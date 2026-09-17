5 elbűvölő, titkos belső udvar Budapesten, ami pazar gasztrohelyet rejt

Bár a nappalok egyre rövidebbek, a levegő pedig egyre hűvösebb, még koránt sincs itt az ideje, hogy a négy fal közé szoruljanak a gasztroélmények. Kevés jobb helyet tudunk elképzelni egy hangulatos belső udvarnál ősszel a találkozókhoz, kávészünetekhez – és szerencsére jócskán akad ilyen ékszerdoboz Budapesten.

fekete brew & food bar

A feketét bizonyára nem kell bemutatnunk a specialty kávé szerelmeseinek: 13 évvel ezelőtt, az elsők közt ültek fel az újhullámos-vonatra, és azóta is töretlenül kínálják kávékülönlegességeiket a Múzeum körút 5-ös száma alatt. A belső udvar itt igazi kis gyöngyszem, mely egy csapásra kiszakít a városi pörgésből benneteket – ha pedig a kávézóban foglaltok helyet, letisztult entieriőrt és hangulatos fényeket élvezhettek.

1053 Budapest, Múzeum körút 5. | Weboldal

Brody House Cafe, Bar & Bistro

A Palotanegyedben mutatós ingatlanokból nincs hiány, ezúttal a Bródy Sándor utca 10. felé kalauzolunk benneteket. Az ikonikus épület Brody House néven ad teret a gasztroélményeknek, kulturális eseményeknek, és butikhotel lévén szállóvendégeknek. Belső udvara valóságos urbánus dzsungel, ahol csak úgy áradnak a kreatív energiák, a konyha pedig minden napszakban ínyencségeket kínál. Reggelente brunchcsal, ebédidőben változatos menüvel, esténként pedig bisztróételekkel várnak benneteket, de már önmagában a kávézás is egészen új értelmet nyer a Brody House kerthelyiségében.

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 10. | Weboldal

Kontakt – specialty coffee and brunch

A Röser udvarban már hosszú évtizedek óta pezseg az élet, napjainkban pedig egy nagyszerű reggeliző-kávézó is sok gasztrofelfedezőt csábít a legendás átjáróház földszintjére. Természetesen a Kontakról van szó, ahol idén nyártól már a Szimply brunchkreációit is megtaláljátok. A koffein kapcsán egyszerűen nem ismernek kompromisszumot: hiszik, hogy az igazán jó kávét csak elrontaná a cukor, és hogy az őrlőbe kizárólag minőségi, specialty kávészemek kerülhetnek. Üljetek ki, és gyönyörködjetek kávézás közben az épületegyüttesben!

1052 Budapest, Károly körút 22. | Facebook

Bereg Embassy Bar & Cafe

Idilli udvarokból a folyó túloldalán sincs hiány, az egyik nagy kedvenc pedig a Hattyúháznál bújik meg Budán. Bár a Bereg a Széll Kálmán tértől nem messze található, a csomópont nyüzsgéséből semmi nem ér el a kerthelyiségbe. Ami pedig a kínálatot illeti, a kézműves söröktől kezdve a koktélokon át mindent megtaláltok, éhségeteket pedig különböző snackekkel csillapíthatjátok. Ráadásul a hideg hónapok alatt kis buborékokat állítanak fel, hogy igazán hangulatos környezetben rendelhessetek.

1015 Budapest, Batthyány utca 49/B | Weboldal

Furmint Budapest

Ha koccintanátok egy utolsót a szabad ég alatt, jó hírünk van: a Furmintnál egy ideig még biztosan nincs vége a nyárnak! A borbár, melyet a Simonfay pincészet két éve hívott életre, szezonálisan, kizárólag kültéren vár benneteket, a névadó tétel és a többi bor mellett szuper koktélokkal és a hozzájuk passzoló harapnivalókkal. Az Andrássy út 36. szám alatti, égősorokkal és növényekkel ölelt belső udvar tökéletes választás, ha egy kicsit meghosszabbítanátok a nyarat Budapesten.

1061 Budapest, Andrássy út 36. | Facebook

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