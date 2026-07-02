Ingyenes koncertek pezsdítik fel a péntek estéket idén nyáron Ferencváros szívében

Ahogyan már megszokhattátok, a főváros idén is megannyi szuper koncerttel színesíti a nyarat, utcákat és köztereket. Ez alól természetesen Ferencváros sem lehet kivétel, ahol a Ráday utca forgatagából egykettőre hangulatos koncertek közepén találhatjátok magatokat péntek esténként.
Egy hónapon keresztül kultúrával telik meg a Bakáts tér, hiszen július 3. és augusztus 7. között egy szuper – ráadásul teljesen ingyenesen látogatható – koncertsorozatnak lehettek szem- és fültanúi a templom szomszédságában.
A Bakáts Péntek névre hallgató esemény nem árul zsákbamacskát: minden hét utolsó dolgos napján 19 órakor kezdődő koncertekkel várnak, melyek között a jazz, a blues, a swing és a klasszikus zene rajongói is megtalálhatják a nekik való eseményt.
Szerencsére eső, rossz idő esetén sem kell lemondanotok a muzsikáról, a programokat ebben az esetben a téren található Bakáts Bunkerben tartják meg.
Íme a Bakáts Péntek idei programja:
- 2026. július 3. – Baruts Bence – Müller Tamás Handpan Project
- 2026. július 10. – Zalavári Álmos Trió
- 2026. július 17. – Hangácsi Márton
- 2026. július 24. – Fekete Jenő – Horváth Misi Blues Duo
- 2026. július 31. – Zrínyi Pop
- 2026. augusztus 7. – 4Winds
További információt a programokról a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei – FMK Facebook-oldalán és a Facebook-eseménynél találtok.