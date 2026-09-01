7 kihagyhatatlan kiállítás szeptemberre, ha kulturális élményekkel indítanátok az őszt

Ismét itt a szeptember, a kánikula és a nyári pihenés utáni újrakezdés ideje. Ha ősszel kulturális feltöltődésre vágytok, összegyűjtöttük Budapest legizgalmasabb kiállításait, aminek helye van az aktuális programlistán.

A változás nyara // Partizán Önkéntes Központ (2026. szeptember 4-18.)

Milyen volt Magyarországon élni 2026 nyarán, a sokat eldöntő választás után? A Partizán önkéntesei által meghirdetett fotópályázat szakmai zsűri által válogatott legjobb alkotásai most kiállításon adnak személyes képet a változásról és az átalakuló hétköznapokról. A többek között utcákon, parkokban, munkahelyeken, strandokon és otthonokban készült fotók együtt különleges korlenyomatot rajzolnak 2026 nyaráról: arról, mi lett más, mi maradt a régi, és milyen remények, kérdések kísérik a változás időszakát.

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ARC kiállítás // Egry József utcai parkoló (2026. szeptember 18. – október 18.)

Az ingyenesen látogatható szabadtéri tárlat idén is Újbudán várja az érdeklődőket, ám a Bikás Park helyett ezúttal a Petőfi híd budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem Egry József utcai parkolójában bukkanhattok rá a díjnyertes és elgondolkodtató alkotásokra. 2026. szeptember 18. és október 18. között az „Idegrendszerváltás” alcímű közérzeti kiállítás alkotói képeken keresztül fogalmazzák meg, milyen világban szeretnének élni, és hogyan lehet újragondolni a reflexeket, érzéseket, valamint a közhangulatot egy változóban lévő országban.

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World Press Photo kiállítás // Biodóm (2026. szeptember 25. – november 8.)

Budapest ismét a világ legjobb sajtófotóinak ad otthont. Szeptember 25-től a Biodóm különleges kiállítása bolygónk legfontosabb és legégetőbb történeteibe enged bepillantást. A számos nevező közül a független nemzetközi zsűri olyan felvételeket és fotóriportokat választott ki, amelyek nemcsak dokumentálják korunk történéseit, hanem árnyaltan mutatják meg azok emberi következményeit is. A tárlat képei a világ számos pontjáról érkeznek, és olyan témákat járnak körül, amelyek nap mint nap alakítják a jelenünket. A fotók egyszerre szembesítenek a világ nehézségeivel és mutatják meg azt a hihetetlen erőt, méltóságot és összetartást, amellyel az emberek ezekkel a helyzetekkel szembenéznek.

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A szívem is sír belül – Gyászmunkák // Budapest Galéria (2026. november 22-ig)

A nem mindennapi témát középpontba állító tárlat a gyász személyes és közösségi dimenzióit vizsgálja, miközben arra is rávilágít, hogyan vált a halál és a veszteség egyre inkább tabuvá a társadalomban. A bemutatott művek a személyes veszteségektől és megküzdési folyamatoktól a kollektív traumákig, háborús veszteségekig és átalakuló rítusokig járják körül a gyász sokféle formáját. A kiállítás nem lezárható folyamatként tekint a gyászra, hanem olyan tapasztalatként, amellyel meg kell tanulnunk együtt élni – beszélve róla, egymásra támaszkodva és új kapcsolódási formákat keresve.

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Egy humanista tekintet – Nora Dumas újrafelfedezése // Mai Manó Ház (2026. október 25-ig)

A különleges kiállítás Nora Dumas, Párizsban kiteljesedő fotográfus életművébe enged betekintést. A Budapesten született művész a két világháború közötti modern fotográfia meghatározó alakja volt, olyan kortársak mellett, mint Brassaï és André Kertész. Képein a vidéki élet, a mindennapi munka és az emberi jelenlét kerül fókuszba: dolgozó emberek, állatok és tájak elevenednek meg egyszerre dokumentarista pontossággal és visszafogott költőiséggel. A tárlat egy sokáig méltatlanul háttérbe szorult, ma újra felfedezett fotográfus különleges látásmódját mutatja be, amit most ti is megnézhettek!

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Amerikai álom – Magyarok az Egyesült Államokban 1776–2026 // Magyar Nemzeti Múzeum (2026. november 1-ig)

A Magyar Nemzeti Múzeum izgalmas kiállítása a magyar–amerikai kapcsolatok több évszázados történetébe enged betekintést. Az „Amerikai álom” személyes sorsokon, különleges tárgyakon és izgalmas történeteken keresztül mutatja be, miért indultak magyarok milliói az Újvilágba, hogyan találták meg új otthonukat, és milyen maradandó nyomot hagytak Amerikában. A tárlaton a kivándorlók mindennapjai mellett magyar tudósok, művészek, üzletemberek és hollywoodi alkotók történetei is megelevenednek. A kiállítást a Múzeumkertben látható Amerikából jöttünk tablókiállítás egészíti ki.

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Washi | A japánpapír ezer arca // Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum (2027. január 1-ig)

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum kiállítása a japánpapír, vagyis a washi sokszínű világába enged betekintést. A tárlat közel 200 műtárgyon, dokumentumon és interaktív elemen keresztül mutatja be, hogyan vált ez a különleges, kézzel készített anyag a japán kultúra és mindennapok meghatározó részévé. A lakótértől a ruházaton és rítusokon át egészen a művészetig számtalan formában találkozhatunk vele. Megismerhetjük a hagyományos papírkészítés folyamatát, történetét és kortárs újraértelmezéseit, miközben a papír megőrzésébe és restaurálásába is bepillanthatunk.

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Kiemelt kép: Magyar Nemzeti Múzeum