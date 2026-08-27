Új helyszínen talált otthonra Budapest legnépszerűbb ingyenes kiállítása

Idén 26. alkalommal kerül megrendezésre az ország legnagyobb közérzeti kiállítását: az ARC idén új helyszínen vonultatja fel az év legizgalmasabb, társadalmi témájú plakátjait.

Az ingyenesen látogatható szabadtéri tárlat idén is Újbudán várja az érdeklődőket, ám a Bikás Park helyett ezúttal a Petőfi híd budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem Egry József utcai parkolójában bukkanhattok rá a díjnyertes és elgondolkodtató alkotásokra.

2026. szeptember 18. és október 18. között az „Idegrendszerváltás” alcímű közérzeti kiállítás alkotói képeken keresztül fogalmazzák meg, milyen világban szeretnének élni, és hogyan lehet újragondolni a reflexeket, érzéseket, valamint a közhangulatot egy változóban lévő országban.

Bővebb információt az ARC Magazin weboldalán és a Facebook-oldalán találtok.

Ingyenes koncert szeptemberre:

Borítókép: ARC Magazin