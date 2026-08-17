Íme a legjobb programok az augusztus 20-i héten a Balaton partján 2026-ban

Augusztus harmadik hete is csupa izgalmas programot tartogat számotokra a Balaton környékén, legyen szó augusztus 20-i programokról, fesztiválokról, kiállításokról, gasztronómiai élményekről, túrákról vagy koncertekről. Egy biztos, egyikről sem érdemes lemaradni!

Almádi Borfesztivál // Balatonalmádi (2026. augusztus 7-23.)

Balatonalmádi egyik legnépszerűbb nyári eseménye idén is megtölti élettel a Platán korzót augusztusban. A Borfesztiválon helyi borok, gasztronómiai finomságok, koncertek és balatoni hangulat várnak két héten át, augusztus 7. és 23. között.

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Bor és Kenyér Ünnepe // Siófok (2026. augusztus 14-22.)

Kilenc napon át ünnepel Siófok, hiszen augusztus 14. és 22. között ismét megrendezésre kerül a Bor és Kenyér Ünnepe! A siófoki hajóállomáson változatos zenei, kulturális és családi programok, kézműves foglalkozások, múltidéző történelmi bemutatók, népi játékok és gasztronómiai élmények gondoskodnak a tartalmas kikapcsolódásról. Esténként a színpadon többek között a Leander Szimfonik, a Dívák, a Három Tenor és a Chameleon zenekar lép fel. Augusztus 20-án bábelőadás, ének- és táncbemutatók, ünnepi kenyérszentelés, valamint a Balaton Táncegyüttes műsora színesíti a programkínálatot, az estét Kovács Kati koncertje koronázza meg, 22 órakor pedig látványos tűzijáték ragyogja be az eget.

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Zorán koncert // Balatonfüred (2026. augusztus 17.)

Zorán idén is különleges zenei utazásra hívja közönségét Balatonfüreden augusztus 17-én. A legendás előadóművész örökzöld slágerekkel és ritkán hallható zenei csemegékkel érkezik a Kongresszusi Központ színpadára. A felejthetetlen hangulatú koncertből ezúttal két alkalommal is választhatnak a rajongók, így a nyár egyik kihagyhatatlan kulturális programja garantált.

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Keressetek fel egy új helyet a Balatonnál:

Nyárbúcsúztató koncertek Keszthelyen (2026. augusztus 17-19.)

Méltó módon búcsúzhattok a nyártól Keszthelyen, ahol augusztusban három estén át a hazai könnyűzenei élet népszerű előadói gondoskodnak a fesztiválhangulatról. Augusztus 17. és 19. között a Keszthely Városi Sporttelepen színpadra lép Horváth Tamás, Majka, majd Beton.Hofi is. Ha egy utolsó nagy balatoni bulival koronáznátok meg a nyarat, ezt a háromnapos koncertsorozatot érdemes felírni a naptárba.

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Sena Dagadub // Bánya Kert, Salföld (2026. augusztus 18.)

18 éves koráig Ghánában élt, majd 2000-ben tanulni jött Magyarországra. Hip-hop, underground énekesnő. Jelent már meg szóló albuma, ami hatalmas sikerű lett, emellett állandó tagja az Irie Maffiának. Számos formációban is fellép vendégként.

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Európa Kiadó // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. augusztus 18.)

A nyolcvanas évek elején alakult, Menyhárt Jenő gitáros-énekes-igazgató köré épülő Európa Kiadó története nem hagyományos zenekar történet. Különféle korszakaiban más és más felállásokban működött, más és más narratívák mentén fogalmazta meg, fogalmazta újra magát. Az Európa Kiadó az idők során úgy tudott újra és újra megújulni, hogy közben sosem lett a mainstream része, egyéni stílusát és működése független szellemiségét, valamint jelenidejűségét fennállása során végig következetesen megőrizte.

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BotanicArt – Oázis: Augusztus // Művészetek Háza, Veszprém (2026. augusztus 19.)

Gasztrokulturális utazásokkal vár a BotanicArt augusztusi programsorozata augusztusban. A különleges ízutazáson ezen a héten a kenyér sokszínű történetét ismerhetitek meg.

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DJ Oti // Plázs Siófok (2026. augusztus 19., 20.)

Augusztus 19-én és 20-án a Plázson, a 90-es és 2000-es évek szelleme újra életre kel, és mindannyiunkban felébreszti azt a bizonyos nyári gyereket a Balaton partján.

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Strand Fesztivál // Zamárdi (2026. augusztus 19-22.)

Négy napon át ismét a zamárdi szabadstrand lesz a nyár egyik legnagyobb fesztiválközpontja. Augusztus 19. és 22. között visszatér a STRAND, ahol a zenei élet legnépszerűbb előadói és naplementés fesztiválpillanatok várják a bulizókat.

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Boglári Szüreti Fesztivál (2026. augusztus 19-23.)

Nem telhet el nyár Balatonbogláron szüreti fesztivál nélkül, a hagyományokhoz híven augusztus 19. és 23. között újra ingyenes programdömping vár benneteket a Platán-strandon. Itt minden korosztály megtalálja a számításait: fergeteges koncertek, táncbemutatók, kézműves programok és még autós találkozók is szerepelnek a Boglári Szüreti Fesztivál programfüzetében.

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Egry nyomában, Udvardi fényében, borral a pohárban // Badacsonytomaj (2026. augusztus 20.)

Rendhagyó túrán vehetnek részt a művészet szerelmesei Badacsonytomajban: bepillanthatnak Badacsony két ikonikus festőjének, Egry József illetve Udvardi Erzsébet műhelyébe, az idegenvezetést követően pedig borkóstoló várja őket. Nem érdemes kihagyni, hiszen az Udvardi Képtár kizárólag erre az alkalomra nyitja meg kapuit, a képtárban a tárlatvezetést pedig Udvardi Anna, a festőnő unokahúga tartja.

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Fürtöcske Éjjel-Nappal // Balatonederics (2026. augusztus 20.)

A Fürtöcske Éjjel–Nappal sporteseményen futva, túrázva vagy kerékpárral is felfedezhetitek a Balaton-felvidék legszebb tájait a nemzeti ünnepünk napján. A Balatonedericsről induló programon 10 kilométeres terepfutás, 5, 12 és 26 kilométeres vezetett túrák, valamint egy 42 kilométeres kerékpáros táv közül választhattok. A panorámás útvonalak teljesítőit egyedi Fürtöcske-érem várja, így a közös élmény mellett egy emlékkel is gazdagabban térhettek haza.

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Ünnepi fényjáték // Tihanyi Bencés Apátság (2026. augusztus 20.)

Az államalapításról Tihanyban hagyományos kenyérszegéssel, koncerttel emlékeznek meg, az est fénypontja pedig idén is az ünnepi fényjáték lesz, melyet Tihanyi Legendák Nyomában címmel 21:45-kor és 22:45-kor is levetítenek. A kétszer 12 perces fényjáték után pedig akár a tavalyit is megtekinthetitek!

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További ünnepi programok augusztus 20-án a Balaton partján:

A GRUND – vígszínházi fiúzenekar koncert // Gyárkert, Veszprém (2026. augusztus 20.)

Ember Márk, Medveczky Balázs, Wunderlich József, Zoltán Áron és Fesztbaum Béla, azaz A GRUND – vígszínházi fiúzenekar augusztus 20-án ingyenes koncertet ad Veszprémben, a Gyárkertben. A Pál utcai fiúk betétdalai mellett legendás vígszínházi slágerek, Presser-dalok, saját szerzemények és egyéb zenei kedvencek is felcsendülnek majd – fontos, hogy regisztráljatok, ha részt szeretnétek venni ezen a felejthetetlen koncerten!

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Az államalapítás és Szent István király ünnepe // Keszthely (2026. augusztus 20-21.)

Csütörtökön és pénteken kihagyhatatlan zenés élmények csábítanak Keszthelyre, Demjén-slágerekkel, Janicsák Veca elektroakusztikus koncertjével, DJ-kkel, az ünnep napján tűzijátékkal kiegészülve. Augusztus 21-én a Balaton partján, a Zenepavilonnál még egy különleges István, a király feldolgozást is megtekinthettek.

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Nyárkoronázó programok a Püspöki Palotában // Sümeg (2026. augusztus 20-22.)

Augusztus 20. és 22. között a kultúra rajongóit programok garmadája várja a sümegi Püspöki Palotában. Az államalapítás ünnepén díjmentesen tekinthető meg a Mennyei ügyek című kiállítás, pénztárcabarát, vezetett tárlatvezetések indulnak, lezárt területek is megnyílnak a látogatók előtt, délután pedig a Szent Márton-kápolna kerül reflektorfénybe.

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Nemzeti ünnep a Fenékpusztai Majorságban (2026. augusztus 20-23.)

Egész hétvégés programsorozattal ünnepli az államalapítást a Fenékpusztai Majorság: a kicsiket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, a felnőtteket pedig rendhagyó tárlatvezetések várják a Festetics-család egykori ménesbirtokán.

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Nagyboldogasszony és István-napi vásár // Zamárdi (2026. augusztus 20-23.)

Augusztus 20. és 23. között érdemes ellátogatnotok a zamárdi Déliparti Piacra. Helyi termelők, kézművesek és árusok különleges portékái, valamint ínycsiklandó finomságai várják a látogatókat. A barátságos hangulat és a minőségi, helyi termékek biztosítják, hogy a piacozás ezúttal valódi balatoni élménnyé váljon.

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ShredFest // Eplény (2026. augusztus 20-23.)

Augusztus 20. és 23. között a Síaréna Bike Park ad otthont a nyár egyik legnagyobb bringás eseményének, ahol versenyek, BigAirBag, jam sessionök, esti futamok és rengeteg kerékpáros élmény vár. A hosszú hétvége csúcspontja a DH versenynap lesz, de a szabadedzések, a grillvacsorák és a látványos programok miatt a teljes hétvége kihagyhatatlan találkozó az exrémsport szerelmeseinek.

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RizlingPlacc Fesztivál // Hévíz (2026. augusztus 20-23.)

Augusztus 20. és 23. között a Kölcsey utcai rendezvénytér a minőségi borok és zenék fellegvára lesz Hévízen, hiszen érkezik a RizlingPlacc Fesztivál! Négy napon át hűsítő borok, hamisítatlan fesztiválhangulat és pazar, ingyenes koncertek játsszák a főszerepet, a színpadon pedig olyan közönségkedvenc előadók váltják egymást, mint Zséda, a Stereo Swing feat. Szűcs Gabi, Mészáros Árpád Zsolt, a Bolba Tamás Kvartett, Kalmus Felicián Cinecello, Füredi Nikolett, Szentmártoni Norman, Weisz Viktor, Egyházi Géza, valamint a Koszika & Sárik Péter Trió. A RizlingPlacc Fesztiválra a belépés ingyenes!

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Egy kirándulás is szuper hétvégi program a Balatonnál:

Tapolcai Ünnepi és Bornapok (2026. augusztus 20-23.)

Koncertek, kultúrprogramok, finom ételek és borok társaságában tölthetitek a hosszú hétvégét, ha Tapolcára látogattok. A programkavalkád csütörtökön, ünnepélyes felvonulással indul, vasárnap pörköltfőző versennyel zárul, a kettő között pedig élmények sokasága vár rátok.

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MicrOasis Fesztivál // Lengyeltóti (2026. augusztus 20-24.)

Augusztus 20. és 24. között house, micro house, ro-minimal és techno ritmusok lengik be a Manas Garden-t, a line-up mellett pedig a vizuális élmény miatt is érdemes lesz ellátogatni a MicrOasis Fesztiválra, mely az erdő mélyén, egyedülálló kis világként elevenedik meg.

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Vezetett bortúra Badacsonyban – dűlők, borok és panoráma (2026. augusztus 21.)

Badacsony legismertebb dűlőin vezet ez a különleges bortúra, ahol három pincészet, kilencféle bor és lenyűgöző balatoni panoráma várja az érdeklődőket. A program során maguk a borászok mesélnek a borokról és a hegy történetéről.

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Tihanyi Szabadtéri Játékok: A Padlás (2026. augusztus 21.)

A magyar musicalirodalom egyik legkedveltebb darabja, A Padlás érkezik Tihanyba a Veres 1 Színház előadásában. Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth Péter klasszikusa egy különleges világba kalauzol, ahol egy titokzatos padlástérben emberek, szellemek és mesebeli karakterek találkoznak. A kilenc és kilencvenkilenc év közöttieknek szóló, humorral és megható pillanatokkal teli félig mese, félig musical felejthetetlen nyári színházi élményt ígér.

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BEST OF HUNGÁRIA koncert // Balatonfüred (2026. augusztus 21.)

Pörgős rock’n’roll, ikonikus slágerek és hamisítatlan retró életérzés vár a BEST OF HUNGÁRIA koncerten. A legendás zenekar legnagyobb dalai Balatonfüreden csendülnek fel újra augusztus 21-én. A zenei időutazáshoz olyan meghatározó előadók csatlakoznak, mint Novai Gábor, Zsoldos Gábor és Marót Viki – egy este, ahol garantált a tánc, a nosztalgia és a jókedv.

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HalkanSzól Minifessztivál // Vászoly (2026. augusztus 22.)

Kisléptékű kulturális minifesztivál a Balaton-felvidék egyik legszebb falujában.

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További csodás falvak a Balaton-felvidéken:

Vezetett borséta a Badacsonyban (2026. augusztus 22.)

A program során három borászatot látogatunk meg, ahol pincéről pincére haladva helyenként 3-3 fajta bort kóstolhatsz meg. A borokat maguk a gazdák mutatják be: mesélnek történetükről, a borvidék sajátosságairól és a kóstolt fajtákról. A tételek mellé minden állomáson borkísérő falatka is jár.

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Kiscsillag // Bánya Kert, Salföld (2026. augusztus 22.)

A Kiscsillag zenekar, amely 2005-ös megalakulásakor hobbi garázszenekarként definiálta magát, mára Magyarország meghatározó alterrock zenekarának tekinthető. Az idén 20 éves, mindig gitáralapú, de számos eltérő stílusjegyet magába olvasztó dalok, a lendületes előadásmód, Lovasi emblematikus szövegvilága és a zenekar utolsó éveiben megjelenő többszólamú énektémák az egyik legkarakteresebb, legegyedibb hangú, bátran kísérletező, évről évre megújuló produkcióvá tették a Kiscsillagot.

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Szikora Róbert és az R-GO // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. augusztus 22.)

Szikora Róbert az R-GO énekese, frontembere, a Csikidám stílus magyarországi megteremtője. Az R-GO 1982-es megalakítása óta töretlenül az ország egyik legnépszerűbb zenekara.

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Nyár végi túra a Szent György-hegyen (2026. augusztus 23.)

A népszerű Szent György-hegy ezúttal új útvonalon várja a túrázókat augusztus 23-án: a hegyet Raposka felől hódíthatjátok meg. A közepes nehézségű, 7 kilométeres túra során érintitek többek között a „Jégbarlangot”, a Kaán Károly turistaházat, a híres bazaltorgonákat és a hegytetőt is. A mintegy 3,5 órás kirándulás 240 méter szintemelkedéssel igazi balatoni panorámás élményt kínál a természet szerelmeseinek.

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Bánya kertmozi: Véletlenül írtam egy könyvet // Salföld (2026. augusztus 23.)

Augusztus 23-én, vasárnap este 9-től a Véletlenül írtam egy könyvet c. magyar családi filmet nézhetitek meg a Bánya kertmozijában.

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Demjén 80 // Plázs Siófok (2026. augusztus 23.)

Az élő legenda Demjén Ferenc a Balaton partján, a siófoki Plázson lép színpadra augusztus 23-án. A koncert ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

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