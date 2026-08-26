40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. augusztus 26-30.

Íme a legjobb programok augusztus utolsó hétvégéjére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű koncertek, hangulatos kertmozik, vezetett séták és felejthetetlen élmények várnak benneteket.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Andrássy150 // több helyszínen (2026. augusztus 24. – szeptember 6.)

Az Andrássy út 150 éves jubileuma alkalmából kéthetes programsorozat vár: séták, kiállítások, előadások és fesztiválok idézik meg a sugárút múltját és jelenét. Fedezzétek fel Budapest ikonikus helyszínét új nézőpontból, élményekkel és történetekkel augusztus 24-től szeptember 6-ig bezárólag.

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Mi Utcánk – Mini Fesztivál // Budaörs (2026. augusztus 26-29.)

Idén ötödik alkalommal szervezik meg Budaörsön A Mi Utcánk – Mini Fesztivált a Clementis utcában három helyszínen kiállításokkal, néptánccal, koncertekkel és a Városháza belső udvarában egy kerti mozizással.

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Kis-Földalatti-Múltidézés // több helyszínen (2026. augusztus 27-29.)

Augusztus 27. és 29. között nemcsak az utazás, hanem a várakozás is élménnyé válik a Kisföldalatti megállóiban. Az M1-es metró peronján félóránként csendülnek fel Görbe Márk művészettörténész múltidéző hangüzenetei, Budapest történetének izgalmas részleteit pedig Előd Álmos színművész tolmácsolja az utazóközönségnek.

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Pagony Garázsvásár // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2026. augusztus 27-29.)

Augusztus 27. és 29. között a Marczibányi Téri Művelődési Központban óriási kedvezményekkel és szuper hangulattal vár szinte egész nap a Pagony Garázsvásár. A kínálatban a mesekönyvek mellett társasokat, kártyákat, játékokat egyaránt találtok majd. Szuper lehetőség ez, ha szeretnétek kedvezményesen beszerezni pagonyos kedvenceiteket.

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Kaleidoszkóp Hegy Fesztivál // Esztergom (2026. augusztus 27-30.)

A nyár utolsó hétvégéjén megtelik élettel Esztergom: érkezik a Kaleidoszkóp Hegy Fesztivál, amely három napon át kortárs kulturális programokkal, különleges hangulattal és egyedülálló helyszínnel várja a látogatókat augusztus 27. és 30. között. Az ezeréves környezetben megrendezett fesztivál idén megújult arculattal, új programokkal és kempingezési lehetőséggel kínál elmerülést a művészetek, a közösségi élmények és a kreatív inspiráció világába.

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TE!Feszt, a hatodik // Andrássy út (2026. augusztus 28-30.)

A hatodik TE!Feszt programtábláját böngészve nem hiszünk a szemünknek: az Andrássy úton megrendezésre kerülő ingyenes, háromnapos rendezvénysorozat ugyanis szinte mindent tud, amit egy nagy hazai fesztivál – azzal a kivétellel, hogy ez teljesen ingyenes. Augusztus 28. és 30. között fellép a Magashegyi Underground és Molnár Tamás, de lesznek gyerekprogramok, közösségi jóga és táncos események is. Sőt, a szervezők a dátumig még további meglepetéseket ígérnek!

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Ingyenes összművészeti fesztivállal búcsúzik a nyártól Budapest ikonikus sugárútja
Ingyenes összművészeti fesztivállal búcsúzik a nyártól Budapest ikonikus sugárútja

Budapest ikonikus sugárútja idén is más ritmusra lüktet majd augusztus utolsó hétvégéjén.

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Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva (2026. augusztus 28-30.)

Háromnapos fesztivállal zárja a nyarat az ezerarcú Szentendre. A település ismert alkotóit reflektorfénybe állító Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva nevű esemény alkalmával augusztus 28-tól 30-ig 40 belvárosi helyszínen, 165 programra várják a művészetet kedvelőket. Az érdeklődők a nyitott műhelyek révén betekinthetnek a kulisszák mögé, sőt, kézügyességüket le is tesztelhetik különböző workshopokon. Ezenkívül irodalmi felolvasóestekre és zenés programokra is várják a betérőket, míg a galériák hosszabb nyitvatartással működnek a fesztivál ideje alatt.

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Bakáts Feszt // Ferencváros (2026. augusztus 28-30.)

Augusztus legvégén a Bakáts tér és környéke is megtelik kultúrával, hiszen augusztus 28. és 30. között egy szuper ingyenes, összművészeti programsorozatnak lehettek szem- és fültanúi Ferencváros különleges hangulatú helyszínén. A szervezők a dátumhoz közeledve még pontosítanak a menetrenden, annyi azonban már egészen bizonyos, hogy az ingyenes programok között kiállításokat, zenés-táncos előadásokat és gasztronómiai ínyencségeket egyaránt megtaláltok majd.

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hétvégi programok Budapest 2026 augusztus
Fotó: Bakáts Feszt Facebook

28. Zsidó Kulturális Fesztivál // Dohány utcai Zsinagóga (2026. augusztus 30. – szeptember 10.)

Augusztus 30. és szeptember 10. között rendezik meg Budapest legnagyobb zsidó művészeti rendezvényét, amely idén is világszínvonalú programokkal, nemzetközi hírű fellépőkkel és csodálatos helyszínekkel várja a látogatókat. A Dohány utcai Zsinagógában fellép többek között a Grammy-díjas Gipsy Kings by Diego Baliardo, a Rumbach utcai Zsinagógában az Anima Sound System ad koncertet, Mácsai Pál pedig egész estés műhelylátogatással készül.

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GYURIII! – Kemény György életműkiállítása // Budapest Városháza (2026. augusztus 31-ig)

Budapest Új Városházi Galériájában tekinthető meg a GYURIII! – Kemény György életmű-kiállítás, amely a kortárs magyar képzőművészet egyik legsokoldalúbb alkotójának pályáját mutatja be egy igazán lebilincselő tárlat keretében. Kemény György Budapest vizuális kultúrájának meghatározó alakja, plakátjai évtizedeken át formálták a város arculatát, alkotásaival pedig számos nemzetközi díjat is elnyert. A retrospektív tárlat a plakátművészettől a pop-arton át a digitális absztrakcióig ívelő, folyamatosan megújuló életműbe ad betekintést, különleges hangsúlyt helyezve folyamatos stílusváltásaira.

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Korea fényei – Csindzsu selyemlámpásai // Koreai Kulturális Központ (2026. szeptember 4-ig)

Több mint 1400 selyemlámpás ragyogja be idén nyáron a Koreai Kulturális Központ kiállítóterét, ezzel is közelebb hozva hozzánk a távoli ország kultúráját. A Korea fényei – Csindzsu selyemlámpásai című tárlat Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városának különleges örökségét mutatja be, ahol évszázadok óta összefonódik a selyemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A különleges fény- és térélményt nyújtó kiállítás egyszerre idézi meg a múlt emlékeit és a kortárs koreai vizuális kultúrát.

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Szerdai programok Budapesten (2026. augusztus 26.)

Tárkány Művek a Babel Kertemben

A Tárkány Művek 2008-ban alakult magyar zenekar, amely a magyar népzenei hagyományt kortárs, improvizatív és dalcentrikus zenei gondolkodással ötvözi. Zenéjük kiindulópontja a magyar népzene, amelyet a jazz és a pop-rock hagyományok, valamint a 20. századi sanzonvilág hatásai formálnak tovább. A cél egy olyan modern zenei nyelv létrehozása, amely a magyar zenei anyanyelvből indul ki, miközben nyitott a kortárs improvizációra és a műfaji határok átlépésére.

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cancel. koncert a rakparton // TUNA

A cancel. nem egyszerűen egymás után játssza a dalokat: saját világot épít köréd. Alternatív és lo-fi hip-hop találkozik súlyos dobokkal, élő basszussal, gitárokkal és szintetizátorokkal. Személyes szövegek, sötét tónusok és nyers zenekari energia.

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Chungking Express // Bem Mozi

A Chungking Express Wong Kar-wai 1994-ben bemutatott kultikus hongkongi romantikus filmdrámája, amely a 90-es évek filmművészetének egyik legmeghatározóbb, nemzetközileg is legsikeresebb alkotása. A film a modern városi magányt, a múlandóságot és a váratlan találkozások romantikáját dolgozza fel két egymást követő történetben.

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Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2026. augusztus 27.)

Sunset flow a Millennium Házánál

A jóga szerelmeseinek csütörtök esténként érdemes kinézniük a Városligetbe, hiszen aznap a Millennium Háza szomszédságában hódolhatnak szenvedélyüknek. A kezdőbarát hatha flow augusztus 27-én 18:45-kor veszi kezdetét a szabad ég alatt. Ne felejtsetek el regisztrálni!

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Zenélő Budapest: Danubia kürt kvartett // Kossuth tér

A főváros kiemelkedő zeneművészei 17 órás kezdettel varázsolják a nyár legszebb pillanatait a Parlament lépcsői elé.  Az augusztus 27-i ingyenes műsor címe: A vadászkürt diadalmenete a zenetörténetben.

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hétvégi ingyenes programok Budapesten 2026 augusztus
Fotó: Zenélő Budapest Facebook

Koncert és táncház: Sarjú Banda 10 // Magyar Zene Háza

A magyar népzene és néptánc szerelmeseit várja augusztus 27-én a Zene Háza ingyenes szabadtéri programja, ahol 10 éves jubileumát ünnepli a Sarjú Banda. A koncertet közös táncház követi, így nemcsak hallgathatod, hanem át is élheted a népzenei és néptáncos hagyományainkat ezen a nyári estén.

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The Lillet Rooftop Rendezvous // 360bar

Három csütörtökön, köztük augusztus 27-én is, különleges vermutkoktélokkal várnak a város felett, ahol a Lillet keserédes karaktere és a 360 fokos panoráma találkozik. A koktélokért Szolnoki Anna, a márka nagykövete felel, aki változatos italokat ráz és kever a bárkocsinál. A menüben többek között Lillet Rosé Spritz, White Negroni és French Bird is szerepel, így egy igazán hangulatos, panorámás estére készülhettek.

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Fotó: 360bar

GAB // Pontoon

GAB, vagyis Lakatos Gabriella a Zeneakadémia jazzének szakán végzett énekes-dalszerző, aki a jazz mellett neo-soul, R&B, hiphop és underground hatásokból is merít. Énekel, dalokat ír és hangszerel – zenéjében pedig ezek a világok természetesen keverednek egymással.

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CEU Rooftop Cinema: Egybenyíló szobák

Hangulatos szabadtéri mozizásra hív a CEU Rooftop Cinema augusztus 27-én. Egy elgondolkodtató spanyol filmet vetítenek a Nádor utcai épület romantikus tetőteraszán. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

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Pénteki programok Budapesten (2026. augusztus 28.)

Nyáresti táncház // Várkert Bazár

Idén nyáron még egyszer alkalommal átélhetitek a táncházak fergeteges hangulatát a Várkert Bazár teraszán. Augusztus 28-án a Stenk adja majd a talpavalót. A programon kezdőket is szívesen látnak.

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Állatkertek Éjszakája // Fővárosi Állat- és Növénykert

A nyár egyik legkedvesebb esti programja az állatok éjszakai életébe enged betekintést. Az évről évre nagy népszerűségnek örvendő Állatkertek Éjszakájának idén augusztus 28-án lehettek részesei országszerte, míg Budapesten természetesen a Fővárosi Állat- és Növénykert imádnivaló lakóit figyelhetitek meg a rendhagyó időpontban. Az esemény azonban jóval túlmutat ezen, hiszen a helyszín munkatársai ebben az évben is megannyi izgalmas programmal és látványos bemutatóval készülnek nektek, melyekről bővebb információt a helyszín weboldalán vagy Facebook-felületén találtok a rendezvényhez közeledve.

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Különleges esti kalandokkal várnak az ország állatkertjei augusztus végén
Különleges esti kalandokkal várnak az ország állatkertjei augusztus végén

Minden év augusztusában megnyílnak az ország állatkertjeinek kapui és változatos programokkal várják éjszaka is az érdeklődőket.

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Mexikói est a Figaróban

14 órától mexikói ihletésű ételekkel és koktélokkal várnak titeket a Figaro Kertben, egy külön erre az alkalomra összeállított, limitált menüvel. Készülj fűszeres falatokra, hideg frissítő italokra és latin hangulatra.

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Három gitárok – Bluestone ft. Mohai Tamás & Borsodi László + The Pilgrims // Babel Kertem

A Bluestone zenekar 2019 óta tart augusztus végén egy nagyobb szabású budapesti koncertet, amelyre mindig olyan vendégeket hív maga mellé a színpadra, akik nagy hatással voltak zenei pályájukra, irányultságukra. A mostani koncert fókuszába az elektromos gitár kerül – a zenekaralapító, Kőmíves „Stone” András gitáros mellé két blues-jazz gitárzseni társul: nevezetesen Mohai Tamás és Borsodi László. A bő kétórásra tervezett koncertet a 2024 tavaszán alapított The Pilgrims akusztikus gitártrió nyitja, akik Eric Clapton dalait adják elő 18 gitárhúron.

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TIMSEL az ATNO-ban

A TIMSEL élőben nem egyszerűen eljátssza a zenéit – minden koncert egy új utazás. Brass house, acid jazz, funk és elektronikus inspirációk találkoznak, kizárólag élő hangszereken megszólaltatva. Nincsenek playbackek, nincsenek gépek, csak négy zenész és a pillanat energiája.

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Rutkai Bori és a Specko Jedno // Magyar Zene Háza

Rutkai Bori és a Speckó Jedno a funk, a jazz és az underpop elemeit keresztezi, de dalaikban blues-os, tangós, rapes és sanzonos hangulatok is megjelennek. Ezen a szabadtéri, nyáresti koncerten a 2013-as Anticity és a 2009-es Whatevergreens album dalai mellett új, meglepetés számok is várhatóak.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. augusztus 29.)

Bartók Feszt’

Augusztus 29-én 9 órától másnap hajnali 1-ig a Műegyetem rakpart–Szent Gellért tér–Budafoki út–BME-kert területe megtelik élettel. Civil szervezetek, helyi csoportok különleges programjain vehettek részt, eközben két színpadon ismert együttesek szórakoztatnak benneteket.

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Nagymarosi Csípős Fesztivál

Jó hírünk van a tüzes ízek kedvelőinek: augusztus 29-én a Dunakanyarnál perzselő étkek ejtik ámulatba őket! Aznap immár 14. alkalommal gyűlnek össze Nagymaroson a csípősrajongók, a chilitermesztők és az új trendekre szomjazó gasztrofelfedezők, hogy együtt hódolhassanak csípős szenvedélyüknek.

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Frissüljetek fel a főváros ingyenes szabadstrandjain:

6 természetes strand Budapesten és környékén nyári csobbanáshoz
6 természetes strand Budapesten és környékén nyári csobbanáshoz

Ha a hőség elől nem egy zsúfolt medencébe, hanem hűsítő tavakhoz, árnyas Duna-partra vagy homokos strandokra menekülnétek.

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Dívák, cselédek, hősnők – vezetett séta

Augusztusban női sorsok útvesztőiben kalauzolja az érdeklődőket a Pestbudai Séták csapata. A sétán résztvevők ezalkalommal hősnők lábnyomaiba lépnek: cselédek, politikusnők, művésznők és lázadók történetein keresztül ismerhetik meg hogyan alakult a mai nő képe. A sétán feltárul a női lét sokszínűsége: a szolgálat, a ragyogás, a küzdelem és a szabadságkeresés egy olyan világban, ahol nőnek lenni valódi bátorságot kívánt.

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Sunset flow a Filozófusok kertjében

Ingyenes, kezdőbarát jógaórán töltekezhettek augusztus 29-én, naplementekor, a Filozófusok kertjében. A légzésvezérelt flow-nak hála lecsendesülhet az elmétek, a gyakorlás pedig hosszabb relaxációval zárul, mely során Koshi szélcsengő is segíti a teljes ellazulást.

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Le a kalappal! // Zene Háza

A Zene Háza Fringe programjának Le a kalappal! sorozatában Ujváry Flóra ad koncertet a Városligetben augusztus 29-én. Nagybőgő–ének szólóprojektjében jazz, pop és népzene találkozik saját dalokkal, bensőséges, improvizatív hangzásban, közös ritmusra épülő zenei élményként a főváros szívében.

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Zuglói Nyárbúcsúztató Vigalom

Ingyenes családi programokkal és koncertekkel várja a kikapcsolódni vágyókat az idei Nyárbúcsúztató Vigalom 2026. augusztus 29-én, szombaton a Cserepesház melletti füves területen.

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Trainspotting + T2 Double Feature // Bem Mozi

Dupla dózis Trainspotting a 30 éves jubileum tiszteletére.

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Krasznahorkai Laci + The Neverlandings // KAZI

Mi történik, ha a klasszikus és kortárs költészet találkozik az alter-indie gitárok morajlásával és a new wave sötét, fülbemászó lüktetésével? Egy olyan este, ahol a szavaknak súlya, a dallamoknak pedig lelke van. 20 órától Krasznahorkai Laci egyszálgitáros elektromos-looperes előadása, 21 órától pedig a The Neverlandings indie zenekar koncertje vár benneteket a KAZI-ban.

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. augusztus 30.)

Nyárbúcsúztató családi kenutúra // Szob-Verőce

A nyár utolsó napjait a Duna vizén búcsúztathatjátok augusztus 30-án egy hangulatos kenutúrával, amely Szob és Verőce között vezet végig a folyó egyik legszebb szakaszán. A családbarát programon tapasztalt túravezető kíséri a résztvevőket, így kezdők és egyedül érkezők is bátran csatlakozhatnak a természetközeli kalandhoz.

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Hegyvidéki kipakoló // Böszörményi út

Augusztus 30-án újra megrendezésre kerül a XII. kerület egyik kedvenc vasárnap délelőtti programja, a Hegyvidéki Kipakoló, ezúttal nyárbúcsúztató kiadásban. A helyszín ezúttal is a Böszörményi úti Városháza előtti tér.

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Játékparadicsom a Hajógyári-szigeten // Óbudai Grund

Augusztus 30-án ismét megnyitja kapuit az Óbudai Grund, ahol ezúttal is ingyen játszhatnak és sportolhatnak a kisgyermekes családok. A természetközeli élményparkban óriás sakk, biliárdfoci, trambulin, egy különleges céllövölde, egy multifunkcionális sportpálya és sok más játék biztosítják a tartalmas időtöltést, ráadásul a szomszédban található Európa egyik legnagyobb légvárparkja, a HopCity is, amit a III. kerületiek kedvezményesen vehetnek igénybe.

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budapesti programok a hétvégén 2026 augusztus
Fotó: Egy jó kép az utazásról

Sóletfesztivál // Városháza Park

Augusztus 30-án minden a zsidó konyha ikonikus fogása körül forog majd, hiszen tizedjére is visszatér a Zsinagógák Hetének nagyszabású gasztroprogramja. A Városháza Parkban aznap a legkülönfélébb sóleteket kóstolhatjátok meg, az ínyencségek mellett pedig fergeteges programok közül is csemegézhettek.

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Európa Underground Café // Barlang Kert, Szentendre

Európa Underground Café – avagy kedvenc underground slágereink a 80-as évekből. Nyárzáró buli a Bizottság, az URH, a Kontroll, a Balaton, a Trabant, a Neurotic, az Európa Kiadó és – kakukktojásként a 90-es évekből – a Szőranya Emlékzenekar dalaival.

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Keep Floyding: Run Like Hell // STENK

Erre az estére a Keep Floyding előveszi a Pink Floyd nyersebb, súlyosabb és leginkább lüktető arcát. A repertoárból a legfeszesebb ritmusokat és a legkeményebb riffeket gyúrják egybe, hogy a falak is velünk rengjenek.

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