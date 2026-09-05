A hagyomány és a kortárs kultúra fonódik össze idén ősszel Buda vadonatúj művészeti fesztiválján

Idén ősszel először kel szárnyra a Fecskehajtó Fesztivál, a Hagyományok Háza új, kétnapos összművészeti rendezvénye, ahol a hagyomány találkozik a kortárs kultúrával. A nagyszabású programsorozat, amely interaktív programjaival minden korosztályt megszólít, a 25 éves Hagyományok Háza és a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes közös ünnepe. (x)

Szeptember 25-én és 26-án a Budai Vigadó és a környező utcák megtelnek zenével, tánccal és közös ünnepléssel: a Fecskehajtó Fesztivál egyszerre ünnepli a nyár búcsúztatását, a betakarítás örömét, a fecskék útra kelését és az újrakezdés reményét.

A hagyományok inspirációjából építkezve kortárs és népművészeti programok találkoznak, hogy minden látogató megtalálja a saját ízlésének megfelelő elfoglaltságot. A programok Budapest I. kerületének szívében gyökereznek, miközben a Kárpát-medence gazdag népművészetét és nemzetközi vendégeinek köszönhetően az európai folklór sokszínűségét is bemutatják.

A kétnapos rendezvénysorozaton ennek megfelelően felejthetetlen koncertélmények, előadások, tárlatvezetések, különleges esti performanszok, táncházak és egy látványos zenés felvonulás pezsdíti fel a környéket, miközben a vásári forgatag kézműves workshopokkal, családi programokkal, mesesátorral, játékokkal és szabadtéri élményekkel várja a kicsiket és a nagyokat.

Az intézmény ezeken kívül a tudományok iránt érdeklődőknek is érdekes bemutatókat kínál a Kutatók Éjszakája programsorozathoz kapcsolódva.

Ahol a hagyomány nem emlék, hanem közös élmény

A Fecskehajtó Fesztivál így elsősorban családoknak, hagyományőrzőknek, a népművészet iránt érdeklődőknek, illetve azoknak szól, akik kíváncsiak arra, hogyan válhat egy történelmi városrész néhány napra pezsgő kulturális találkozóhellyé.

A Fecskehajtó Fesztivál keretében újra műsorra kerül a Magyar Állami Népi Együttes ikonikus táncszínházi produkciója, a Naplegenda, mely a Nap örök szimbóluma köré épül, míg a Magyar Banda koncertjei autentikus, de mégis a ma emberéhez szóló népzenei élményt kínálnak, a Sebő-emlékkoncert pedig a nemrégiben elhunyt Sebő Ferenc előtt tiszteleg egy felejthetetlen zenei esttel.

Az esti órákban egy rítusszínházi performansz, majd fényfestés varázsolja újjá a Hagyományok Háza Corvin téri épületét és környezetét. A nap méltó és stílusos lezárása minden este a táncház, ahol mindenki bekapcsolódhat a közös táncba teljesen kezdőtől a haladó szintig.

További információt a rendezvényről ide kattintva, a Hagyományok Háza weboldalán találtok.

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