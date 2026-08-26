Ingyenes hétvége keretében próbálhattok ki több mint 100 sportágat és 25 hangszert

Ha régóta keresitek a tökéletes sportágat a gyerekeknek, vagy egyszerűen egy mozgalmas, élményekkel teli családi programra vágytok, szeptember 18–19-én irány a kőbányai Merkapt Sportközpont! A Nagy Sportágválasztó és Nagy Hangszerválasztó idén is ingyenesen vár benneteket, ahol két nap alatt több mint 100 sportágat és 25 hangszert próbálhattok ki. (x)

A rendezvényen nem kell megelégednetek azzal, hogy kívülről figyelitek a sportolókat és zenészeket: itt ti is belevághattok a különféle mozgásformákba és hangszerekbe. Szakképzett edzők és zenetanárok segítenek eligazodni a lehetőségek között, így kipróbálhatjátok többek között a labdarúgást, az úszást, a vízilabdát, a vívást, a kajak-kenut és a kézilabdát, de számos különleges sportág is vár rátok.

A Nagy Hangszerválasztón pedig klasszikus és modern hangszerekkel is közelebbről megismerkedhettek.

A Nagy Sportágválasztó egyik legjobb része éppen az, hogy itt nem kell rögtön döntést hoznotok. Kipróbálhattok akár többféle mozgásformát is, és könnyen lehet, hogy éppen egy eddig ismeretlen sportágban találjátok meg azt, ami igazán nektek való. A cél nem feltétlenül az, hogy mindenkiből élsportoló legyen, hanem hogy a mozgás örömteli része legyen a mindennapoknak.

A hétvégét látványos sportági bemutatók, nyílt edzések, zenei programok és koncertek teszik még színesebbé, ráadásul hazánk kiváló sportolóival és példaképeivel is találkozhattok.

Pénteken elsősorban óvodai és iskolai csoportokat várnak, délutántól pedig a családoké a főszerep, szombaton pedig egész nap minden korosztály előtt nyitva állnak a kapuk.

Még több információt ide kattintva, az esemény weboldalán találtok.

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