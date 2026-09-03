35 kihagyhatatlan őszi fesztivál Budapesten, ami garantáltan felpezsdíti a szeptembert

Ki mondta, hogy a fesztiválszezon csak a nyári hónapokra korlátozódik? Budapesten az ősz első hónapjában számos remek programsorozat veszi kezdetét, hogy kulturális rendezvényekkel, családi programokkal, a hazai gasztronómia legjavával és persze jókedvvel töltsék meg a naptárjaitokat.

Belvárosi Sörfesztivál // Szabadság tér (2026. szeptember 1-6.)

Tizedik évfordulóját ünnepli az évről évre nagy sikernek örvendő Belvárosi Sörfesztivál. A jubileumi gasztrofesztiválon több mint 250-féle, hazai és nemzetközi kézműves különlegességet tudtok végigkóstolni szeptember 1. és 6. között a Szabadság téren, hamarosan pedig a kiállítókra is fény derül!

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Városnapok a Bókay-kertben (2026. szeptember 4-6.)

Mintegy 50 programmal, többek közt koncertekkel, előadásokkal, bemutatókkal és a már hagyománnyá vált főzőversennyel készülnek szeptember 4-től 6-ig Pestszentlőrinc és Pestszentimre legnagyobb ingyenes rendezvénysorozatára, a Városnapokra.

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Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál (2026. szeptember 4-6.)

Budapest Bornegyede pezsgő programoktól lesz hangos az ősz első hétvégéjén: szeptember 4. és 6. között ingyenesen látogatható zenés fellépések, gasztroprogramok, családi élmények és persze boros rendezvények várnak titeket szerte a XXII. kerületben, a 36. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon.

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Pozsonyi Piknik // Újlipótváros (2026. szeptember 5.)

Idén is a hónap első szombatján rendezik meg Újlipótváros kulturális falunapját, a Pozsonyi Pikniket. Szeptember 5-én, színpadokon megelevenedő lebilincselő előadások részesei lehettek, míg a rakparton színházak, könyvkiadók, kulturális és civil szervezetek, valamint kézművesek mutatkoznak be.

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Csillaghegy Napja // Mátyás király út (2026. szeptember 5.)

Hamisítatlan utcabáli hangulattal, családi programokkal, koncertekkel és kézműves vásárral vár mindenkit szeptember 5-én Csillaghegy Napja! Az Esernyős szervezésében megrendezésre kerülő ingyenes esemény házigazdája Hajdú Steve lesz; a színpadon napközben gyerekkoncertek, a Göncöl Néptáncegyüttes, Mr. Crab és a Fifty Five Silver váltják egymást, este pedig a The Carbonfools és a Firkin pörgetik fel a bulit. A gyöngyöző sörök, hideg üdítők, aranybarna lángosok és ízletes kürtőskalácsok mellett természetesen Csillaghegy tortáját is megkóstolhatjátok!

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Cigány Zenészek Éjszakája // Mátyás tér (2026. szeptember 5.)

Szeptember 5-én negyedik alkalommal rendezi meg Józsefváros Önkormányzata a Cigány Zenészek Éjszakáját. Az ingyenes eseményen a kerületben élő elismert roma muzsikusok lépnek színpadra: a Mátyás tér egy estére a jazz, a latin dallamok, a swing és a tradicionális cigányzene otthonává válik. A fellépők között szerepel a Jáger Bandi Quartet, a Swing à la Django és a Prímástalálkozó is, a szünetekben pedig tombola várja a látogatókat.

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Családi Mozgásfesztivál // Puskás Aréna (2026. szeptember 6.)

Szeptember 6-án minden a mozgás öröméről és az egészséges életmódról fog szólni a Puskás Aréna Nyugati Park D szektoránál. Az egész napos családi eseményen próbára tehetitek az egyensúlyérzéketeket és a gyorsaságotokat, labdázhattok, járműveken száguldozhattok, fejleszthetitek az erőnléteteket, kiléphettek a komfortzónátokból, de még az apa-gyerek kapcsolatokat előtérbe helyező Dadathlon élménynek is részesei lehettek. Ezután légzőgyakorlatokon lassulhattok le, míg a prevenciós standoknál az egészséges életmódról tájékozódhattok.

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Sálom utca – kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztivál // Csányi utca (2026. szeptember 6.)

Az eddigi legizgalmasabb és legszínesebb programmal jelentkezik az Európai Zsidó Kultúra Napja az által választott témakörben, amely egész Európa-szerte ugyanaz: szeretet/szerelem. Szeptember 6-án délután a Csányi utcában többek között gasztronómiai előadásokkal, borkóstolókkal, változatos koncertekkel és kézműves workshopokkal ünnepelhettek ti is az ingyenes programokon.

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Judafest // Klauzál tér (2026. szeptember 6.)

A zsidó negyed szívében, a Klauzál téren szeptember 6-án fotókiállítással, felolvasással, kórussal, Baby Rave-vel és izgalmas kísérőprogramokkal vár egész délután a Judafest. Az este beköszöntével a Bécsből érkező Hawaras Klezmer Band koncertjét hallhatjátok, este pedig a Máklikőr koncertje zárja a napot az ingyenes fesztiválon.

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Budapest Borfesztivál // Budavári Palota (2026. szeptember 9-12.)

Szeptember 9. és 12. között immár 35. alkalommal vár titeket Budapest Borfesztiválja, hogy az alkoholos nedűk és a nemzetközi gasztronómia legjavát hozza el nektek egészen a Budavári Palotáig. A rendezvényt ezen kívül hangulatos koncertek, pop up borkóstolók és interaktív játékok teszik teljessé. A honlapon többféle jegytípus közül válogathattok, így biztosan megtaláljátok azt, ami leginkább megfelel a preferenciáitoknak és a pénztárcátoknak.

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Zsidó Kulturális Fesztivál // több helyszínen országszerte (2026. szeptember 10-ig)

Augusztus utolsó napjaitól kezdve egészen szeptember 10-ig merülhettek el a zsidó kultúra sokszínűségében. Budapesten többek között a Rumbach Sebestyén, a Hegedűs Gyula, a Frankel Leó és a Dohány utcai zsinagógák, valamint a Bálint Ház vár benneteket jobbnál jobb koncertekkel, filmvetítésekkel és izgalmas kerekasztal-beszélgetésekkel, míg Pécsen szintén a város gyönyörű zsinagógájában nézhetitek meg Kamarás Iván, illetve a Di Gasn Trio koncertjét.

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KRAFT Sörfesztivál // Dürer Kert (2026. szeptember 10-13.)

A hazai és külföldi sörök legjavával vár titeket szeptember 10. és 13. között az ingyenes KRAFT Sörfesztivál. Természetesen változatos gasztrokínálat, koncertek és DJ-szettek egyaránt színesítik a felhozatalt, így azoknak is érdemes lesz ellátogatniuk a Dürer Kertbe, akik nem rajonganak az italért.

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Újpesti BorVíkend // Szent István tér (2026. szeptember 11-13.)

Az Újpesti BorVíkend szeptember 11. és 13. között kínál pazar ízélményeket a bor szerelmeseinek. A Szent István tér 30 borászatnak és pezsgőháznak ad majd otthont, melyet változatos street food választék, élő zenei programok és fergeteges hangulat koronáz meg. A belépés ráadásul ingyenes!

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FIKSZ Iparművészeti Fesztivál // Petőfi Irodalmi Múzeum (2026. szeptember 11-13.)

Szeptember 11. és 13. között immár másodjára rendezik meg hazánk egyetlen iparművészeti programsorozatát, a FIKSZ Iparművészeti Fesztivált. Az ingyenesen látogatható eseményen többek között iparművészeti vásár, workshopok, bemutatók, előadások, pódiumbeszélgetések és gyerekprogramok várnak titeket.

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VI. Józsefvárosi Jazzfesztivál // Rákóczi tér (2026. szeptember 11-13.)

Bársonyos fúvóshangok, improvizatív ritmusok és a kora őszi esték varázsa vár az ingyenes VI. Józsefvárosi Jazzfesztiválon! Idén ősszel három napra a Rákóczi tér és a vásárcsarnok válnak a jazz magyarországi központjává: szeptember 11-től 13-ig elismert hazai és nemzetközi előadók varázsolnak felejthetetlen hangulatot, a klasszikustól a kortárs irányzatokig, zenével, élettel és közösséggel töltve meg Józsefváros szívét.

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Őrmező Ünnepe // Költők parkja (2026. szeptember 12.)

Szeptember 12-én immár 25. alkalommal rendezik meg Őrmező Ünnepét. A XI. kerületi Költők parkjában a sokszínű ingyenes programkínálatban zenei csemegékből sem lesz hiány. Fellép többek között a Katáng és a Nagyelőadó döntős Zuzmo zenekar, de lesz Lóci játszik koncert és utcabál a Pedrofon zenekarral.

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Örkénykert // Madách Imre tér (2026. szeptember 12.)

Színházrajongók, figyelem – idén szeptember 12-én érkezik az Örkénykert! Az Örkény Színház szezonindító eseményén az alkotókkal való beszélgetések bemutatják az új évad előadásait, koncerteken és gyerekprogramokon vehettek részt, ráadásul kedvezményesen szerezhetitek be színházjegyeiteket is.

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Zuglói Jótékonysági Gasztrofesztivál és Rendvédelmi Nap // M130 Sportközpont (2026. szeptember 12.)

Jubileumát ünnepli Zugló szeretett gasztrofesztiválja, hiszen idén már tizedik alkalommal kerül megrendezésre a rendvédelmi programokkal megtoldott esemény. A kerek évfordulót persze ahhoz illő módon főzőversennyel, látványos rendvédelmi bemutatókkal, családi színpadi műsorokkal és tombolával ünneplik meg a kerületben, aminek ti is részesei lehettek, ha ellátogattok az M130 Sportközponthoz szeptember 12-én. Az eseményen való részvétel ingyenes!

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AmfiFeszt // Amfiteátrum (2026. szeptember 12-13.)

Ha szeptember 12-én és 13-án római legionáriusokkal és egymásnak feszülő csapatokkal találkoztok a Kolosy tér és az Amfiteátrum környékén, ne ijedjetek meg, hiszen csupán a római kort felidéző AmfiFeszt forgatagába csöppentetek. A kétnapos ingyenes rendezvényen az ókor további hagyományai is megelevenednek, így természetesen lesznek fegyver- és mesterségbemutatók, kézműves foglalkozások, színházi- és régészeti előadások, valamint mítoszmesélés is.

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VIII. Garázsvásár Fesztivál a XVIII. kerületben (2026. szeptember 12-13.)

Szeptember közepén vásári kavalkád veszi kezdetét a XVIII. kerületben, hiszen 12-én Pestszentlőrincen, 13-án pedig Pestszentimrén rendeznek garázsvásárt. A forgatagnak mindkét nap 9 és 17 óra között lehettek részesei – azért nem árt időben érkezni, nehogy lemaradjatok a legígéretesebb kincsekről!

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Ars Sacra Fesztivál // több helyszínen országszerte (2026. szeptember 12-20.)

Immár 20. alkalommal rendezik meg a szakrális művészet ünnepét, az Ars Sacra Fesztivált. Szeptember 12. és 20. között számos múzeum, templom és közösségi tér nyitja meg kapuit, hogy ingyenesen látogatható művészeti programokkal, koncertekkel, kiállításokkal és sétákkal tegyék teljessé a kerek évfordulót. A jubileumi programsorozat nem korlátozódik a fővárosi helyszínekre, hiszen országszerte változatos események sokasága várja az érdeklődőket.

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Budapesti Klasszikus Film Maraton // több helyszínen (2026. szeptember 15-20.)

Queen-koncertfilm, betiltott filmek, David Bowie, Marilyn Monroe, Mathieu Kassovitz, Amélie és némafilmek élő zenével – szeptember 15. és 20. között jön a Budapesti Klasszikus Film Maraton! A filmtörténet emlékezetes pillanatait száz vetítés idézi meg nagyvásznon, több fővárosi moziban és a Budapest Kertmoziban, a Nemzeti Filmintézet szervezésében. A fesztivál az ’56-os forradalom évfordulójára, a 100 éve született Andrzej Wajdára, Putty Lia némafilmsztárra is emlékezik, sőt igazi kuriózumként a vámpírnők legkülönbözőbb alakjait is bemutatja. A vetítések mellett közönségtalálkozók és szakmai programok is várják a közönséget.

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Kertvárosi Vigasságok // Erzsébet-liget (2026. szeptember 18-20.)

Szeptember 18. és 20. között ingyenes gyerekprogramokkal, vidámparkkal, vásárral és zenével telik meg a XVI. kerületi Erzsébet-liget, a család apraja-nagyjának legnagyobb örömére. Bár a szombati koncert előadójára még várni kell, az már biztos, hogy vasárnap a Budapest Bár fellépését élvezhetitek.

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Újbudai Könyvbuli // Gárdonyi tér (2026. szeptember 19.)

Szeptember 19-én minden a könyvekről fog szólni a XI. kerületi Gárdonyi téren, hiszen érkezik az Újbudai Könyvbuli! A B32 Galéria és Kultúrtér egész napos rendezvényén a vásár mellett könyvbemutatók, közösségi könyvcsere és szerzői beszélgetések várják az olvasás szerelmeseit, míg a családi napot bábszínházi előadások, koncertek, kreatív foglalkozások, tombola és persze megannyi mesés program teszi teljessé. Könyvmolyoknak kötelező esemény!

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Csinnadratta – Utcaszínházi délután // Békásmegyeri Közösségi Ház (2026. szeptember 19.)

Szeptember 19-én fergeteges, ingyenes családi rendezvénnyel kedveskedik a kisgyerekeseknek a Békásmegyeri Közösségi Ház, hiszen 14 órától az udvar bábszínházi előadásokkal, zsonglőrprodukciókkal és kreatív, ügyességi játékokkal telik meg. Rossz idő esetén a programok átköltöznek az épületbe.

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Reformkori nap // Csili Művelődési Központ (2026. szeptember 19.)

Hamarosan érkezik Dél-Pest legnagyobb jelmezes, történelmi fesztiválokat idéző rendezvénye, hiszen szeptember 19-én ismét Reformkori napot tartanak a Csili Művelődési Központ B épületében és a pesterzsébeti Városháza előtti téren. Az ingyenesen látogatható családi programsorozaton többek között reformkori viseletek bemutatója, korabeli zene és tánc, kézműves foglalkozások, valamint reformkori érdekességek adják vissza a kor hangulatát.

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Ménesi Kulturális Utcabál // Ménesi út (2026. szeptember 19.)

Hatodjára telik meg élettel a Gellért-hegy napos oldala a Ménesi úti Kulturális Utcabálnak köszönhetően. Bár a programtáblára még várni kell, annyi bizonyos, hogy idén is szuper közösségi eseményeknek és számos újdonságnak lehettek részesei, ha szeptember 19-én ellátogattok a XI. kerületbe.

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Kulturális Örökség Napjai // több helyszínen (2026. szeptember 19-20.)

Mi marad meg abból, amit ma értéknek tartunk? Szeptember 19-én és 20-án országszerte épületek, séták és különleges helyszínek mutatják meg épített örökségünk múltját, jelenét és jövőjét. Két nap, amely a felfedezés mellett arra is ráirányítja a figyelmet, miért fontos értékeink megőrzése.

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Wekerlei Kulturális Örökség Napjai // Kós Károly tér (2026. szeptember 19-20.)

Szeptember 19-én és 20-án érdemes lesz a Kós Károly tér felé venni az irányt, hiszen a Wekerlei Kulturális Örökség Napjai keretében színes programok garmadája várja az egész családot. Többek között bábszínházi előadás, lovaskocsizás, koncertek és sportesemények adnak felejthetetlen, közös élményeket.

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PagonyFeszt // Dürer Kert (2026. szeptember 20.)

Szeptember 20-án a Pagony 25. születésnapjától lesz hangos a Dürer Kert: az egész napos családi rendezvénysorozaton koncertekkel, színházi előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, könyvvásárral és sok-sok meglepetéssel készülnek nektek, de még Gryllus Vilmossal és Rutkai Borival is találkozhattok.

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Budapest Coffee Week // több helyszínen (2026. szeptember 21-27.)

Koffeinrajongók, figyelem: szeptember 21. és 27. között visszatér a Budapest Coffee Week! Idén már több mint 80 helyszín csatlakozik a városszerte zajló eseményhez, hogy egy teljes héten át ünnepelhessétek a főváros pezsgő kávékultúráját. Kávézók, pörkölők és baristák várják különleges italajánlatokkal, kóstolókkal, workshopokkal és izgalmas programokkal a kávérajongókat és azokat, akik felfedeznék a specialty kávék világát. Visszatér a Kávéútlevél, 2026 újdonsága pedig a Green Route, azaz a matcha-útvonal lesz. Nézzetek szét minél előbb a résztvevő helyszínek között!

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Kolibri Fesztivál // Kolibri Színház (2026. szeptember 21-27.)

Szeptember végén újra a családoké és a gyerekeké lesz a Kolibri Színház: a Kolibri Fesztivál és családi nap ingyenes közösségi programokkal, zenével, bábelőadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és ünnepi bemutatóval várja a nézőket. A fesztiválhoz kapcsolódva szeptember 21. és 26. között a HAM program előadásai érkeznek a Kolibri játszóhelyeire, míg a 27-e Kemény Henrik emléktáblájának megkoszorúzásával indul, majd zenei válogatások, clown show, Bágyi Anna műsora, Tóbiás Imre hangszersimogatója és Szarka Gyula Tücsöklakodalom című programja színesíti a napot.

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Fecskehajtó Fesztivál // Hagyományok Háza (2026. szeptember 25-26.)

Idén ősszel először kel szárnyra a Hagyományok Háza új, kétnapos összművészeti rendezvénye, a Fecskehajtó Fesztivál, ahol a tradíció a modern kultúrával találkozik szeptember 25-én és 26-án. A nagyszabású programsorozat egyben a 25 éves Hagyományok Háza és a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes közös ünnepe, mely során a Budai Vigadó és környéke megtelik zenével, tánccal, valamint családi- és hagyományőrző programokkal.

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Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2026. szeptember 26.)

Wekerletelep megkerülhetetlen szabadtéri eseménye az évente két alkalommal megrendezésre kerülő, ingyenesen látogatható Garázsvásár Fesztivál. Az őszi rendezvény szeptember 26-án vár titeket hamisítatlan kirakodóvásári hangulattal, tartalmas beszélgetésekkel, egy pohár házi limonádéval és persze aranyat érő ritkaságokkal. A vásárlás mellett ráadásul jótékonykodhattok is, hiszen a WEKI szervezőcsapata egy helyi ügyet is támogat az adománygyűjtéssel. Kincskeresésre fel!

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Oktoberfest Budapest // több helyszínen (2026. szeptember 26-27.)

Már szeptemberben kezdetét veszi az ősz legnagyobb sörfesztiválja, az Oktoberfest, aminek az Erzsébet téri Fröccsteraszon, a margitszigeti Paulaner Sörkertben és a Normafa Síházban lehettek részesei. A rendezvény már 12. alkalommal vár titeket hamisítatlan sörkerti hangulattal, eredeti müncheni sörökkel, bajor finomságokkal és német hagyományőrző zenekarokkal szeptember 26-án és 27-én, hogy aztán októberben tovább folytatódhasson a dínom-dánom.

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