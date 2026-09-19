Kihagyhatatlan fesztiváloktól és zseniális programoktól hemzseg idén ősszel a Balaton partja

Szüreti forgatagok, boros és gasztroélmények, túrák a színesedő erdőkben, bringázás, kultúra és eldugott balatoni kincsek – a VisitBalaton365 összegyűjtötte az évszak legjobb programjait, hogy néhány kattintással megtervezhessétek a következő balatoni kiruccanást! (x)

A balatoni nyárnak vége, az élményeknek viszont nem. Sőt, sokak számára éppen most kezdődik a legszebb időszak: kisebb a nyüzsgés, kellemesebb az idő egy hosszabb túrához vagy bringázáshoz, a szőlőhegyeken pedig javában zajlik a szüret. A pincék megtelnek új borokkal, az éttermek őszi ízeket kínálnak – egymást érik a gasztronómiai, kulturális és aktív programok!

A VisitBalaton365 őszi programválogatása pedig segít mindezt felfedezni: az oldalon egy helyen böngészhetők a Balaton körüli események és élmények, a keresést pedig egyszerűen személyre szabhatjátok. Dátum, település és programtípus szerint is válogathattok, így gyorsan megtalálhatjátok azt a programot, amely a legjobban passzol a terveitekhez. Legyen szó fesztiválról, gasztroprogramról, borkóstolóról, túráról, kerékpározásról, sportról vagy kulturális élményről, bőven akad választási lehetőség!

Ősszel sem áll meg az élet a Balatonnál

Szeptember 19-én Balatoni Szörpfesztivál vár a Follyban, a hónap végén Tapolcán a Pisztráng- és Borfesztivál hozza össze a gasztronómiát, a borokat és a koncerteket, Nyitott Portákkal várnak a helyi gazdák és termelők, szuper túrákon ismerhetitek meg a környéket, de persze futócipőbe is bújhattok. Októberben jön a Murci Fesztivál a Kishegyen, érkezik a harmadik badacsonyi Füge Feszt, és nem maradhat ki a programok közül a siófoki Halfesztivál sem!

A Pezseg a Balaton Vonyarcvashegyre csábít borokkal, pezsgőkkel és őszi ízekkel, Balatonfüred környékén pedig bringára is pattanhattok egy látványos őszi túrán. Ha halak, akkor Süllőfeszt Szigligeten, Garda Napokat tartanak Tihanyban, sörkedvelőként Zamárdiban a helyetek, és persze felfedezhetitek a kastélyok titkait, megismerhetitek a balatoni villák történetét is.

A Balaton körül egész évben nyitva tartó szálláshelyek és vendéglátóhelyek közül válogathattok, a pihenés mellé pedig jöhet egy túra a tanúhegyeken, séta egy kilátóhoz, múzeumlátogatás, egy jó ebéd vagy egy pohár balatoni bor valamelyik pincészetnél.

Az ősz talán éppen azért az egyik legjobb időszak a Balatonnál, mert ilyenkor nem kell választani a pihenés és az aktív kikapcsolódás között. Beleférhet mindkettő, és közben olyan helyeket is felfedezhettek, amelyek mellett nyáron talán elsietnétek!

Nézzetek szét a VisitBalaton365 őszi ajánlatai között, válogassatok a térképes keresőben, és tervezzétek meg minél előbb a következő balatoni kiruccanást!

Egy bakancslistás őszi kirándulóhely a Balatonnál: