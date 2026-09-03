9 felejthetetlen családi program Budapesten, amivel garantáltan vidáman indul majd az ősz

Budapesten szerencsére a szeptember beköszöntével sem fogtok unatkozni, hiszen rengeteg élmény és kaland várja ősszel is a család apraja-nagyját.

Családi Mozgásfesztivál // Puskás Aréna (2026. szeptember 6.)

Szeptember 6-án minden a mozgás öröméről és az egészséges életmódról fog szólni a Puskás Aréna Nyugati Park D szektoránál. Az egész napos családi eseményen próbára tehetitek az egyensúlyérzéketeket és a gyorsaságotokat, labdázhattok, járműveken száguldozhattok, fejleszthetitek az erőnléteteket, kiléphettek a komfortzónátokból, de még az apa-gyerek kapcsolatokat előtérbe helyező Dadathlon élménynek is részesei lehettek. Ezután légzőgyakorlatokon lassulhattok le, míg a prevenciós standoknál az egészséges életmódról tájékozódhattok.

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Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztó // Merkapt Sportközpont (2026. szeptember 18-19.)

Akár a tökéletes sportágat keresitek gyermeketeknek, akár egy aktív családi programot szeretnétek, szeptember 18-án és 19-én irány a kőbányai Merkapt Sportközpont! A Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztón több mint 100 sportág és 25 hangszer kínál felejthetetlen élményeket. A két nap során sportbemutatók, nyílt edzések, zenei programok és koncertek színesítik az eseményt, miközben a látogatók hazánk kiváló sportolóival is találkozhatnak. A rendezvényen ráadásul nem csupán nézőként, hanem résztvevőként is átélhetitek a sport és a zene örömét. Az eseményre a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

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Klasszikusok lassú tűzön // Zeneakadémia (2026. szeptember 27.)

Mi tesz klasszikussá egy zeneművet: a dallam, a hangszerek, a harmóniák vagy a kíséret? A Dalfőző matiné első alkalma a klasszikus zene világát veszi górcső alá, ahol ismert zenei részleteket szednek ízekre, majd többféleképpen raknak össze. Beischer-Matyó Tamás zeneszerző és Mona Dániel segítségével kiderül, miben különbözik a reneszánsz, a barokk, a bécsi klasszika és a romantika zenéje, és mi történik, ha egy-egy „összetevőt” kicserélünk. A zenés kísérletezésbe a közönség is beleszólhat, így a koncert egyszerre lesz játékos zeneóra és izgalmas felfedezés.

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Öveket becsatolni! // Közlekedési Múzeum (2026. október 31-ig)

A Közlekedési Múzeum legújabb kiállítása, az Öveket becsatolni! a közlekedésbiztonság történetét járja körül 250 földi, vízi és légi műtárgyon keresztül. A szerdától vasárnapig látogatható időszakos tárlaton azonban nem csupán a múlt fontos mérföldkövei elevenednek meg: a mesterséges intelligencia és az új KRESZ kérdésköre szintén terítékre kerül majd az Északi Járműjavítóban. A kiállítást ráadásul izgalmas kísérőprogramok színesítik, amiket szintén kár lenne kihagyni. Fontos információ, hogy a helyszínen nincs lehetőség a parkolásra, válasszátok inkább a közösségi közlekedést!

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Svábhegyi Csillagvizsgáló

Az ősz első hónapja sem fog eseménytelenül eltelni a Svábhegyi Csillagvizsgálóban: szeptember 5-én két alkalommal is vár titeket az Asztro-matiné, a hónap közepén pedig egy izgalmas workshop keretein belül, szakavatott vezető segítségével tudhatjátok meg, hogyan kell helyesen használni a csillagászati távcsövet. Ezen kívül érdemes alaposan átböngészni a helyszín weboldalát, hiszen a hónap közel összes napján páratlanul szép égi jelenségek és csillaghalmazok színezik majd a kora őszi eget. Itt nem kérdés, hogy a család minden tagja szuperül fogja érezni magát!

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. | Weboldal

Kolibri Színház

Ősszel újra megtelik mesével a Kolibri Színház. Szeptember 27-én érkezik A világ születése, egy különleges, immerzív előadás, amely zenével, lenyűgöző vetítésekkel és Magyarországon elsőként, gyermekszínházi produkcióban megszólaló Dolby Atmos hangzással repíti a 9 éven felüli nézőket a kezdetek kezdetére. Októberben visszatér Micimackó is, az előadás után pedig a Barangolás a Százholdas Pagonyban várja a gyerekeket: játékos feladatok, történetek és meglepetések között fedezhetik fel a színház rejtett tereit. Természetesen Bors néni, Kippkopp és más kedvencek is várják majd a családokat.

1061 Budapest, Jókai tér 10. | Weboldal

Csodák Palotája

A nyári szünet után nem mindig könnyű visszarázódni az iskolai hétköznapokba. A Csodák Palotája játékos átmenetet kínál a vakáció és a sulikezdés között: interaktív élményekkel, felfedezéssel és kísérletezéssel invitálja a gyerekeket a kíváncsiság és a tanulás világába. Az Öveges teremben naponta négyszer, látványos science show várja a családokat, az Élménylaborban pedig a gyerekek maguk is kísérletezhetnek, közben az egész család együtt fedezheti fel a tudomány meglepő jelenségeit. A Mélytengeri kalandok interaktív tér ráadásul szeptemberi hétvégéken is látogatható!

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

The Magic Budapest II.

Az ősz tökéletes alkalom arra, hogy a család együtt fedezzen fel új élményeket. A The Magic Budapest II. különleges hangulatú étterme olyan hely, ahol a mesebeli környezet, a látványos enteriőr és a különleges fogások garantálják, hogy a közös étkezés valódi kaland legyen. A varázslatos világba belépve a gyerekek és a felnőttek egyaránt kiszakadhatnak a hétköznapokból, miközben finom ételek és egyedi italok várják őket. Legyen szó családi ünneplésről, hétvégi programról vagy egy különleges őszi napról, a The Magic Budapest II. felejthetetlen élményt kínál minden generáció számára.

1065 Budapest, Nagymező utca 45. | Weboldal

Pixel Run

Esik, fúj, korán sötétedik – a Pixel Runban ez egyáltalán nem számít. A belváros közepén egy 64 m²-es, érintésérzékeny LED-padló várja a családokat, tucatnyi játékkal a Színkeresőtől és a Memóriától a Láva futamig és a Pix-Pongig. Itt nem a képernyő előtt ültök, hanem rajta szaladtok: a reflex, a mozgás és a csapatmunka irányítja a pályát. Ovisoktól a felnőttekig mindenki megtalálja itt a megfelelő kihívást, a nehézség pedig játékonként állítható. Egy blokk 1, 2 vagy 3 óra, így hétköznap délelőtt, iskola után vagy az őszi szünetben is remek program. A játékhoz zokni vagy tiszta beltéri cipő szükséges!

1065 Budapest, Nagymező utca 68. | Weboldal

Csempésszetek trópusi hangulatot az ősz első napjaiba: