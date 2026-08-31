Csillaghegyi élménykalauz: 6+1 program, amiért érdemes felfedezni a páratlan városrészt

Csillaghegy neve sokaknak egyet jelent az egész napos lubickolással, pedig híres forrásfürdőjén túl is számos kincset rejt ez a páratlan természeti adottságokkal rendelkező városrész. Pattanjatok bringára vagy üljetek fel a HÉV-re, és fedezzük fel együtt Csillaghegy csillagait!

Csillaghegy térségének első virágkora a római időkre tehető: villagazdaságok működtek itt, szőlőt műveltek, és használták bővizű forrásait. A középkorban Pazanduk néven ismerjük, utána a térképeken már Kissing-pusztaként szerepel.

A mocsaras, lakatlan területet az 1880-as években parcellázta fel egy osztrák tábornok; ekkoriban kezdte meg működését a Róka-hegyi kőfejtő, az Ürömi út mellett 1888-ban épült meg a szentendrei HÉV állomása. 1896-ban 42 fővárosi állami tisztviselő összefogásával megalakult a Békásmegyeri Tisztviselőtelep Egyesület, az általuk vásárolt kincstári földeken pedig az 1910-es évekre megszületett a ma ismert Csillaghegy.

A két világháború között a virágzó település szinte önálló kisvárossá nőtte ki magát: postával, iskolával, és két mozival is büszkélkedhetett, sőt saját kaszinója is volt! 1950-ben, Nagy-Budapest létrejöttekor olvadt be a 3. kerületbe, ám békés kertvárosi jellegét mindvégig megőrizte.

Csillaghegyi programok és élmények napjainkban:

Napindító állomás: Csillaghegyi Megálló Sütöde & Tejbisztró

Felfedezőutunkat indítsuk ott, ahol minden csillaghegyi kiruccanás kezdődik: a HÉV-megállónál! A Vasút sor 1. szám alatt található, ,,Fenntartható vendéglátóhely” minősítéssel rendelkező tejbisztró pultjában friss pékáruk, szendvicsek és sütemények sorakoznak (köztük mindenmentes és vegán finomságokkal), a világos pörkölésű kávék mellett pedig mennyei habos kakaót is kínálnak. Az élményt tojásos reggelik, többféle házi készítésű kence, egy deli sarok és a kedves kiszolgálás teszik teljessé.

1038 Budapest, Vasút sor 1. | Facebook

Lenyűgöző panorámatúra: Róka-hegyi kőfejtő

A reggeli után jöhet is egy kis testmozgás! Második állomásunkat az Ürömi úton felkapaszkodva érhetjük el. A Róka-hegyi mészkőbányában az 1940-es évekig folyt a munka, udvara távolról is jól látható tájsebként tátong Óbuda felett. Csak felérve derül ki, hogy ez a „seb” a főváros egyik legszebb kirándulóhelye: a falakat sziklamászók tarkítják, fölöttük tanösvény kanyarog, a kőfejtő pedig úgy néz ki, mint a Grand Canyon kicsinyített mása. A Róka-hegy 254 méter magas ormáról lélegzetelállító panoráma tárul elénk: a Pilis csúcsai mellett jól látszanak a Megyeri híd pilonjai, a békási panelek, és a Duna vize is.

Nyárvégi csobbanás: Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő és Székely Éva Uszoda

Több mint 90 ezer négyzetméteres területével az Árpád fürdő kétségkívül a városrész legnagyobb sztárja. Kapuit 1919-ben nyitotta meg, ezzel a Palatinus után ez Budapest második legrégebbi strandja, kalciumban és magnéziumban gazdag vize 23 fokos. Kevesen tudják, de itt épült meg az ország első hullámmedencéje, a névadás mögött pedig az a hiedelem áll, miszerint Árpád fejedelmet valahol errefelé helyezték örök nyugalomra. A festői fekvésű fürdő 2018-ban egy Bauhaus-hatásokat mutató wellness-komplexummal bővült, így immár egész évben élvezhetjük a szaunavilág, a csúszdapark és a panorámamedence nyújtotta örömöket.

1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6. | Weboldal

Dolce vita a kertben: Up & Down báz & pizza

Egy kiadós csillaghegyi túra után jár a kulináris kényeztetés! A HÉV-megállótól pár perces sétára rejtőzik a helyiek féltve őrzött kedvence, az Up & Down: itt készülnek a kerület legjobb pizzái, méghozzá 48 órán át kelesztett tésztából, olasz alapanyagokkal, nápolyi stílusban, kemencében sütve! A jó hangulathoz széles italkínálat dukál, a szeptember végéig nyitva tartó kerthelyiség pedig valódi közösségi oázis, ahol még egyszer (de remélhetőleg nem utoljára) átadhatjuk magunkat a csillaghegyi életérzésnek.

1039 Budapest, Mátyás király út 12. | Facebook

Vissza a gyerekkorba: Csodák Palotája

A Csodák Palotáját általában kisgyerekes programnak gondolják, a helyszínen járva viszont hamar rájöhettek, hogy az attrakciók kipróbálása legalább akkora móka felnőttként, mint amikor először csodálkoztatok rájuk kisgyerekként – hiába, a tudományos kísérletekből és az optikai illúziókból tényleg nem lehet kinőni! A Csopa akár randihelyszínként is megállja a helyét, hiszen nincs jobb móka, mint közösen összenevetni kísérletezés közben, vagy egymást kergetni a tükörlabirintusban. Ezzel az élménnyel biztosan még közelebb kerülhettek szívetek választottjához!

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

Retró-riviéra: Római-part

Bár jogilag a szomszédos Rómaifürdőhöz tartozik, ha Csillaghegyen járunk, nem hagyhatjuk ki Budapest legromantikusabb partszakaszát, ahol a víz, a fűzfák és a csónakházak látványa a sült hekk és a lángos illatával keveredve idézik meg a régi idők hangulatát. A HÉV-megállótól a Mátyás király út mentén egy kellemes sétával elérhető retró-riviéra békebeli büfékkel, kulturális programokkal, bográcsozós helyekkel, valamint kenu- és kajakbérlési lehetőségekkel várja a minőségi időtöltést és a hamisítatlan vízparti kikapcsolódást keresőket.

+1 Városi ünnep: Csillaghegy Napja (2026. szeptember 5.)

Hamisítatlan utcabál hangulattal, családi programokkal, koncertekkel és kézműves vásárral vár mindenkit szeptember 5-én a Csillaghegy napja! Az Esernyős szervezésében megrendezésre kerülő ingyenes esemény házigazdája Hajdú Steve lesz; a színpadon napközben gyerekkoncertek, a Göncöl Néptáncegyüttes, Mr. Crab és a Fifty Five Silver váltják egymást, este pedig a The Carbonfools és a Firkin pörgetik fel a bulit. A gyöngyöző sörök, hideg üdítők, aranybarna lángosok és ízletes kürtőskalácsok mellett természetesen Csillaghegy tortáját is megkóstolhatjátok!

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