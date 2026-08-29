5 rendhagyó színdarab Budapesten, amivel a szeptemberi évadnyitás felejthetetlen lesz

Jó hírünk van a színház szerelmeseinek: indul a 2026/27-es kőszínházi évad, és már szeptemberben számos bemutatót tartanak a főváros imádott teátrumaiban. Ha már alig győzitek kivárni, hogy újra helyet foglalhassatok a nézőtéren, nyissátok meg a szezont az alábbi öt színdarab egyikével Budapesten!

REVIZOR РЕВІЗОР // Nemzeti Színház

A REVIZOR РЕВІЗОР nemcsak a közönség, de a szakma körében is nagy sikert aratott a 2025/26-os évad során. Jó hír, hogy a Nemzeti Színházban továbbra is műsoron lesz Gogol klasszikusa ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében, a Nemzeti Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Győri Nemzeti Színház és a Gyulai Várszínház együttműködésében! A groteszk humorral és mai reflexiókkal teli darab az Országos Színházi Találkozón elnyerte a Legjobb előadás díját, Polyák Anita és Pál Alexandra munkáját is díjazták, Séra Dániel és Jakab K. Tamás pedig megosztva Básti Lajos-díjat kapott. (x)

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Alíz – engedd szépen, hogy megegyelek // FÜGE Produkció, Átrium (2026. szeptember 8.)

Nem mindennapi bemutatóra készül a FÜGE Produkció, ráadásul külső helyszínen. Szeptember 8-án az Átriumban elevenedik meg Csodaország, egészen pontosan a Wonderland Lélekpark, ahol Dr. Antal Edit – Hernádi Judit – mosolyt varázsol a szomorkodó gyerekek arcára. A történet főhőse, Alíz – Pető Kata – is ide érkezik: egykor éltanuló volt, ám teljesítménye már közel sem az igazi, így hát meg kell javítani. Kezdetét veszi a rémmese, a 90-es évek valósága és a klinika fehérsége színekkel telik meg – de vajon megfér-e egymás mellett a szabadság és a családi idill, és marad-e hely a szeretetnek?

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Furcsa pár // Centrál Színház (2026. szeptember 19., 24., 25.)

Szeptember 19-én izgalmas premierre kerül sor a Centrál Színházban: érkezik Neil Simon leghíresebb darabja, a Furcsa pár, Puskás Samu és Puskás Dávid vadonatúj fordításában! A történet akár párkapcsolati dráma is lehetne, azonban a két jóbarát, Oscar és Felix komikus duója gondoskodik róla, hogy vígjáték kerekedjen belőle. A címszerepben Alföldi Róbertet és Stohl Andrást láthatja a közönség, akik most először állnak egy színpadon, a további szerepekben pedig olyan nagyszerű színészeket, mint Marton Róbert, Magyar Attila, Mészáros András, Rada Bálint, Domokos Éva Lili és Hermányi Mariann.

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Az ember, akit Ovénak hívnak // Thália Színház (2026. szeptember 26., 27.)

Ősbemutatóval indul a 2026/27-es évad a Thália Színházban, Fredrik Backman, svéd író világsikerű történetét Görög László adja Magyarországon először elő. Az egyszemélyes darab egy igazán különös figura életébe enged betekintést: Ove magányosan, a szabályokra kínosan ügyelve, panaszkodással tölti mindennapjait, mígnem szomszédjába egy család költözik. A zsörtölődő özvegyember karaktere egyre árnyaltabbá válik, mellyel párhuzamosan új megvilágításba kerül a gyász, a magány témája. Az Arizona Stúdió intim tere szeptember 26-án és 27-én is tökéletes helyszínt nyújt a monodráma kibontakozásának.

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Rómeó és Júlia // MU Színház (2026. szeptember 27.)

Az Oberon Társulat szeptember 27-én nem kisebb dologra vállalkozik, mint hogy egy színésznő, három színész, két szék és mindössze néhány kellék segítségével keltse életre Shakespeare klasszikusát. A MU Színházban aznap este Varró Dániel fordítása, sziporkázó humora, sőt, egy csipet zene is fűszerezi a szerelmesek történetét, hogy az örök érvényű sorok valóban megszólíthassák a fiatalokat. Lesz minden a 70 perc alatt: erkélyjelenet, vérre menő vívás, és a sokat idézett kérdés is elhangzik majd. Az biztos, hogy a Rómeó és Júlia ezután jóval többet fog jelenteni egy kötelező olvasmánynál!

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Sokszínű fesztivállal indul az ősz: