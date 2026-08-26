40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. augusztus 26-30.

Íme a legjobb programok augusztus utolsó hétvégéjére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű koncertek, hangulatos kertmozik, vezetett séták és felejthetetlen élmények várnak benneteket.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Andrássy150 // több helyszínen (2026. augusztus 24. – szeptember 6.)

Az Andrássy út 150 éves jubileuma alkalmából kéthetes programsorozat vár: séták, kiállítások, előadások és fesztiválok idézik meg a sugárút múltját és jelenét. Fedezzétek fel Budapest ikonikus helyszínét új nézőpontból, élményekkel és történetekkel augusztus 24-től szeptember 6-ig bezárólag.

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Mi Utcánk – Mini Fesztivál // Budaörs (2026. augusztus 26-29.)

Idén ötödik alkalommal szervezik meg Budaörsön A Mi Utcánk – Mini Fesztivált a Clementis utcában három helyszínen kiállításokkal, néptánccal, koncertekkel és a Városháza belső udvarában egy kerti mozizással.

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Kis-Földalatti-Múltidézés // több helyszínen (2026. augusztus 27-29.)

Augusztus 27. és 29. között nemcsak az utazás, hanem a várakozás is élménnyé válik a Kisföldalatti megállóiban. Az M1-es metró peronján félóránként csendülnek fel Görbe Márk művészettörténész múltidéző hangüzenetei, Budapest történetének izgalmas részleteit pedig Előd Álmos színművész tolmácsolja az utazóközönségnek.

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Pagony Garázsvásár // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2026. augusztus 27-29.)

Augusztus 27. és 29. között a Marczibányi Téri Művelődési Központban óriási kedvezményekkel és szuper hangulattal vár szinte egész nap a Pagony Garázsvásár. A kínálatban a mesekönyvek mellett társasokat, kártyákat, játékokat egyaránt találtok majd. Szuper lehetőség ez, ha szeretnétek kedvezményesen beszerezni pagonyos kedvenceiteket.

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Kaleidoszkóp Hegy Fesztivál // Esztergom (2026. augusztus 27-30.)

A nyár utolsó hétvégéjén megtelik élettel Esztergom: érkezik a Kaleidoszkóp Hegy Fesztivál, amely három napon át kortárs kulturális programokkal, különleges hangulattal és egyedülálló helyszínnel várja a látogatókat augusztus 27. és 30. között. Az ezeréves környezetben megrendezett fesztivál idén megújult arculattal, új programokkal és kempingezési lehetőséggel kínál elmerülést a művészetek, a közösségi élmények és a kreatív inspiráció világába.

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TE!Feszt, a hatodik // Andrássy út (2026. augusztus 28-30.)

A hatodik TE!Feszt programtábláját böngészve nem hiszünk a szemünknek: az Andrássy úton megrendezésre kerülő ingyenes, háromnapos rendezvénysorozat ugyanis szinte mindent tud, amit egy nagy hazai fesztivál – azzal a kivétellel, hogy ez teljesen ingyenes. Augusztus 28. és 30. között fellép a Magashegyi Underground és Molnár Tamás, de lesznek gyerekprogramok, közösségi jóga és táncos események is. Sőt, a szervezők a dátumig még további meglepetéseket ígérnek!

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Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva (2026. augusztus 28-30.)

Háromnapos fesztivállal zárja a nyarat az ezerarcú Szentendre. A település ismert alkotóit reflektorfénybe állító Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva nevű esemény alkalmával augusztus 28-tól 30-ig 40 belvárosi helyszínen, 165 programra várják a művészetet kedvelőket. Az érdeklődők a nyitott műhelyek révén betekinthetnek a kulisszák mögé, sőt, kézügyességüket le is tesztelhetik különböző workshopokon. Ezenkívül irodalmi felolvasóestekre és zenés programokra is várják a betérőket, míg a galériák hosszabb nyitvatartással működnek a fesztivál ideje alatt.

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Bakáts Feszt // Ferencváros (2026. augusztus 28-30.)

Augusztus legvégén a Bakáts tér és környéke is megtelik kultúrával, hiszen augusztus 28. és 30. között egy szuper ingyenes, összművészeti programsorozatnak lehettek szem- és fültanúi Ferencváros különleges hangulatú helyszínén. A szervezők a dátumhoz közeledve még pontosítanak a menetrenden, annyi azonban már egészen bizonyos, hogy az ingyenes programok között kiállításokat, zenés-táncos előadásokat és gasztronómiai ínyencségeket egyaránt megtaláltok majd.

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28. Zsidó Kulturális Fesztivál // Dohány utcai Zsinagóga (2026. augusztus 30. – szeptember 10.)

Augusztus 30. és szeptember 10. között rendezik meg Budapest legnagyobb zsidó művészeti rendezvényét, amely idén is világszínvonalú programokkal, nemzetközi hírű fellépőkkel és csodálatos helyszínekkel várja a látogatókat. A Dohány utcai Zsinagógában fellép többek között a Grammy-díjas Gipsy Kings by Diego Baliardo, a Rumbach utcai Zsinagógában az Anima Sound System ad koncertet, Mácsai Pál pedig egész estés műhelylátogatással készül.

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GYURIII! – Kemény György életműkiállítása // Budapest Városháza (2026. augusztus 31-ig)

Budapest Új Városházi Galériájában tekinthető meg a GYURIII! – Kemény György életmű-kiállítás, amely a kortárs magyar képzőművészet egyik legsokoldalúbb alkotójának pályáját mutatja be egy igazán lebilincselő tárlat keretében. Kemény György Budapest vizuális kultúrájának meghatározó alakja, plakátjai évtizedeken át formálták a város arculatát, alkotásaival pedig számos nemzetközi díjat is elnyert. A retrospektív tárlat a plakátművészettől a pop-arton át a digitális absztrakcióig ívelő, folyamatosan megújuló életműbe ad betekintést, különleges hangsúlyt helyezve folyamatos stílusváltásaira.

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Korea fényei – Csindzsu selyemlámpásai // Koreai Kulturális Központ (2026. szeptember 4-ig)

Több mint 1400 selyemlámpás ragyogja be idén nyáron a Koreai Kulturális Központ kiállítóterét, ezzel is közelebb hozva hozzánk a távoli ország kultúráját. A Korea fényei – Csindzsu selyemlámpásai című tárlat Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városának különleges örökségét mutatja be, ahol évszázadok óta összefonódik a selyemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A különleges fény- és térélményt nyújtó kiállítás egyszerre idézi meg a múlt emlékeit és a kortárs koreai vizuális kultúrát.

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Szerdai programok Budapesten (2026. augusztus 26.)

Tárkány Művek a Babel Kertemben

A Tárkány Művek 2008-ban alakult magyar zenekar, amely a magyar népzenei hagyományt kortárs, improvizatív és dalcentrikus zenei gondolkodással ötvözi. Zenéjük kiindulópontja a magyar népzene, amelyet a jazz és a pop-rock hagyományok, valamint a 20. századi sanzonvilág hatásai formálnak tovább. A cél egy olyan modern zenei nyelv létrehozása, amely a magyar zenei anyanyelvből indul ki, miközben nyitott a kortárs improvizációra és a műfaji határok átlépésére.

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cancel. koncert a rakparton // TUNA

A cancel. nem egyszerűen egymás után játssza a dalokat: saját világot épít köréd. Alternatív és lo-fi hip-hop találkozik súlyos dobokkal, élő basszussal, gitárokkal és szintetizátorokkal. Személyes szövegek, sötét tónusok és nyers zenekari energia.

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Chungking Express // Bem Mozi

A Chungking Express Wong Kar-wai 1994-ben bemutatott kultikus hongkongi romantikus filmdrámája, amely a 90-es évek filmművészetének egyik legmeghatározóbb, nemzetközileg is legsikeresebb alkotása. A film a modern városi magányt, a múlandóságot és a váratlan találkozások romantikáját dolgozza fel két egymást követő történetben.

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Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2026. augusztus 27.)

Sunset flow a Millennium Házánál

A jóga szerelmeseinek csütörtök esténként érdemes kinézniük a Városligetbe, hiszen aznap a Millennium Háza szomszédságában hódolhatnak szenvedélyüknek. A kezdőbarát hatha flow augusztus 27-én 18:45-kor veszi kezdetét a szabad ég alatt. Ne felejtsetek el regisztrálni!

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Zenélő Budapest: Danubia kürt kvartett // Kossuth tér

A főváros kiemelkedő zeneművészei 17 órás kezdettel varázsolják a nyár legszebb pillanatait a Parlament lépcsői elé. Az augusztus 27-i ingyenes műsor címe: A vadászkürt diadalmenete a zenetörténetben.

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Koncert és táncház: Sarjú Banda 10 // Magyar Zene Háza

A magyar népzene és néptánc szerelmeseit várja augusztus 27-én a Zene Háza ingyenes szabadtéri programja, ahol 10 éves jubileumát ünnepli a Sarjú Banda. A koncertet közös táncház követi, így nemcsak hallgathatod, hanem át is élheted a népzenei és néptáncos hagyományainkat ezen a nyári estén.

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The Lillet Rooftop Rendezvous // 360bar

Három csütörtökön, köztük augusztus 27-én is, különleges vermutkoktélokkal várnak a város felett, ahol a Lillet keserédes karaktere és a 360 fokos panoráma találkozik. A koktélokért Szolnoki Anna, a márka nagykövete felel, aki változatos italokat ráz és kever a bárkocsinál. A menüben többek között Lillet Rosé Spritz, White Negroni és French Bird is szerepel, így egy igazán hangulatos, panorámás estére készülhettek.

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GAB // Pontoon

GAB, vagyis Lakatos Gabriella a Zeneakadémia jazzének szakán végzett énekes-dalszerző, aki a jazz mellett neo-soul, R&B, hiphop és underground hatásokból is merít. Énekel, dalokat ír és hangszerel – zenéjében pedig ezek a világok természetesen keverednek egymással.

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CEU Rooftop Cinema: Egybenyíló szobák

Hangulatos szabadtéri mozizásra hív a CEU Rooftop Cinema augusztus 27-én. Egy elgondolkodtató spanyol filmet vetítenek a Nádor utcai épület romantikus tetőteraszán. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

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Pénteki programok Budapesten (2026. augusztus 28.)

Nyáresti táncház // Várkert Bazár

Idén nyáron még egyszer alkalommal átélhetitek a táncházak fergeteges hangulatát a Várkert Bazár teraszán. Augusztus 28-án a Stenk adja majd a talpavalót. A programon kezdőket is szívesen látnak.

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Állatkertek Éjszakája // Fővárosi Állat- és Növénykert

A nyár egyik legkedvesebb esti programja az állatok éjszakai életébe enged betekintést. Az évről évre nagy népszerűségnek örvendő Állatkertek Éjszakájának idén augusztus 28-án lehettek részesei országszerte, míg Budapesten természetesen a Fővárosi Állat- és Növénykert imádnivaló lakóit figyelhetitek meg a rendhagyó időpontban. Az esemény azonban jóval túlmutat ezen, hiszen a helyszín munkatársai ebben az évben is megannyi izgalmas programmal és látványos bemutatóval készülnek nektek, melyekről bővebb információt a helyszín weboldalán vagy Facebook-felületén találtok a rendezvényhez közeledve.

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Mexikói est a Figaróban

14 órától mexikói ihletésű ételekkel és koktélokkal várnak titeket a Figaro Kertben, egy külön erre az alkalomra összeállított, limitált menüvel. Készülj fűszeres falatokra, hideg frissítő italokra és latin hangulatra.

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Három gitárok – Bluestone ft. Mohai Tamás & Borsodi László + The Pilgrims // Babel Kertem

A Bluestone zenekar 2019 óta tart augusztus végén egy nagyobb szabású budapesti koncertet, amelyre mindig olyan vendégeket hív maga mellé a színpadra, akik nagy hatással voltak zenei pályájukra, irányultságukra. A mostani koncert fókuszába az elektromos gitár kerül – a zenekaralapító, Kőmíves „Stone” András gitáros mellé két blues-jazz gitárzseni társul: nevezetesen Mohai Tamás és Borsodi László. A bő kétórásra tervezett koncertet a 2024 tavaszán alapított The Pilgrims akusztikus gitártrió nyitja, akik Eric Clapton dalait adják elő 18 gitárhúron.

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TIMSEL az ATNO-ban

A TIMSEL élőben nem egyszerűen eljátssza a zenéit – minden koncert egy új utazás. Brass house, acid jazz, funk és elektronikus inspirációk találkoznak, kizárólag élő hangszereken megszólaltatva. Nincsenek playbackek, nincsenek gépek, csak négy zenész és a pillanat energiája.

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Rutkai Bori és a Specko Jedno // Magyar Zene Háza

Rutkai Bori és a Speckó Jedno a funk, a jazz és az underpop elemeit keresztezi, de dalaikban blues-os, tangós, rapes és sanzonos hangulatok is megjelennek. Ezen a szabadtéri, nyáresti koncerten a 2013-as Anticity és a 2009-es Whatevergreens album dalai mellett új, meglepetés számok is várhatóak.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. augusztus 29.)

Bartók Feszt’

Augusztus 29-én 9 órától másnap hajnali 1-ig a Műegyetem rakpart–Szent Gellért tér–Budafoki út–BME-kert területe megtelik élettel. Civil szervezetek, helyi csoportok különleges programjain vehettek részt, eközben két színpadon ismert együttesek szórakoztatnak benneteket.

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Nagymarosi Csípős Fesztivál

Jó hírünk van a tüzes ízek kedvelőinek: augusztus 29-én a Dunakanyarnál perzselő étkek ejtik ámulatba őket! Aznap immár 14. alkalommal gyűlnek össze Nagymaroson a csípősrajongók, a chilitermesztők és az új trendekre szomjazó gasztrofelfedezők, hogy együtt hódolhassanak csípős szenvedélyüknek.

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Frissüljetek fel a főváros ingyenes szabadstrandjain:

Dívák, cselédek, hősnők – vezetett séta

Augusztusban női sorsok útvesztőiben kalauzolja az érdeklődőket a Pestbudai Séták csapata. A sétán résztvevők ezalkalommal hősnők lábnyomaiba lépnek: cselédek, politikusnők, művésznők és lázadók történetein keresztül ismerhetik meg hogyan alakult a mai nő képe. A sétán feltárul a női lét sokszínűsége: a szolgálat, a ragyogás, a küzdelem és a szabadságkeresés egy olyan világban, ahol nőnek lenni valódi bátorságot kívánt.

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Sunset flow a Filozófusok kertjében

Ingyenes, kezdőbarát jógaórán töltekezhettek augusztus 29-én, naplementekor, a Filozófusok kertjében. A légzésvezérelt flow-nak hála lecsendesülhet az elmétek, a gyakorlás pedig hosszabb relaxációval zárul, mely során Koshi szélcsengő is segíti a teljes ellazulást.

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Le a kalappal! // Zene Háza

A Zene Háza Fringe programjának Le a kalappal! sorozatában Ujváry Flóra ad koncertet a Városligetben augusztus 29-én. Nagybőgő–ének szólóprojektjében jazz, pop és népzene találkozik saját dalokkal, bensőséges, improvizatív hangzásban, közös ritmusra épülő zenei élményként a főváros szívében.

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Zuglói Nyárbúcsúztató Vigalom

Ingyenes családi programokkal és koncertekkel várja a kikapcsolódni vágyókat az idei Nyárbúcsúztató Vigalom 2026. augusztus 29-én, szombaton a Cserepesház melletti füves területen.

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Trainspotting + T2 Double Feature // Bem Mozi

Dupla dózis Trainspotting a 30 éves jubileum tiszteletére.

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Krasznahorkai Laci + The Neverlandings // KAZI

Mi történik, ha a klasszikus és kortárs költészet találkozik az alter-indie gitárok morajlásával és a new wave sötét, fülbemászó lüktetésével? Egy olyan este, ahol a szavaknak súlya, a dallamoknak pedig lelke van. 20 órától Krasznahorkai Laci egyszálgitáros elektromos-looperes előadása, 21 órától pedig a The Neverlandings indie zenekar koncertje vár benneteket a KAZI-ban.

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. augusztus 30.)

Nyárbúcsúztató családi kenutúra // Szob-Verőce

A nyár utolsó napjait a Duna vizén búcsúztathatjátok augusztus 30-án egy hangulatos kenutúrával, amely Szob és Verőce között vezet végig a folyó egyik legszebb szakaszán. A családbarát programon tapasztalt túravezető kíséri a résztvevőket, így kezdők és egyedül érkezők is bátran csatlakozhatnak a természetközeli kalandhoz.

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Hegyvidéki kipakoló // Böszörményi út

Augusztus 30-án újra megrendezésre kerül a XII. kerület egyik kedvenc vasárnap délelőtti programja, a Hegyvidéki Kipakoló, ezúttal nyárbúcsúztató kiadásban. A helyszín ezúttal is a Böszörményi úti Városháza előtti tér.

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Játékparadicsom a Hajógyári-szigeten // Óbudai Grund

Augusztus 30-án ismét megnyitja kapuit az Óbudai Grund, ahol ezúttal is ingyen játszhatnak és sportolhatnak a kisgyermekes családok. A természetközeli élményparkban óriás sakk, biliárdfoci, trambulin, egy különleges céllövölde, egy multifunkcionális sportpálya és sok más játék biztosítják a tartalmas időtöltést, ráadásul a szomszédban található Európa egyik legnagyobb légvárparkja, a HopCity is, amit a III. kerületiek kedvezményesen vehetnek igénybe.

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Sóletfesztivál // Városháza Park

Augusztus 30-án minden a zsidó konyha ikonikus fogása körül forog majd, hiszen tizedjére is visszatér a Zsinagógák Hetének nagyszabású gasztroprogramja. A Városháza Parkban aznap a legkülönfélébb sóleteket kóstolhatjátok meg, az ínyencségek mellett pedig fergeteges programok közül is csemegézhettek.

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Európa Underground Café // Barlang Kert, Szentendre

Európa Underground Café – avagy kedvenc underground slágereink a 80-as évekből. Nyárzáró buli a Bizottság, az URH, a Kontroll, a Balaton, a Trabant, a Neurotic, az Európa Kiadó és – kakukktojásként a 90-es évekből – a Szőranya Emlékzenekar dalaival.

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Keep Floyding: Run Like Hell // STENK

Erre az estére a Keep Floyding előveszi a Pink Floyd nyersebb, súlyosabb és leginkább lüktető arcát. A repertoárból a legfeszesebb ritmusokat és a legkeményebb riffeket gyúrják egybe, hogy a falak is velünk rengjenek.

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