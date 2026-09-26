Ingyenes családi napot rendez Budapest belvárosának népszerű élményközpontja

Október első szombatján izgalmas gyerekprogramokkal és aktivitásokkal telik meg a Szervita tér az Európa-élményközpont családi napja alkalmából. (x)

A tavaly nyáron megnyitott, mára több mint 34 ezer látogatóval büszkélkedő budapesti Európa-élményközpont izgalmas családi nappal kedveskedik ősszel a gyerekekkel érkezőknek. Az október 3-án megrendezésre kerülő, ingyenes eseményen az Európai Unióhoz kapcsolódó tájékoztató programokon és játékokon keresztül tudhattok meg többet Európáról.

Az Unió működését multimédiás eszközökkel bemutató, teljes mértékben akadálymentes helyszín egész évben ingyenesen látogatható, ám a családi nap keretében az élményközpontnak otthont adó Szervita tér is megtelik kreatív, játékos foglalkozásokkal. Az egész napot felölelő rendezvényen EU-s kvízek, szerencsekerék, kreatív workshop és DJ várják az érdeklődőket.

A legkisebbeknek ezen kívül arcfestéssel, lufihajtogatással, színezőkkel, gyöngyfűzéssel és zászlókészítéssel készülnek, míg a nagyobbak kvízjátékokban tesztelhetik tudásukat, valamint újrahasznosított anyagokból készíthetnek egyedi ajándékokat. Érdemes lesz minél több állomást teljesíteni, hiszen a játékok során összegyűjtött pecséteket a nap végén ajándékra válthatjátok.

Látogatásotok alkalmával kár lenne kihagyni a beltéri, szintén ingyenes kiállítást is, ahol korszerű, interaktív állomásokon – például a VR-élményen, a 360°-os mozin és a fotófalon keresztül – ismerhetitek meg még alaposabban az Európai Unió intézményeit és működését. Az edukatív tartalmak segítségével azt is megtudhatjátok, hogyan érintenek minket a Parlament, a Bizottság és a Tanács által hozott szakpolitikai döntések a mindennapokban.

Az Európa-élményközpont interaktív állomásainak tartalma az Unió mind a 24 hivatalos nyelvén elérhető. A rendezvényről minden további információt megtaláltok a Facebook-eseménynél.

Európa-élményközpont 1052 Budapest, Szervita tér 8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8:00-18:00, szombaton 10:00-17:00 Weboldal | Facebook-esemény

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