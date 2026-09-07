Kávéremekek és matcha-csodák pezsdítik fel idén szeptemberben Budapestet

Szeptember 21. és 27. között a főváros ismét megtelik kávéillatú élményekkel, hiszen érkezik a Budapest Coffee Week! (x)

Idén már több mint 80 helyszín csatlakozik a városszerte zajló eseményhez, hogy egy teljes héten át ünnepelhessétek a főváros pezsgő kávékultúráját. Kávézók, pörkölők és baristák várják különleges italajánlatokkal, kóstolókkal, workshopokkal és izgalmas programokkal a kávérajongókat és azokat, akik felfedeznék a specialty kávék világát. Visszatér a Kávéútlevél is: járjátok végig a résztvevő helyeket, gyűjtsetek pecséteket, és ha teljesítitek a kihívást, értékes ajándékokat is nyerhettek.

2026 újdonsága a Green Route, azaz a matcha-útvonal – azoknak, akik a kávé mellett más ízekre is kíváncsiak. A Budapest Coffee Weeknek nincs egyetlen helyszíne, maga Budapest válik kávéfesztivállá. Állítsátok össze a saját útvonalatokat, kóstoljatok, tanuljatok, fedezzetek fel új helyeket, és ünnepeljétek a budapesti kávékultúrát!

Az eseményről bővebb információt a Budapest Coffee Week weboldalán, ide kattintva találtok.

A borok szerelmesei sem maradnak hoppon szeptemberben: