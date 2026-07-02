Ingyenes koncertek pezsdítik fel a péntek estéket idén nyáron Ferencváros szívében

Ahogyan már megszokhattátok, a főváros idén is megannyi szuper koncerttel színesíti a nyarat, utcákat és köztereket. Ez alól természetesen Ferencváros sem lehet kivétel, ahol a Ráday utca forgatagából egykettőre hangulatos koncertek közepén találhatjátok magatokat péntek esténként.

Egy hónapon keresztül kultúrával telik meg a Bakáts tér, hiszen július 3. és augusztus 7. között egy szuper – ráadásul teljesen ingyenesen látogatható – koncertsorozatnak lehettek szem- és fültanúi a templom szomszédságában.

A Bakáts Péntek névre hallgató esemény nem árul zsákbamacskát: minden hét utolsó dolgos napján 19 órakor kezdődő koncertekkel várnak, melyek között a jazz, a blues, a swing és a klasszikus zene rajongói is megtalálhatják a nekik való eseményt.

Szerencsére eső, rossz idő esetén sem kell lemondanotok a muzsikáról, a programokat ebben az esetben a téren található Bakáts Bunkerben tartják meg.

Íme a Bakáts Péntek idei programja:

2026. július 3. – Baruts Bence – Müller Tamás Handpan Project

– Baruts Bence – Müller Tamás Handpan Project 2026. július 10. – Zalavári Álmos Trió

– Zalavári Álmos Trió 2026. július 17. – Hangácsi Márton

– Hangácsi Márton 2026. július 24. – Fekete Jenő – Horváth Misi Blues Duo

– Fekete Jenő – Horváth Misi Blues Duo 2026. július 31. – Zrínyi Pop

– Zrínyi Pop 2026. augusztus 7. – 4Winds

További információt a programokról a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei – FMK Facebook-oldalán és a Facebook-eseménynél találtok.

Pezsdítő, nyári muzsika a főváros legszebb helyszínein: