Új, ingyenes, kerékpáros élményparkkal gazdagodott a Balaton északi partja

Nagyszabású kerékpáros fejlesztés készült el szeptemberben a balatonfüredi Forrás Sportparkban: egy itthon egyedülálló bringaparkot adtak át az észak balatoni városban.

Az újonnan átadott bringás oktató és technikai pálya a Forrás Sportpark már meglévő kínálatát egészíti ki. Egy igazi családbarát helyszín született, ahol a családtagok együtt sajátíthatják el a kerékpározás technikai tudását a változatos pályaelemek segítségével.

A 900 méter hosszú terep flow trail, a különböző nehézségű pumpapályályák és a dirt jump ugratók biztonságos környezetben kínálnak lehetőséget a kerékpározás tanulására, gyakorlására valamint a technikai tudás fejlesztésére.

Az egyes pályaelemek egymásra épülve teszik lehetővé a fokozatos fejlődést. A szeptember végéig ingyenesen elérhető edzéseken – a Balatonfüred SC kerékpáros szakosztály vezényletével – a kezdők biztonságos körülmények között sajátíthatják el az alapokat, a haladók pedig összetettebb technikai elemekkel és nagyobb kihívást jelentő szakaszokkal fejleszthetik tudásukat.

A pályák a Balatonfüredi SC szakosztály edzései során zárva tartanak, ezen kívül szabadon használhatók. A lezárt időszakokról, az edzésrendről és csatlakozási lehetőségekről a Balatoni Bringa Suli weboldalán tájékozódhattok.

A pumpapálya az Aktív Magyarország és a balatonfüredi önkormányzat támogatásával valósult meg.

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