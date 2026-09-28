20+ felejthetetlen program és őszi fesztivál a Balatonnál 2026 októberében

Az élet bizony a nyári főszezon után sem áll meg a Balatonnál. Elhoztuk hát nektek az ősz legizgalmasabb programjait a magyar tengernél, amelyek között ínycsiklandó gasztrofesztiválokat, szuper családi rendezvényeket és városnéző tippeket is találtok.

Oktobeer Fesztivál Balatonalmádiban (2026. október 1-3.)

Balatonalmádiban jobban talán nem is indulhatna az ősz második hónapja, hiszen október 1. és 3. között zseniális sörkülönlegességekkel, fergeteges élőzenei programokkal és persze hamisítatlan bajor hangulattal telik meg a Pannónia parkoló, hogy három napra megidézze a müncheni Oktoberfest vidám forgatagát. A belépőjegy ráadásul még egy italkupont is magába foglal, amit egy korsó Paulaner, Spaten, Erdinger, Golser vagy Augustiner italra válthattok be. Egy biztos: a komlós nedű rajongóinak kihagyhatatlan esemény!

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Murci Gasztrofesztivál a Kishegyen // Balatonlelle (2026. október 3.)

Október 3-án helyi borokkal, mustokkal és murcival, valamint finom falatokkal telik meg a balatonlellei Kishegy, hiszen érkezik a Murci Gasztrofesztivál! A rendezvényen élménykalauz segítségével járhatjátok végig a környék pincéit, miközben megkóstoljátok a ház legfinomabb tételeit. Az eseményt kézműves vásár és gyerekprogramok teszik teljessé, így a család minden tagja jól fogja magát érezni. További részletekért kövessétek a Facebook-eseményt!

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Zánkai szüreti felvonulás (2026. október 3.)

Október 3-án újra szüreti hangulat költözik Zánkára! A 14 órakor induló Zánkai Szüreti Felvonuláson néptáncosok, népzenészek, hagyományőrzők és kisvonat kíséretében járhatjuk végig a települést. A megállókban finomságokkal, italokkal és kóstolókkal várják a résztvevőket, a program pedig a Faluháznál folytatódik finom ételekkel, büfével és DJ Golyó zenéjével. A jókedv és a közösségi élmény garantált! Csatlakozzatok, és ünnepeljük együtt a szüretet Zánkán!

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Őszi vezetett túra a Szent György-hegyen (2026. október 4.)

Ismerjétek meg a Szent György-hegy természeti csodáit és titkait október 4-én egy őszi vezetett séta keretében! A 8,5 kilométeres, a közepesnél kissé erősebb nehézségű túrán a legújabb kutatási eredmények tükrében fedezheted fel a hegy kialakulását, gazdag élővilágát, kultúrtörténetét, sőt, a hegy sárkányának históriája is megelevenedik. A 4 órás és 300 méter szintkülönbségű útvonal a Kisapáti temetőtől indulva érinti a Szent Kereszt-kápolnát, a turistaházat, a „Jégbarlangot”, a híres bazaltorgonákat, a hegytetőt, majd az Oroszlánfejű-kutat és a Tarányi-házat elhagyva a festői Lengyel-kápolnánál ér véget. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

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Állatok világnapja a Szántódpusztai Majorságban (2026. október 4.)

Az Állatok világnapján is bemutatkozik a Szántódpusztai Majorság apraja-nagyja, Ficánka a csíkos kismalac és társai, a majorság négylábú sztárjai és szárnyas kedvencei. Szántódpusztán az állatok jelenléte is hozzájárul ahhoz, hogy a majorság ne csupán műemléki helyszín, hanem valóban élő örökség legyen. A régi mesterségek, a működő műhelyek, a gazdasági épületek és az állattartás együtt idézik meg a hajdani majorsági életet. Október 4-én játékos és ismeretterjesztő feladatokkal, látványetetéssel, kreatív játszótérrel várják a kicsiket és nagyokat.

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Édes pihenés a Balatonnál:

Siófoki Halfesztivál (2026. október 9-11.)

Október 9. és 11. között ismét a bográcsban rotyogó halászlé illatával telik meg Siófok Fő tere és környéke, hiszen érkezik a 13. alkalommal megrendezésre kerülő Halfesztivál! Az íz- és programkavalkádot többek között családi események, kézműves játékok, zenés-táncos bemutatók és színvonalas koncertek színesítik, így még Bereczki Zoltán, a Kowalsky meg a Vega, valamint a Parno Graszt, vendég Dánielfy Gergő koncertjén is tombolhattok. A rendezvényen való részvétel ráadásul az előző évekhez hasonlóan idén is teljesen ingyenes!

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Füge Feszt // Badacsony (2026. október 9-11.)

A Balaton izgalmas, őszi gasztronómiai kalandjával vár titeket október 9. és 11. között a badacsonyi Füge Feszt. A háromnapos szabadtéri fesztivál azonban nem korlátozódik az ízélményekre: workshopok, bemutatók, valamint koncertek is gondoskodnak majd a szórakozásról, miközben megismerhetitek a régió kulturális kincseit. Az eseményen több mint 35 kiállító étel- és italkínálatába kóstolhattok bele, melynek főszereplője persze nem más, mint a füge.

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Őszi Kürtőskalács Piknik // Tihany (2026. október 9-11.)

Jó hírünk van a kürtőskalácsok szerelmeseinek, hiszen három napon keresztül minden róluk fog szólni a Vitéz Kürtős, a Lavender Tihany és a Villa Pisky közös eseményén. Az október 9. és 11. között megrendezésre kerülő Kürtőskalács Pikniken páratlanul szép környezetben falatozhattok – a városhoz illő módon ráadásul a levendulás desszertek sem maradhatnak el a legnépszerűbb ízvilágú kalácsok, valamint a tej- és gluténmentes finomságok mellett.

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EGYÜTT A HEGY! – Közös szüreti felvonulás a Szent György-hegy körül (2026. október 9-10.)

Október 9–10-én újra megtelik élettel a Szent György-hegy: Hegymagas, Raposka és Kisapáti közös szüreti ünnepre várja a látogatókat. A pénteki programot különleges gasztronómiai élmény és akusztikus koncertek színesítik, szombaton pedig látványos, lovasokkal, lovaskocsikkal és feldíszített járművekkel kísért szüreti felvonulás indul. A napot néptánc, koncertek, vásári forgatag és esti mulatság teszi teljessé. A részvétel ingyenes.

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Nivegy-völgyi Murci Fesztivál (2026. október 10.)

Október 10-én a Nivegy-völgy falvai is az újbort ünneplik: az idén már kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Murci Fesztiválon jobbnál jobb borok és friss murci, zene és persze fergeteges szüreti hangulat felel majd a felejthetetlen gasztronómiai élményekért. Az ingyenesen látogatható rendezvény egészen biztosan bakancslistára való program a borok és a Balaton-felvidék szerelmeseinek, minden további információért keressetek rá a Facebook-eseményre!

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Veszprémi Középkori Nap (2026. október 10.)

Október 10-én valóságos időutazásban lehet részetek, ha ellátogattok a veszprémvölgyi apácakolostorhoz. Az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Veszprémi Középkori Napon minden adott egy vidám családi kiruccanáshoz: középkort idéző dallamok, kézműves vásár és hagyományőrzők köszöntenek titeket, de még a lovagi tornát idéző küzdősport, a buhurt kulisszatitkaiba is beleshettek az egész napot felölelő, ingyenesen látogatható programon.

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Gesztenye Fesztivál // Keszthely (2026. október 10-11.)

Október 10-én és 11-én imádnivaló családi programsorozatnak lehettek részesei Keszthelyen, a Kertészeti Centrumban. A díjmentesen látogatható Gesztenye Fesztiválon kicsiknek és nagyoknak sem lesz idejük unatkozni, hiszen a gyerekeket játékok, rajzverseny és mesés-verses felolvasás várja, míg a felnőttek izgalmas workshopokon és előadásokon vehetnek részt, de még örömtánchoz is csatlakozhatnak. A rendezvényt koncertek és népdalkör teszi teljessé.

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Panorámás kirándulástippek a Balaton körül őszi emlékekhez:

Őszi Fényvarázs: fényfestéses kerti séta a Folly Arborétumban (2026. október 10., 24.)

Október 10-én és 24-én a Folly Arborétum területén számos helyen látványos fényjátékkal találkozhattok. Az alkonyat után megcsodálható változatos fényanimációknak köszönhetően összesen 8 helyszínen kelnek új életre a kert ikonikus fái és elevenednek meg kültéri műalkotásokként. A fényfestéses kerti sétán nemcsak látványos technikáknak varázsolják el a résztvevőket, hiszen a program során a Folly család történetét és a kert előtt álló kihívásokat is megismerhetitek.

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Kéktúrázás napja: Vezetett túra a Gulácsony (2026. október 11.)

Fedezzétek fel a Gulács-hegy titkait október 11-én a Kéktúrázás napján. A különleges vulkáni formájú, kevésbé ismert tanúhegyet egy 4 kilométeres, közepes nehézségű szakvezetéses túrán ismerhetitek meg. A 3 órás program során a Sér-kút és a bánya érintésével egészen a csúcsig, a lenyűgöző orgonákig juthattok fel 270 méteres szintkülönbséget leküzdve. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet a badacsonyi Tourinform iroda elérhetőségein tehettek meg.

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Arácsi Habzás // Balatonarács (2026. október 17.)

Negyedjére tér vissza a balatonarácsi Népház falai közé a már-már hagyománynak számító Arácsi Habzás. A sörfesztiválon a Balaton déli partján üzemelő Helka Sörfőzde fog felelni a jobbnál jobb kézműves italokért, a kínálatban pedig a láger, a búza, az ale és a hidegkomlós rajongói sem fognak csalódni. Természetesen kísérőfalatokból sem lesz hiány, hiszen a szervezők szendvicsekkel és sós aprósüteményekkel is készülnek. Ha a környéken jártok, érdemes bebiztosítani a helyeteket az elővételes jegyvásárlással, azonban erre a helyszínen is lehetőségetek lesz.

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Szigligeti Süllőfesztivál (2026. október 23.)

A szigligeti strandra bizony nemcsak nyáron, de az október 23-i hosszú hétvégén is érdemes lesz ellátogatni, hiszen egész pénteken vár titeket a Szigligeti Süllőfesztivál! A program népszerűségét jól mutatja, hogy idén már 19. alkalommal rendezik meg az ingyenesen látogatható, halas gasztroeseményt – a pontos menetrendet a rendezvény időpontjához közeledve teszik közzé a szervezők, addig is kövessétek figyelemmel az esemény hivatalos Facebook-oldalát!

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Kőröshegyi Tökfesztivál (2026. október 23-25.)

Idén is őszi mesevilággá változik a Kőröshegyi Levendulás! Október 23. és 25. között a Balaton virágoskertje őszi hangulatot ölt magára, ahol szezonális játékok és fotópontok színesítik a programot. Különleges tökös menüvel is készülnek, de kézműves finomságokat és tulipánhagymákat is vásárolhattok.

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Ikonikus Krémes Hét az Apátsági Rege Cukrászdában // Tihany (2026. október 23. – november 1.)

Tihany legendás gasztrohelye, az elképesztő balatoni panorámával büszkélkedő Apátsági Rege Cukrászda október utolsó napjaiban az édesszájúaknak kedvez, hiszen egy egész hétig a vendégek egyik kedvencét, a ház levendulás krémesét ünneplik. Az Ikonikus Krémes Héten a sztárdesszert mellé olyan limitált ízek is csatlakoznak, mint a mogyorós-karamellás, a pisztáciás-epres vagy a gesztenyés-feketeribizlis sütemény, melyek között mindenki megtalálhatja majd az új kedvencét. Biztos, ami biztos, egyik mellett se menjetek el kóstolás nélkül!

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HÉVÍZ LÉGY-OTT – Kamaraelőadások Hévízen (2026. október 22., 24.)

Októberben két különleges kamaraelőadással várja a közönséget a Hévíz Légy-Ott! programsorozat. Október 22-én Für Anikó és Hrutka Róbert zenés színházi előadása, a GÉZA’80, október 24-én pedig Kamarás Iván Egy fess pesti este című produkciója érkezik Hévízre.

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Tökfesztivál Rádpusztán (2026. október 24.)

Október 24-én varázslatos őszi nappal készülnek a Rádpuszta-Gasztro Élménybirtokon. A családi élményfarmon a tökfaragás mellett állatsimogató, pónilovaglás, lovaskocsizás, élő zene, kézműves foglalkozások várják a legkisebbeket, a felnőtteket pedig tematikus kóstoló a nádfedeles csárdában.

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Vezetett séta a Szigliget várában (2026. október 30.)

Fedezzétek fel a Balaton várának titkait október 30-án egy különleges alkonyati és kora esti vezetett túra során! Szigliget, a pannon táj gyöngyszeme, a lemenő nap fényében és az esti kivilágításban nyújtja a leglenyűgözőbb látványt, amikor a környező falvak is fényárban úsznak. A várnéző séta során az ódon falak között sétálva nemcsak a közel 800 éves erődítmény rejtélyei tárulnak fel előttetek, hanem az is kiderül, milyen lehetett a naplemente a XVI. században az akkori várvédők szemével. A részvétel regisztrációhoz kötött.

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Őszi úti célok a magyar tenger körül: