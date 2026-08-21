Trópusi kalandok Budapesten: 5 állati hely a fővárosban, amit az egész család imádni fog

Az idei nyáron az extrém melegnek köszönhetően néha úgy érezhettük magunkat, mintha egy távoli, egzotikus országba csöppentünk volna. Bár a hőhullámokra nincsen közvetlen ráhatásunk, a gondolkodásunkat még meg tudjuk tréfálni: itt az ideje, hogy ti is felfedezzétek Budapest trópusi arcát és különleges, távoli állatfajait!

Papilonia Lepkevilág

Ha elég figyelmesek vagytok, a pesti rakpart soha nem csillapodó nyüzsgéséből könnyen a pillangók varázslatos birodalmában találhatjátok magatokat. A Papilona színes világába belépve bizony rögtön olyan érzésetek lesz, mintha csak egy esőerdőbe csöppentetek volna: a párás levegő és a buja növényzet egykettőre egy másik kontinensre repít majd titeket, hiszen többek között Mexikó, Malajzia, a Fülöp-szigetek és Thaiföld esőerdeiben élő egyedek százai repkednek majd körülöttetek. Ha szerencsétek van, talán pont titeket választanak majd pihenőhelyüknek!

1056 Budapest, Belgrád rakpart 6. | Weboldal | Facebook

Tropicarium

Bár jócskán kívül esik a belvárosi látnivalók sorából, a XXII. kerületi Tropicariumot szerintünk egyszer mindenkinek látnia kell. A cápás állatkertként is ismert hely a Campona bevásárlóközpont közepén várja a család apraja-nagyját, de akár még randiötletnek is kiváló program lehet. A helyszín elsősorban a vízi élővilág szerelmeseinek kedvez, hiszen a hely legikonikusabb látványossága a vízi alagút, ahol cápák és ráják úszkálnak a fejetek felett, de különböző gyíkokkal, majmokkal és teknősökkel is találkozhattok. Az egzotikus hangulatot egy trópusi esőerdő teszi teljessé.

1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. | Weboldal | Facebook

Fővárosi Állat- és Növénykert

Talán felesleges mondanunk, de a budapesti állati kalandok megkerülhetetlen szereplője az idén fennállásának 160. évét ünneplő Fővárosi Állat- és Növénykert, ahová egyszerűen bármikor jó visszatérni. A hatalmas parkban az állatkert arcának számító elefántok mellett olyan különleges fajokat is lencsevégre kaphattok, mint a makik, az orrszarvúk, a zsiráfok vagy a kenguruk. Ha pedig kifejezetten trópusi hangulatú túrára kerekednétek, feltétlen ejtsétek útba a Pálmaházat és a nyaranta látogatható Lepkekertet is, ahol valódi egzotikus utazásban lehet részetek!

1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12. | Weboldal | Facebook

Biodóm

Az Állatkertnél járva természetesen nem mehettek el a nyár közepén megnyitott Biodóm mellett sem. Budapest legújabb városi oázisa közel egy hektárnyi területén különböző ritka állatfajokkal – többek között hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel –, különleges növényekkel és valódi trópusi hangulattal várja a család minden tagját. Az egzotikus élményt a zoológiai és a botanikai kincsek mellett még egy 14 és fél méter magasról lezúduló vízesés fokozza. A helyszínt az állatkerti jegy birtokában látogathatjátok.

1146 Budapest, Állatkerti körút 16. | Weboldal

Zoo Café

Ha a nap végére elfáradtatok a nézelődésben, de témába illő helyszínen zárnátok le a trópusi kalandjaitokat, látogassatok el a belváros szívében található Zoo Caféba, ahol teljesen hétköznapi látvány, ha egy kaméleon vagy egy teknős átsétál az asztalotokon, sőt, az sem ritka, hogy egy imádnivaló nyuszit vagy egy kíváncsi papagájt kaptok társul a rendelésetek mellé. Az állatos kávézó egyáltalán nem meglepő módon igen népszerűnek számít a budapestiek és a turisták körében is, ezért érkezésetek előtt mindenképpen foglaljatok asztalt, nehogy pórul járjatok!

1053 Budapest, Fejér György utca 3. | Weboldal | Facebook

Ha vadregényes oázisokat fedeznétek fel: