, fűszereket is felhasználhattak, de ügyelniük kellett rá, hogy a kötelező alapanyagok íze maradjon domináns.

Kíváncsi vagy a tavalyi ország tortájára is?