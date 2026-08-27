Ingyenes szabadtéri koncerttel köszönti az őszt a Budapesti Fesztiválzenekar

Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar ismét különleges szabadtéri koncerttel kedveskedik a fővárosiaknak: a programnak ezúttal is a Hősök tere ad otthont.

A BFZ rendhagyó programjainak köszönhetően évről évre számos lehetőség nyílik arra, hogy a klasszikus zene mindenkihez egy kicsit közelebb kerülhessen. Ilyen alkalom lesz szeptember 12-én szombaton is, hiszen a Fischer Iván vezette zenekar idén is ingyenes, szabadtéri koncerttel köszönti az őszt a Hősök terén.

A 18:30-kor kezdődő koncertre érdemes lesz időben érkezni, a szervezők ugyanis ülőhelyekkel is készülnek a még kényelmesebb koncertélmény érdekében. Az estén olyan nagyszerű muzsikák fognak felcsendülni, mint Schubert 8. („Befejezetlen”) szimfóniája, Arvo Part Nyári keringője a BFZ Gyerekkórusának előadásában, a koncert végül Prokofjev Hamupipőke-szvitjével zárul.

A programról bővebb információt ide kattintva, a Facebook-eseménynél találtok.

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