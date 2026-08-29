80+ kihagyhatatlan program és őszindító fesztivál Budapesten szeptemberre

A főváros valóságos programdömpinggel indítja az idei őszt: koncertek, színházi előadások, őszindító fesztiválok, vezetett séták és gasztronómiai élmények várnak rátok Budapesten 2026 szeptemberében.

Szeptember a Nemzeti Színházban

Szeptemberben ismét megtelik élettel a Nemzeti Színház – az új évad első hónapja pedig igazán különleges színházi élményeket tartogat! Szeptember 19-én Nyílt Napon pillanthattok be a kulisszák mögé, és közelebbről is megismerhetitek a Nemzeti Színházat. A szeptemberi műsorfüzetben Bertolt Brecht klasszikusa, A kaukázusi krétakör, az SZFE hallgatóinak Liliomfi című vizsgaelőadása, valamint nemzetközi vendégjáték is szerepel: a zágrábi Horvát Nemzeti Színház a Zászlók című produkcióval érkezik Budapestre. Induljon az új évad a Nemzetiben!

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Bacsó Bár – Lovas Juci // Csiga Café (2026. szeptember 1.)

Szeptember 1-jén az utolsó Bacsó Bár koncertre várja vendégeit a Csiga Café terasza, ahol ezúttal Lovas Jucié a mikrofon. Dalai az alternatív pop műfajában mozognak, zenéjének középpontjában a szöveg áll. Saját szerzeményeiben az intim hangulatú ének és a letisztult zenei kíséret találkozik, amely teret ad a dalok történetmesélő erejének.

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Belvárosi Sörfesztivál // Szabadság tér (2026. szeptember 1-6.)

Tizedik évfordulóját ünnepli az évről évre nagy sikernek örvendő Belvárosi Sörfesztivál. A jubileumi gasztrofesztiválon több mint 250-féle, hazai és nemzetközi kézműves különlegességet tudtok végigkóstolni szeptember 1. és 6. között a Szabadság téren, hamarosan pedig a kiállítókra is fény derül!

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Platon Karataev 10 // Kobuci Kert (2026. szeptember 3.)

Tízéves jubileumát ünnepli a Platon Karataev, és szeptember 3-án a Kobuci Kertben indítja útjára a Platon 10 turnét. Készüljetek egy különleges időutazásra, hiszen az új dalok mellett az elmúlt évtized lemezeinek régi kedvencei is felcsendülnek.

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MOME Fashion Show // MOME Campus (2026. szeptember 3.)

Szeptember 3-án újra MOME Fashion Show: az új textil- és divattervező-tehetségeket a szakma és a nagyközönség a Zugligeti úti Campuson ismerheti meg. A több mint száz lookból álló bemutató minden eddiginél több, a kortárs művészet és design határterületein mozgó munkát vonultat fel – autonóm víziókat, amelyek a divatot médiumként felfogva kortárs kérdésekre reagálnak, személyes történeteket mesélnek.

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London Community Gospel Choir // Margitszigeti Szabadtéri Színpad (2026. szeptember 4.)

Szeptember 4-én a Margitszigetre érkezik Európa legnépszerűbb kortárs gospel kórusa, a London Community Gospel Choir, hogy zenei örömünnepet hozzon a magyar főváros szívébe. Az 1982-ben alapított együttes teljesen újradefiniálta a műfajt, hiszen a tradicionális vallásos énekeket elképesztő zenei virtuozitással, lüktető koreográfiával, valamint pop, soul, jazz, R&B és klasszikus zenei elemekkel ötvözi. Bár a kórus önmagában is zseniális, az évtizedek során a világ legnagyobb világsztárjai kérték fel őket közös munkára, turnékra. Nem kisebb nevek álltak már velük egy színpadon vagy stúdióban, mint Madonna, Justin Timberlake, Kylie Minogue, Elton John és Paul McCartney!

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Áron András – Foxes 10 // Virág Benedek Ház (2026. szeptember 4.)

Áron András 10 év után újra teljes egészében eljátssza a Foxes című nagylemezét szeptember 4-én a Virág Benedek Házban. Az egyszeri jubileumi koncerten az album dalai mellett a zenész korai korszakának további kedvencei is felcsendülnek – egy különleges este azoknak, akik régóta követik, és azoknak is, akik most fedeznék fel.

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Városnapok a Bókay-kertben (2026. szeptember 4-6.)

Mintegy 50 programmal, többek közt koncertekkel, előadásokkal, bemutatókkal és a már hagyománnyá vált főzőversennyel készülnek szeptember 4-től 6-ig Pestszentlőrinc és Pestszentimre legnagyobb ingyenes rendezvénysorozatára, a Városnapokra.

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Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál (2026. szeptember 4-6.)

Budapest Bornegyede pezsgő programoktól lesz hangos az ősz első hétvégéjén: szeptember 4. és 6. között ingyenesen látogatható zenés fellépések, gasztroprogramok, családi élmények és persze boros rendezvények várnak titeket szerte a XXII. kerületben, a 36. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon.

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Csodás szüreti programok és fesztiválok várnak benneteket:

A változás nyara // Partizán Önkéntes Központ (2026. szeptember 4-18.)

Milyen volt Magyarországon élni 2026 nyarán, a sokat eldöntő választás után? A Partizán önkéntesei által meghirdetett fotópályázat szakmai zsűri által válogatott legjobb alkotásai most kiállításon adnak személyes képet a változásról és az átalakuló hétköznapokról szeptember 4. és 18. között. A többek között utcákon, parkokban, munkahelyeken, strandokon és otthonokban készült fotók együtt különleges korlenyomatot rajzolnak 2026 nyaráról: arról, mi lett más, mi maradt a régi, és milyen remények, kérdések kísérik a változás időszakát.

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Csillaghegy Napja – Csillaghegy a mi kis falunk // Mátyás király út (2026. szeptember 5.)

Hamisítatlan utcabáli hangulattal, családi programokkal, koncertekkel és kézműves vásárral vár mindenkit szeptember 5-én Csillaghegy Napja! Az Esernyős szervezésében megrendezésre kerülő ingyenes esemény házigazdája Hajdú Steve lesz; a színpadon napközben gyerekkoncertek, a Göncöl Néptáncegyüttes, Mr. Crab és a Fifty Five Silver váltják egymást, este pedig a The Carbonfools és a Firkin pörgetik fel a bulit. A gyöngyöző sörök, hideg üdítők, aranybarna lángosok és ízletes kürtőskalácsok mellett természetesen Csillaghegy tortáját is megkóstolhatjátok!

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Yoféle vásárlánya esti minifeszt // Dugattyús (2026. szeptember 5.)

Szeptember 5-én a Yoféle vásárlánya ismét a Dugattyúsban gyűjti össze a designereket és csodás portékáikat. Az esemény különlegessége, hogy 18 órától kezdődik, a nézelődéshez és vásárláshoz DJ-szettek biztosítják a hangulatot.

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Pozsonyi Piknik // Újlipótváros (2026. szeptember 5.)

Idén is a hónap első szombatján rendezik meg Újlipótváros kulturális falunapját, a Pozsonyi Pikniket. Szeptember 5-én, színpadokon megelevenedő lebilincselő előadások részesei lehettek, míg a rakparton színházak, könyvkiadók, kulturális és civil szervezetek, valamint kézművesek mutatkoznak be.

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Le a kalappal! – Lydia // Zene Háza (2026. szeptember 5.)

Az ősz első hónapjában érdemes lesz a Zene Háza épülete körül andalogni, hiszen igazán színvonalas, ráadásul teljesen díjmentesen látogatható utcazenei koncertek részesei lehettek. A feltörekvő zenészeket támogató Fringe programsorozat keretein belül szeptember 5-én Gáspár Kitti, vagyis Lydia első lemezének dalait ismerhetitek meg, szeptember 26-án pedig a népzenei és klasszikus zenei motívumokat ötvöző Dankó Bálint fellépését hallgathatjátok meg a hangulatos, természetközeli helyszínen. A programok mindkét alkalommal délután 4 órakor veszik kezdetüket.

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Cigány Zenészek Éjszakája // Mátyás tér (2026. szeptember 5.)

Szeptember 5-én negyedik alkalommal rendezi meg Józsefváros Önkormányzata a Cigány Zenészek Éjszakáját. Az ingyenes eseményen a kerületben élő elismert roma muzsikusok lépnek színpadra: a Mátyás tér egy estére a jazz, a latin dallamok, a swing és a tradicionális cigányzene otthonává válik. A fellépők között szerepel a Jáger Bandi Quartet, a Swing à la Django és a Prímástalálkozó is, a szünetekben pedig tombola várja a látogatókat.

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Jó estét, nyár, jó estét, szerelem! – vezetett séta (2026. szeptember 5., 12.)

A szeptember rögtön egy izgalmas bűnügyi felderítéssel indul, hiszen 5-én és 12-én egy lebilincselő nyomozós sétának lehettek részesei Dulai Péter bűntörténész kalauzolásával, aki eredeti büntetőiratok és fotók alapján vezet végig titeket a Normafánál történt, brutális Szöllősi-gyilkosságon. A true crime-hullám csúcsán nem meglepő módon az eseményre igen nagy az érdeklődés, szóval váltsatok minél előbb jegyet! A programot felnőtteknek ajánljuk.

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Családi Mozgásfesztivál // Puskás Aréna Nyugati Park (2026. szeptember 6.)

Éljetek át közös élményeket a Családi Mozgásfesztiválon! Szeptember 6-án minden a mozgás öröméről, a véget nem érő játékról, a közösség erejéről és az egészséges életmódról fog szólni a Puskás Aréna Nyugati Park D szektoránál. Az egész napos családi eseményen próbára tehetitek az egyensúlyérzéketeket és a gyorsaságotokat, labdázhattok, járműveken száguldozhattok, saját testsúlyos gyakorlatokkal fejleszthetitek erőnléteteket, kiléphettek a komfortzónátokból a pulifuttatás és a népi játékok során, de még az apa-gyerek kapcsolatokat előtérbe helyező Dadathlon élménynek is részesei lehettek. Persze ennyi aktivitás után nem árt egy kis lazítás: a légzőgyakorlatokon könnyedén lelassulhattok majd, míg a prevenciós standoknál az egészséges életmódról tájékozódhattok hiteles forrásból. Az ingyenes rendezvény az Aktív Magyarország és a Szerencsejáték Zrt. támogatásával valósul meg.

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41. Wizz Air Budapest Félmaraton (2026. szeptember 6.)

Szeptember 6-án rendezi meg a BSI az őszi futószezon nyitóeseményét, a 41. Wizz Air Budapest Félmaratont – a világörökségi helyszínek mentén zajló eseményre több ezer hazai és külföldi futót várnak. A klasszikus 21 km-es egyéni táv mellett a résztvevők párban, trióban vagy a klasszikus 10 km-es futamon is rajthoz állhatnak. A fergeteges hangulatról zenekarok, népes szurkolótábor, a felejthetetlen emlékekről pedig egyedi befutóérem gondoskodnak.

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Alíz – Engedd szépen, hogy megegyelek // Átrium (2026. szeptember 8.)

Nem mindennapi bemutatóra készül a FÜGE Produkció, ráadásul külső helyszínen. Szeptember 8-án az Átriumban elevenedik meg Csodaország, egészen pontosan a Wonderland Lélekpark, ahol Dr. Antal Edit – Hernádi Judit – mosolyt varázsol a szomorkodó gyerekek arcára. A történet főhőse, Alíz – Pető Kata – is ide érkezik: egykor éltanuló volt, ám teljesítménye már közel sem az igazi, így hát meg kell javítani. Kezdetét veszi a rémmese, a 90-es évek valósága és a klinika fehérsége színekkel telik meg – de vajon megfér-e egymás mellett a szabadság és a családi idill, és marad-e hely a szeretetnek?

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Budapest Borfesztivál // Budavári Palota (2026. szeptember 9-12.)

A Budapest Borfesztivál 35 éve jelent egyet a magyar borkultúra találkozási pontjával: a jubileumi esemény szeptember 9. és 12. között, több mint ezer borral és pezsgővel, interaktív programokkal, az amerikai kontinens borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel várja a borrajongókat a jól megszokott helyszínen, a Budavári Palotában. Számos olyan borászattal találkozhattok, amely új szereplőként érkezik a fesztiválra, és idén először, féláron Explorer napijegyet is válthattok!

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Mozart-expedíció // Müpa (2026. szeptember 9-15.)

A tavalyi elsöprő siker után idén is megrendezik a Müpa és a Budapesti Fesztiválzenekar közös minifesztiválját, a Mozart-expedíciót, melynek köszönhetően szeptember 9. és 15. között még alaposabban megismerhetitek a zseniális zeneszerző utolsó színpadi művét, A varázsfuvolát. A négynapos rendezvényen többek között koncertek, interaktív beszélgetések, filmvetítések és ifjúsági programok segítségével merülhettek el az örök érvényű darab világában, így az eseményt a család minden tagjának jó szívvel ajánljuk. Ugyan az operaelőadások már telt házzal futnak, a 7-ei nyilvános főpróbára még csatlakozhattok.

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Égrekiáltó lemezbemutató // Zene Háza (2026. szeptember 10.)

Szeptember 10-én a Zene Házában mutatja be Égrekiáltó című lemezét a StEFREM. A különleges hangzásvilágú, budapesti énekegyüttes saját szerzeményekkel készül, amelyek ugyan elmélyült képet festenek a világról, egyúttal bizonyítják, hogy a mindennapok nehézségei ellenére sem szabad feladni a reményt.

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Berka – Martenica táncház // Babel Kertem (2026. szeptember 10.)

Szeptember 10-én ismét a moldvai és bolgár népzene ritmusai töltik meg a Babel Kertemet, ahol a Berka és a Martenica zenekarok váltják egymást a színpadon. 19 órától élő muzsika, tánctanítás és balkáni hangulat vár benneteket a Kőbányai úti városi oázisban.

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Bohemian Betyars x Parno Graszt // Budapest Park (2026. szeptember 10.)

A Bohemian Betyars és a Parno Graszt külön-külön is jókora mulatságot tud csapni – ám ha összeeresztik őket, egészen új fokozatra kapcsol a megőrülés! Szeptember 10-én ennek, na meg óriási pogóknak, táncnak és közös énekléseknek, azaz igazi örömzenélésnek lehettek szem- és fültanúi a Budapest Parkban.

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KRAFT Sörfesztivál // Dürer Kert (2026. szeptember 10-13.)

A hazai és külföldi sörök legjavával vár titeket szeptember 10. és 13. között az ingyenes KRAFT Sörfesztivál. Természetesen változatos gasztrokínálat, koncertek és DJ-szettek egyaránt színesítik a felhozatalt, így azoknak is érdemes lesz ellátogatniuk a Dürer Kertbe, akik nem rajonganak az italért.

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Jazz Migration // Opus Jazz Club (2026. szeptember 11.)

A Duo Brady lírai mélységét, eleganciáját szeptember 11-én akusztikus techno, progresszív rock és némi kontemplatív pop fűszerezi majd, hála az Oasis Bloomnak. A különleges találkozásra az Opus Jazz Clubban kerül sor, a francia művészek pedig még koreográfiai elemekkel is tűzdelik előadásukat.

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FIKSZ Iparművészeti Fesztivál // Petőfi Irodalmi Múzeum (2026. szeptember 11-13.)

Szeptember 11. és 13. között immár másodjára rendezik meg hazánk egyetlen iparművészeti programsorozatát, a FIKSZ Iparművészeti Fesztivált. Az ingyenesen látogatható eseményen többek között iparművészeti vásár, workshopok, bemutatók, előadások, pódiumbeszélgetések és gyerekprogramok várnak titeket.

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Atlétika Világdöntő // Nemzeti Atlétikai Központ (2026. szeptember 11-13.)

Szeptember 11. és 13. között Budapesten csapnak össze a világ legjobb atlétái! A Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont az első Atlétikai világdöntőnek a Csepel-sziget északi részén. Olimpiai- és világbajnokok, valamint a Gyémánt Liga győztesei lépnek pályára, hogy összemérjék erejüket és elnyerjék az “Ultimate Champion” címet. Ne maradj le az év leglátványosabb sportélményéről, szurkolj a helyszínen az atlétika legnagyobb sztárjainak!

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VI. Józsefvárosi Jazzfesztivál // Rákóczi tér (2026. szeptember 11-13.)

Bársonyos fúvóshangok, improvizatív ritmusok és a kora őszi esték varázsa vár az ingyenes VI. Józsefvárosi Jazzfesztiválon! Idén ősszel három napra a Rákóczi tér és a vásárcsarnok válnak a jazz magyarországi központjává: szeptember 11-től 13-ig elismert hazai és nemzetközi előadók varázsolnak felejthetetlen hangulatot, a klasszikustól a kortárs irányzatokig, zenével, élettel és közösséggel töltve meg Józsefváros szívét.

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Újpesti BorVíkend // Szent István tér (2026. szeptember 11-13.)

Az Újpesti BorVíkend szeptember 11. és 13. között kínál pazar ízélményeket a bor szerelmeseinek. A Szent István tér 30 borászatnak és pezsgőháznak ad majd otthont, melyet változatos street food választék, élő zenei programok és fergeteges hangulat koronáz meg. A belépés ráadásul ingyenes!

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Különleges koncertélmény vár rátok szeptemberben a Hősök terén:

Örkénykert // Madách Imre tér (2026. szeptember 12.)

Színházrajongók, figyelem – idén szeptember 12-én érkezik az Örkénykert! Az Örkény Színház szezonindító eseményén az alkotókkal való beszélgetések bemutatják az új évad előadásait, koncerteken és gyerekprogramokon vehettek részt, ráadásul kedvezményesen szerezhetitek be színházjegyeiteket is.

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10. Independent Label Fair // Zene Háza (2026. szeptember 12.)

A hazai független lemezkiadók és különleges zenei kiadványok rajongóit tizedik alkalommal várja szeptember 12-én az Independent Label Fair a Zene Házában. Válogassatok vinyl-ek, CD-k és kazetták között, ezen kívül koncertek, DJ-szettek, workshopok, kiállítások és szakmai programok is színesítik a programot.

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Őrmező Ünnepe // Költők parkja (2026. szeptember 12.)

Szeptember 12-én immár 25. alkalommal rendezik meg Őrmező Ünnepét. A XI. kerületi Költők parkjában a sokszínű ingyenes programkínálatban zenei csemegékből sem lesz hiány. Fellép többek között a Katáng és a Nagyelőadó döntős Zuzmo zenekar, de lesz Lóci játszik koncert és utcabál a Pedrofon zenekarral.

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Zuglói Jótékonysági Gasztrofesztivál és Rendvédelmi Nap // M130 Sportközpont (2026. szeptember 12.)

Jubileumát ünnepli Zugló szeretett gasztrofesztiválja, hiszen idén már tizedik alkalommal kerül megrendezésre a rendvédelmi programokkal megtoldott esemény. A kerek évfordulót persze ahhoz illő módon főzőversennyel, látványos rendvédelmi bemutatókkal, családi színpadi műsorokkal és tombolával ünneplik meg a kerületben, aminek ti is részesei lehettek, ha ellátogattok az M130 Sportközponthoz szeptember 12-én. Az eseményen való részvétel ingyenes!

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AmfiFeszt // Kolosy tér (2026. szeptember 12-13.)

Ha szeptember 12-én és 13-án római legionáriusokkal és egymásnak feszülő csapatokkal találkoztok a Kolosy tér és az Amfiteátrum környékén, ne ijedjetek meg, hiszen csupán a római kort felidéző AmfiFeszt forgatagába csöppentetek. A kétnapos rendezvényen az ókor további hagyományai is megelevenednek, így természetesen lesznek fegyver- és mesterségbemutatók, kézműves foglalkozások, színházi- és régészeti előadások, valamint mítoszmesélés is.

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VIII. Garázsvásár Fesztivál a XVIII. kerületben (2026. szeptember 12., 13.)

Szeptember közepén vásári kavalkád veszi kezdetét a XVIII. kerületben, hiszen 12-én Pestszentlőrincen, 13-án pedig Pestszentimrén rendeznek garázsvásárt. A forgatagnak mindkét nap 9 és 17 óra között lehettek részesei – azért nem árt időben érkezni, nehogy lemaradjatok a legígéretesebb kincsekről!

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Ars Sacra Fesztivál (2026. szeptember 12-20.)

Immár 20. alkalommal rendezik meg a szakrális művészet ünnepét, az Ars Sacra Fesztivált. Szeptember 12. és 20. között számos múzeum, templom és közösségi tér nyitja meg kapuit, hogy ingyenesen látogatható művészeti programokkal, koncertekkel, kiállításokkal és sétákkal tegyék teljessé a kerek évfordulót. A jubileumi programsorozat nem korlátozódik a fővárosi helyszínekre, hiszen országszerte változatos események sokasága várja az érdeklődőket.

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Jamie Woon // Akvárium Klub (2026. szeptember 13.)

Hosszú csendet követően tavaly vadonatúj lemezzel jelentkezett Jamie Woon, a 2010-es évek egyik legígéretesebb, fénylő csillaga. A magyar rajongók nagy örömére szeptember 13-án pedig az Akvárium Klubban fogja megmutatni, mitől is lett olyan különleges 3, 10, Why, When című korongja.

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The Rumjacks // Analog Music Hall (2026. szeptember 13.)

Szeptember 13-án ír kocsmazenétől lesz hangos az Analog Music Hall, hiszen visszatér Magyarországra a The Rumjacks. A műfaj ausztrál fenegyerekei nem kisebb dologra vállalkoznak, mint hogy táncra perdítsenek mindenkit, aki kedveli a pubmuzsikát – méghozzá legújabb dobásuk, a Dead Anthems dalaival.

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Artizán Kézműves Piacok és Ruhaturik a Dunyiban (2026. szeptember 13.)

A Duna-parton találkozhattok hazai alkotók egyedi kincseivel a Dunyi folyóparti vásárán. Szeptember 13-án kézzel készült ékszerek, kerámiák, printek, horgolt kiegészítők és second-hand darabok között válogathattok, miközben zenével és rakparti hangulattal hangolódhattok a naplementére.

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City of the Sun // Dürer Kert (2026. szeptember 14.)

A brooklyni székhelyű City of the Sun különleges, műfajokon átívelő hangzásvilágával érkezik Budapestre, a Dürer Kertbe szeptember 14-én. A zenekar instrumentális, filmes erejű kompozíciói az indie rock, a latin folk, a blues és a világzene elemeit ötvözik, miközben egy egyedi, érzelmileg gazdag zenei nyelvet hoznak létre, amely kontinenseken átívelve szólítja meg a közönséget.

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Duncan Macmillan: Emberek, helyek és dolgok // Városmajori Szabadtéri Színpad (2026. szeptember 14., 15.)

A Loupe Színházi Társulás és a Városmajori Szabadtéri Színpad közös produkciója egy fiatal színésznő életéről mesél szeptember 14-én és 15-én. Duncan MacMillan világsikerű darabja egyszerre brutálisan őszinte és felszabadítóan humoros történet a függőségről, az identitáskeresésről és arról, milyen nehéz és milyen szükséges szembenézni önmagunkkal.

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Budapesti Klasszikus Film Maraton // több helyszínen (2026. szeptember 15-20.)

Queen-koncertfilm, betiltott filmek, David Bowie, Marilyn Monroe, Mathieu Kassovitz, Amélie és némafilmek élő zenével – szeptember 15. és 20. között jön a Budapesti Klasszikus Film Maraton! A filmtörténet emlékezetes pillanatait száz vetítés idézi meg nagyvásznon, több fővárosi moziban és a Budapest Kertmoziban, a Nemzeti Filmintézet szervezésében. A fesztivál az ’56-os forradalom évfordulójára, a 100 éve született Andrzej Wajdára, Putty Lia némafilmsztárra is emlékezik, sőt igazi kuriózumként a vámpírnők legkülönbözőbb alakjait is bemutatja. A vetítések mellett közönségtalálkozók és szakmai programok is várják a közönséget.

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Bringás Reggeli és Uzsonna // több helyszínen (2026. szeptember 16.)

Szeptember 16-án is mozgással és finom falatokkal fog indulni a munkanap, hála a Bringázz a Munkába és a Magyar Kerékpárosklub civiljeinek. A minden alkalommal nagy népszerűségnek örvendő Bringás Reggeli és Uzsonna standjait a főváros számos pontján elcsíphetitek. Az egész napos lendület garantált!

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Brain Bar // Zene Háza (2026. szeptember 17-18.)

Mi vár ránk a következő évtizedekben? A Brain Bar szeptember 17-18-án a Zene Házában hozza egy tető alá a jövő legizgalmasabb kérdéseit és olyan gondolkodókat, mint Polgár Judit, Carlo Rovelli, Cory Doctorow, vagy Szoboszlai Dominik édesapja és nevelőedzője. Két napon át előadások, beszélgetések és viták segítenek új nézőpontból szemlélni a technológiát, a tudományt és a társadalom változásait.

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Only The Poets // Akvárium Klub (2026. szeptember 18.)

Idén ősszel ismét Budapestre érkezik az Egyesült Királyság egyik legizgalmasabb feltörekvő alt-pop zenekara, hogy megtöltse az Akvárium Klub KisHallját őszinte, nyers, vallomásos dalaival és utánozhatatlan energiájával – ez pedig nem jelenthet más, mint Only The Poets koncertet szeptember 18-án!

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Tündérliget – A fények kertje // Gundel Étterem (2026. szeptember 18.)

Szeptember 18-án tündérmesébe illő helyszínné avanzsál a Gundel Étterem kertje, ahol a káprázatos fények, a hangulatos zene, a véget nem érő tánc, egy látványos tűzshow és a gasztronómia legjava adnak felejthetetlen éjszakai élményeket – az este házigazdája ráadásul nem más lesz, mint Dobó Kata!

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Zene az üvegen túl – vezetett séta (2026. szeptember 18.)

Szeptember 18-án a Zene Háza soha nem látott tereinek és az itt felcsendülő dallamok titkainak nyomába eredhettek, vezetőtök pedig nem más, mint Tápai Dóra zenepedagógus lesz. Az interaktív, 60 percet felölelő épületséták rendre teltházzal futnak, így amennyiben nem szeretnétek lemaradni erről a különleges lehetőségről, biztosítsátok be minél hamarabb a helyetek! A programot elsősorban 16 éven felüli látogatóknak ajánlják a szervezők.

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Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztó // Merkapt Sportközpont (2026. szeptember 18-19.)

Akár a tökéletes sportágat keresitek gyermeketeknek, akár egy aktív családi programot szeretnétek, szeptember 18-án és 19-én irány a kőbányai Merkapt Sportközpont! A Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztón több mint 100 sportág és 25 hangszer kínál felejthetetlen élményeket. A két nap során sportbemutatók, nyílt edzések, zenei programok és koncertek színesítik az eseményt, miközben a látogatók hazánk kiváló sportolóival is találkozhatnak. A rendezvényen ráadásul nem csupán nézőként, hanem résztvevőként is átélhetitek a sport és a zene örömét. Az eseményre a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

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Kertvárosi Vigasságok // Erzsébet-liget (2026. szeptember 18-20.)

Szeptember 18. és 20. között ingyenes gyerekprogramokkal, vidámparkkal, vásárral és zenével telik meg a XVI. kerületi Erzsébet-liget, a család apraja-nagyjának legnagyobb örömére. Bár a szombati koncert előadójára még várni kell, az már biztos, hogy vasárnap a Budapest Bár fellépését élvezhetitek.

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Reformkori nap // Csili Művelődési Központ (2026. szeptember 19.)

Hamarosan érkezik Dél-Pest legnagyobb jelmezes, történelmi fesztiválokat idéző rendezvénye, hiszen szeptember 19-én ismét Reformkori napot tartanak a Csili Művelődési Központ B épületében és a pesterzsébeti Városháza előtti téren. Az ingyenesen látogatható családi programsorozaton többek között reformkori viseletek bemutatója, korabeli zene és tánc, kézműves foglalkozások, valamint reformkori érdekességek adják vissza a kor hangulatát.

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Újbudai Könyvbuli // Gárdonyi tér (2026. szeptember 19.)

Szeptember 19-én minden a könyvekről fog szólni a XI. kerületi Gárdonyi téren, hiszen érkezik az Újbudai Könyvbuli! A B32 Galéria és Kultúrtér egész napos rendezvényén a vásár mellett könyvbemutatók, közösségi könyvcsere és szerzői beszélgetések várják az olvasás szerelmeseit, míg a családi napot bábszínházi előadások, koncertek, kreatív foglalkozások, tombola és persze megannyi mesés program teszi teljessé. Könyvmolyoknak kötelező esemény!

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A gróf halála – vezetett séta (2026. szeptember 19., 26.)

A hónapban két alkalommal is részt vehettek a Pestbudai Séták interaktív nyomozós kalandján, hiszen szeptember 19-én és 26-án is megelevenedik az 1940-es évek bűnöktől bűzlő Budapestje. A 1,5-2 órás krimisétán egy váratlanul meghalt gróf gyilkosának nyomába eredhettek, miközben korabeli újságcikkeket elemeztek, bizonyítékokat gyűjtötök és persze útba ejtitek a rejtély legfontosabb helyszíneit. Foglaljatok időben, mert a létszám limitált!

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Pepita Birthday & Opening Party with The Late Night Stompers // Nemzeti Táncszínház (2026. szeptember 19.)

A Pepita 13. születésnapját ünnepelhetitek egy lendületes swingesttel a Nemzeti Táncszínházban szeptember 19-én. Élő zene, születésnapi torta és rengeteg tánc vár benneteket, a The Late Night Stompers közreműködésével, ráadásul 18 órától egy ingyenes Lindy Hop taster órán is kipróbálhatjátok a táncot.

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Furcsa pár // Centrál Színház (2026. szeptember 19.)

Szeptember 19-én izgalmas premierre kerül sor a Centrál Színházban: érkezik Neil Simon leghíresebb darabja, a Furcsa pár, Puskás Samu és Puskás Dávid vadonatúj fordításában! A történet akár párkapcsolati dráma is lehetne, azonban a két jóbarát, Oscar és Felix komikus duója gondoskodik róla, hogy vígjáték kerekedjen belőle. A címszerepben Alföldi Róbertet és Stohl Andrást láthatja a közönség, akik most először állnak egy színpadon, a további szerepekben pedig olyan nagyszerű színészeket, mint Marton Róbert, Magyar Attila, Mészáros András, Rada Bálint, Domokos Éva Lili és Hermányi Mariann.

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Csinnadratta – Utcaszínházi délután // Békásmegyeri Közösségi Ház (2026. szeptember 19.)

Szeptember 19-én fergeteges, ingyenes családi rendezvénnyel kedveskedik a kisgyerekeseknek a Békásmegyeri Közösségi Ház, hiszen 14 órától az udvar bábszínházi előadásokkal, zsonglőrprodukciókkal és kreatív, ügyességi játékokkal telik meg. Rossz idő esetén a programok átköltöznek az épületbe.

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Ménesi Kulturális Utcabál (2026. szeptember 19.)

Hatodjára telik meg élettel a Gellért-hegy napos oldala a Ménesi úti Kulturális Utcabálnak köszönhetően. Bár a programtáblára még várni kell, annyi bizonyos, hogy idén is szuper közösségi eseményeknek és számos újdonságnak lehettek részesei, ha szeptember 19-én ellátogattok a XI. kerületbe.

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Wekerlei Kulturális Örökség Napjai // Kós Károly tér (2026. szeptember 19-20.)

Szeptember 19-én és 20-án érdemes lesz a Kós Károly tér felé venni az irányt, hiszen a Wekerlei Kulturális Örökség Napjai keretében színes programok garmadája várja az egész családot. Többek között bábszínházi előadás, lovaskocsizás, koncertek és sportesemények adnak felejthetetlen, közös élményeket.

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Kulturális Örökség Napjai (2026. szeptember 19-20.)

Mi marad meg abból, amit ma értéknek tartunk? Szeptember 19- én és 20-án országszerte épületek, séták és különleges helyszínek mutatják meg épített örökségünk múltját, jelenét és jövőjét. Két nap, amely a felfedezés mellett arra is ráirányítja a figyelmet, miért fontos értékeink megőrzése.

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PagonyFeszt // Dürer Kert (2026. szeptember 20.)

Szeptember 20-án a Pagony 25. születésnapjától lesz hangos a Dürer Kert: az egész napos családi rendezvénysorozaton koncertekkel, színházi előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, könyvvásárral és sok-sok meglepetéssel készülnek nektek, de még Gryllus Vilmossal és Rutkai Borival is találkozhattok.

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Véresmajor – vezetett séta (2026. szeptember 20.)

A Városmajor hátborzongató történetével ismerkedhettek meg, ha ellátogattok a hosszúlépés.járunk? szeptember 20-i, a nyilas terror borzalmait bemutató sétájára. A 150 perces programon megtudhatjátok, kik voltak a XII. kerületi nyilas pártszolgálatosok vagy Kun páter, miközben végigjárjátok a nyilas hatalomátvétel helyszíneit, az egykori pártházi épületeket és a Maros utca híres-hírhedt házait. Az eseményt kizárólag felnőtteknek ajánljuk.

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Irodalmi gasztroséta a Lágymányosi pampákon – vezetett séta (2026. szeptember 20.)

Szeptember 20-án a magyar irodalom alakjainak gasztronómiai lábnyomába léphettek, ha csatlakoztok az Imagine tematikus sétájához. Gasztroutazásotok a XI. kerületi Gárdonyi tértől indul, hogy a Bartók Béla út vendéglátóhelyei és a pesti oldal körúti kincsei után a Ráday utca forgatagába érkezzetek meg, miközben megtudhatjátok, melyek voltak Kosztolányi, Móricz vagy Petőfi kedvenc ételei. A sétán természetesen nem maradhat el a kóstolás sem!

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Cifra Palota – Interaktív családi programok // Müpa (2026. szeptember 20., 27.)

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! Szeptember 20-án és 27-én délelőtt ismét megtelik a Müpa interaktív zenés, táncos, mesés és kreatív programokkal, ahol a legkisebbektől a 12 évesekig mindenki találhat kedvére való elfoglaltságot. A belépés ingyenes, így az egész családdal belevethetitek magatokat a játékos kulturális kalandokba.

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Újra a családoké és a gyerekeké lesz a Kolibri Színház:

Üvegfal // Sugár Mozi (2026. szeptember 21.)

Zenés szövegszínházi előadásnak ad otthont szeptember 21-én a Sugár Mozi. A történet alapja Dobray Sarolta Üvegfal című könyve, amely fontos kérdéseket boncolgatva járja körül egy házaspár, a Gryllus Dorka és Simon Kornél által megformált Léna és Péter érzelmileg bántalmazónak bizonyuló kapcsolatát.

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Budapest Coffee Week // több helyszínen (2026. szeptember 21-27.)

Koffeinrajongók, figyelem: szeptember 21. és 27. között visszatér a Budapest Coffee Week! Idén már több mint 80 helyszín csatlakozik a városszerte zajló eseményhez, hogy egy teljes héten át ünnepelhessétek a főváros pezsgő kávékultúráját. Kávézók, pörkölők és baristák várják különleges italajánlatokkal, kóstolókkal, workshopokkal és izgalmas programokkal a kávérajongókat és azokat, akik felfedeznék a specialty kávék világát. Visszatér a Kávéútlevél, 2026 újdonsága pedig a Green Route, azaz a matcha-útvonal lesz. Nézzetek szét minél előbb a résztvevő helyszínek között!

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Mozart x Jazz // Várkert Bazár (2026. szeptember 25.)

Szeptember 25-én két, látszólag egymástól igencsak távol eső zenei műfaj keresztezi egymást az Öntőház udvaron: a kora őszi estén ugyanis a klasszikus zene és a jazz találkozik a Danubia Zenekar és a Tálas Áron Trió közös koncertjén. A különleges előadáson Mozart utolsó zongoraversenye, az 1791-ben bemutatott B-dúr zongoraverseny kerül terítékre, hogy egy varázslatos zenei utazásra invitáljon titeket. A programot rossz idő esetén a Várkert Bazár Rendezvénytermében tartják meg. Érdemes időben gondolni a jegyvásárlásra, hiszen ez a megismételhetetlen élmény bizony sokakat érdekelni fog!

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Fénytörések // Budapest Music Center (2026. szeptember 25.)

A hónap végén a Budapest Music Centerbe is érdemes lesz jegyet váltania a komolyzene kedvelőinek, hiszen szeptember 25-én a Korossy Quartet fog csodálatos dallamokat csempészni a Koncertterembe. A Fénytörések sorozat nyitóestjén a vonósnégyes-irodalom ritkán játszott darabjai szólalnak meg, így Leos Janáček Kreutzer-szonátája, valamint Franz Schubert G-dúr vonósnégyese fog megszólalni a Mátyás utcai helyszínen. Jegyvásárlásra ugyan a helyszínen is lehetőségetek lesz, ajánlott előre megváltani a belépőt, így biztosan nem érhet titeket váratlan meglepetés.

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Fecskehajtó Fesztivál // Hagyományok Háza (2026. szeptember 25-26.)

Idén ősszel először kel szárnyra a Hagyományok Háza új, kétnapos összművészeti rendezvénye, a Fecskehajtó Fesztivál, ahol a tradíció a modern kultúrával találkozik szeptember 25-én és 26-án. A nagyszabású programsorozat egyben a 25 éves Hagyományok Háza és a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes közös ünnepe, mely során a Budai Vigadó és környéke megtelik zenével, tánccal, valamint családi- és hagyományőrző programokkal.

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Kutatók Éjszakája // több helyszínen (2026. szeptember 25-26.)

Szeptember utolsó hétvégéjén az örök kíváncsiaké lesz a főszerep, hiszen 25-én és 26-án vár titeket a Kutatók Éjszakája! Az ingyenes eseménysorozaton bepillanthattok a különféle tudományterületek kulisszatitkaiba, de inspiráló előadásokon, izgalmas kísérleteken és laborbejárásokon is részt vehettek.

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Oktoberfest Budapest // több helyszínen (2026. szeptember 25-27.)

Már szeptemberben kezdetét veszi az ősz legnagyobb sörfesztiválja, az Oktoberfest, aminek az Erzsébet téri Fröccsteraszon, a margitszigeti Paulaner Sörkertben és a Normafa Síházban lehettek részesei. A rendezvény már 12. alkalommal vár titeket hamisítatlan sörkerti hangulattal, eredeti müncheni sörökkel, bajor finomságokkal és német hagyományőrző zenekarokkal szeptember 25-én, 26-án és 27-én, hogy aztán októberben tovább folytatódhasson a dínom-dánom.

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Vintage Dolls // Zeneakadémia (2026. szeptember 26.)

A swing aranykorának elegáns hangulatát idézi meg a Vintage Dolls szeptember 26-án a Zeneakadémián. A lemezbemutató első felében Munkácsy Eszter saját szerzeményei csendülnek fel, majd a szünet után a korabeli magyar zene klasszikusait hallhatjátok Micheller Myrtill közreműködésével.

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Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2026. szeptember 26.)

Wekerletelep megkerülhetetlen szabadtéri eseménye az évente két alkalommal megrendezésre kerülő Garázsvásár Fesztivál. Az őszi rendezvény szeptember 26-án vár titeket hamisítatlan kirakodóvásári hangulattal, tartalmas beszélgetésekkel, egy pohár házi limonádéval és persze aranyat érő ritkaságokkal. A vásárlás mellett ráadásul jótékonykodhattok is, hiszen a WEKI szervezőcsapata egy helyi ügyet is támogat az adománygyűjtéssel. Kincskeresésre fel!

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Otthon Csikágóban – vezetett séta (2026. szeptember 26.)

A hónap egy igazi urbanisztikai kuriózummal zárul, hiszen szeptember 26-án a Róth Miksa világhírű iparművész egykori lakásának otthont adó Nefelejcs utcát fedezhetitek fel a Róth Miksa Emlékház jóvoltából, miközben lebilincselő érdekességeket tudhattok meg a korabeli „Csikágó” környékéről és hírhedt legendáiról. A Kolocz Dóra muzeológus vezette, kétórás város- és épülettörténeti séta után ráadásul ingyenesen látogathatjátok a múzeum kiállításait!

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MANIA – The ABBA Tribute Show // Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont (2026. szeptember 26.)

A 70-es és 80-as évek popzenei aranykorát eleveníti fel a The ABBA Tribute Show szeptember 26-án, a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban. Az időutazással felérő koncertélményt – a svéd banda slágerein kívül – ikonikus kosztümök, látványos koreográfia és hamisítatlan ABBA-hangulat garantálja.

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Be Massive Horizon x Castle // Várkert Bazár (2026. szeptember 26.)

A Várkert Bazár Neoreneszánsz kertjében szeptember 26-án ismét a Be Massive Horizon dallamai töltik meg a történelmi környezetet. A Duna és a Gellért-hegy panorámája mellett Metha, Robert Makai és Somazed finoman építkező szettjei kísérnek benneteket a délutáni chilltől a naplementéig.

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Különkiadás – Örkény István és Esterházy Péter írásaiból // MOMKult (2026. szeptember 26.)

Örkény és Eszterházy világa generációs távolságuk, stiláris különbözőségük ellenére nagyon is alkalmas a párbeszédre. Lukács Miklós, Máté Gábor és Mácsai Pál szeptember 26-án egy felolvasás keretében idézi meg a két író gondolkodása közti kapcsolatot a MOMKultban. Ahogy egy zenés színdarabnál sűríti a történetet és az időt, úgy fogja össze az elhangzó szövegeket Bartók, a jazz, a népdalok motívumai, vagy a szabad zenei improvizáció.

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Parov Stelar // Budapest Park (2026. szeptember 26.)

Szeptember 26-án a Budapest Parkban minden adott lesz ahhoz, hogy táncolhassatok egy hatalmasat, hiszen Parov Stelar lép színpadra, ráadásul egy héttagú zenekar társaságában. Régebbi slágerei mellett legutóbbi albuma, az Artifact is gondoskodik róla, hogy elmerülhessetek a Parov Stelar-univerzumban.

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Az ember, akit Ovénak hívnak // Thália Színház (2026. szeptember 26., 27.)

Ősbemutatóval indul a 2026/27-es évad a Thália Színházban, Fredrik Backman, svéd író világsikerű történetét Görög László adja Magyarországon először elő szeptember 26-án és 27-én. Az egyszemélyes darab egy igazán különös figura életébe enged betekintést: Ove magányosan, a szabályokra kínosan ügyelve, panaszkodással tölti mindennapjait, mígnem szomszédjába egy család költözik. A zsörtölődő özvegyember karaktere egyre árnyaltabbá válik, mellyel párhuzamosan új megvilágításba kerül a gyász, a magány témája. Az Arizona Stúdió intim tere szeptember 26-án és 27-én is tökéletes helyszínt nyújt a monodráma kibontakozásának.

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Kiss Tibi és az Aranyakkord // Várkert Bazár (2026. szeptember 27.)

A Kiss Tibi és az Aranyakkord egy kísérleti műhely, dalkeltető, játék a zenével és a szöveggel. Sajátságos pszichedelikus−akusztikus hangulat, rock’n’roll rezervátum, hangzásvilágát éppúgy jellemzi az utcai poros romantika, mint az éteri csilingelések. Szeptember 27-én a Várkert Bazár különleges atmoszférájú estjén a közönség egészen közel kerülhet a dalok gyökeréhez, ahol a saját számok mellett az improvizációk képében helyet kap a pillanat, az életmű egyéb dalai és kedvenc feldolgozásaik is.

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Rómeó és Júlia // MU Színház (2026. szeptember 27.)

Az Oberon Társulat szeptember 27-én nem kisebb dologra vállalkozik, mint hogy egy színésznő, három színész, két szék és mindössze néhány kellék segítségével keltse életre Shakespeare klasszikusát. A MU Színházban aznap este Varró Dániel fordítása, sziporkázó humora, sőt, egy csipet zene is fűszerezi a szerelmesek történetét, hogy az örök érvényű sorok valóban megszólíthassák a fiatalokat. Lesz minden a 70 perc alatt: erkélyjelenet, vérre menő vívás, és a sokat idézett kérdés is elhangzik majd. Az biztos, hogy a Rómeó és Júlia ezután jóval többet fog jelenteni egy kötelező olvasmánynál!

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Tacskó Találkozó // Happy Dog Kutyaiskola (2026. szeptember 27.)

Tacskók az egész országból, a legmenőbb kiállítók és változatos programok várnak szeptember 27-én a Happy Dog Kutyaiskolában. Számíthattok dupla tombolára, szépségversenyre és kutyás kvízre, illetve kirakodóvásárra is.

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UH Fest // Trafó Ház (2026. szeptember 28. – október 4.)

Szeptember 28. és október 4. között ismét Budapest különböző helyszíneit tölti meg a kísérletező zene az UH Festen. A fesztivál célja, hogy a hazai közönséghez olyan nemzetközi és magyar előadókat hozzon közelebb, akik a kortárs zene izgalmas, nehezen kategorizálható területein alkotnak. A programban több mint egy tucat ország, közel negyven előadója kap helyet, a különleges elektronikus hangzásoktól a szabad improvizáción át az experimentális műfajokig.

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Borbély Mihály 70 // Zeneakadémia (2026. szeptember 29.)

Borbély Mihály 70. születésnapját különleges koncerttel ünnepelhetitek szeptember 29-én a Zeneakadémián. A hazai zenei élet sokoldalú alakjának szerzeményei mellett többek között Dresch Mihály, Lukács Miklós és Binder Károly művei is felcsendülnek, neves jazz- és improvizatív zenészek közreműködésével.

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Rühes kutya // Trafó (2026. szeptember 30.)

Kárpáti Péter és barátai egészen sajátos módon állítják színpadra a Rühes kutya című látomásos bűnfolklórt, melyhez a karcsai népmesék lápvilágából merítettek ihletet. Ha kíváncsiak vagytok, mi a bizarr valóság egy rettenetes, ám fiktív bűnvallomás mögött, szeptember 30-án a Trafóban a helyetek.

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