Őszi élmények sokaságával vár a Dél-Balaton fővárosa októberben

A nyári emlékek épp csak elcsendesültek, Siófok máris új hangulatba öltözött. A Balaton-part megnyugszik, a séták kellemesebbek, a város pedig ideális úti cél, ha lassú kikapcsolódásra és feltöltődésre vágytok.

Siófok látnivalói egész évben tartogatnak élményeket. Az ősz beálltával jólesik felfedezni a tópartot, megpihenni az ilyenkor is virágzó rózsakertben, kerékpárra pattanni, vagy egyszerűen csak gyönyörködni a Balaton látványában.

Sétatippek és látnivalók Siófokon őszre

Ha egy könnyed sétára vágytok, irány a Millennium Park, ami rendezett sétányaival a belváros egyik legnyugodtabb találkozópontja. Ha pedig a klasszikus balatoni életérzésre vágytok, a Jókai park aranyló fáival, padjaival és madárcsicsergésével kellemes pihenőhelynek bizonyul.

A móló végén a Béke Jóságos Angyala várja a parton sétálókat, ahol elmerengve gyönyörködhettek a megszelidült hullámokban. Ilyenkor a víztoronyból is lenyűgöző panoráma nyílik a tóra és Siófok városára.

Érdemes felkeresni a Krúdy-villát és a Thanhoffer-villát is, melyek a századforduló világát hozzák közelebb. A Kálmán Imre Emlékház a világhírű zeneszerző életébe enged betekintést, a Jókai-villa pedig a balatoni nyaralások aranykorát idézi meg, irodalmi hangulattal átitatva.

Programtippek zimankóra

Ha hűvösebbre fordul az idő, a nemrégiben megújult Galerius Élményfürdő kínál testet-lelket melengető feltöltődést és felejthetetlen élményeket minden generáció számára. Az apróságokat többek közt modern csúszdák, játszószoba, szüleiket pezsgőfürdő, szaunavilág és számos pihentető kezelés várja. Ráadásul a fürdő teljes területén gasztropontok kerültek kialakításra.

Őszi gasztroélmények Siófokon

Természetesen a gasztronómiai élményekről sem kell lemondanotok: október 9. és 11. között ismét a bográcsban rotyogó halászlé illatával telik meg Siófok Fő tere és környéke, hiszen érkezik a 13. alkalommal megrendezésre kerülő Halfesztivál!

Az íz- és programkavalkádot többek között családi események, kézműves játékok, zenés-táncos bemutatók és színvonalas koncertek színesítik, így még Bereczki Zoltán, a Kowalsky meg a Vega, valamint a Parno Graszt – vendég Dánielfy Gergő -, koncertjén is tombolhattok. A rendezvényen való részvétel idén is teljesen ingyenes.

Családi kalandok a vénasszonyok nyarára

Siófok központjától mindössze 5 kilométerre, kellemes természeti környezetben várja a családokat a Bella Állatpark. A 30 ezer négyzetméteren elterülő parkban a kisállat-simogatók mellett kétpúpú tevék, alpakák, lovak, pónilovak, szamarak, kenguruk, szurikáták, kecskék, birkák, zebuk, pávák, díszmadarak, sok háziállat, dísztó halakkal és vízimadárpark várja a látogatókat.

Ha pedig az őszi szünetben kalandoznátok a Dél-Balaton fővárosában, akkor mindenképpen keressétek fel a Nagystrandot, hiszen évről évre itt építik fel az ország legnagyobb útvesztőjét. A 180 centiméteres falmagasságú, 600 négyzetméteres szalmalabirintus minden nap újabb kihívás elé állítja az ide látogatókat, hiszen esténként újrarendezik a folyosókat, így nap mint nap rá kell találni a kijárat felé vezető útra.

Siófok a nyugodtabb időszakban is hívogat, számtalan program és kikapcsolódási lehetőség várja a látogatókat. A legfrissebb eseményekről a Siófok Guide Facebook-oldalán informálódhattok.

Őszi élmények a Balatonnál októberre:

Kiemelt fotó: Siófoki Önkormányzat