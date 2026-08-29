5 rendhagyó színdarab Budapesten, amivel a szeptemberi évadnyitás felejthetetlen lesz

Nyull Fanni

Jó hírünk van a színház szerelmeseinek: indul a 2026/27-es kőszínházi évad, és már szeptemberben számos bemutatót tartanak a főváros imádott teátrumaiban. Ha már alig győzitek kivárni, hogy újra helyet foglalhassatok a nézőtéren, nyissátok meg a szezont az alábbi öt színdarab egyikével Budapesten!

REVIZOR РЕВІЗОР // Nemzeti Színház

A REVIZOR РЕВІЗОР nemcsak a közönség, de a szakma körében is nagy sikert aratott a 2025/26-os évad során. Jó hír, hogy a Nemzeti Színházban továbbra is műsoron lesz Gogol klasszikusa ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében, a Nemzeti Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Győri Nemzeti Színház és a Gyulai Várszínház együttműködésében! A groteszk humorral és mai reflexiókkal teli darab az Országos Színházi Találkozón elnyerte a Legjobb előadás díját, Polyák Anita és Pál Alexandra munkáját is díjazták, Séra Dániel és Jakab K. Tamás pedig megosztva Básti Lajos-díjat kapott. (x)

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Revizor Nemzeti Színház színdarab Budapesten
Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Alíz – engedd szépen, hogy megegyelek // FÜGE Produkció, Átrium (2026. szeptember 8.)

Nem mindennapi bemutatóra készül a FÜGE Produkció, ráadásul külső helyszínen. Szeptember 8-án az Átriumban elevenedik meg Csodaország, egészen pontosan a Wonderland Lélekpark, ahol Dr. Antal Edit – Hernádi Judit – mosolyt varázsol a szomorkodó gyerekek arcára. A történet főhőse, Alíz – Pető Kata – is ide érkezik: egykor éltanuló volt, ám teljesítménye már közel sem az igazi, így hát meg kell javítani. Kezdetét veszi a rémmese, a 90-es évek valósága és a klinika fehérsége színekkel telik meg – de vajon megfér-e egymás mellett a szabadság és a családi idill, és marad-e hely a szeretetnek?

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Alíz - engedd szépen, hogy megegyelek Jurányi Színház Átrium bemutató színdarab Budapesten
Fotó: Dömölky Dániel

Furcsa pár // Centrál Színház (2026. szeptember 19., 24., 25.)

Szeptember 19-én izgalmas premierre kerül sor a Centrál Színházban: érkezik Neil Simon leghíresebb darabja, a Furcsa pár, Puskás Samu és Puskás Dávid vadonatúj fordításában! A történet akár párkapcsolati dráma is lehetne, azonban a két jóbarát, Oscar és Felix komikus duója gondoskodik róla, hogy vígjáték kerekedjen belőle. A címszerepben Alföldi Róbertet és Stohl Andrást láthatja a közönség, akik most először állnak egy színpadon, a további szerepekben pedig olyan nagyszerű színészeket, mint Marton Róbert, Magyar Attila, Mészáros András, Rada Bálint, Domokos Éva Lili és Hermányi Mariann.

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Furcsa pár Centrál Színház bemutató színdarab Budapesten
Fotó: Horváth Judit

Az ember, akit Ovénak hívnak // Thália Színház (2026. szeptember 26., 27.)

Ősbemutatóval indul a 2026/27-es évad a Thália Színházban, Fredrik Backman, svéd író világsikerű történetét Görög László adja Magyarországon először elő. Az egyszemélyes darab egy igazán különös figura életébe enged betekintést: Ove magányosan, a szabályokra kínosan ügyelve, panaszkodással tölti mindennapjait, mígnem szomszédjába egy család költözik. A zsörtölődő özvegyember karaktere egyre árnyaltabbá válik, mellyel párhuzamosan új megvilágításba kerül a gyász, a magány témája. Az Arizona Stúdió intim tere szeptember 26-án és 27-én is tökéletes helyszínt nyújt a monodráma kibontakozásának.

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Az ember, akit Ovénak hívnak Thália Színház monodráma bemutató színdarab Budapesten
Fotó: Thália Színház

Rómeó és Júlia // MU Színház (2026. szeptember 27.)

Az Oberon Társulat szeptember 27-én nem kisebb dologra vállalkozik, mint hogy egy színésznő, három színész, két szék és mindössze néhány kellék segítségével keltse életre Shakespeare klasszikusát. A MU Színházban aznap este Varró Dániel fordítása, sziporkázó humora, sőt, egy csipet zene is fűszerezi a szerelmesek történetét, hogy az örök érvényű sorok valóban megszólíthassák a fiatalokat. Lesz minden a 70 perc alatt: erkélyjelenet, vérre menő vívás, és a sokat idézett kérdés is elhangzik majd. Az biztos, hogy a Rómeó és Júlia ezután jóval többet fog jelenteni egy kötelező olvasmánynál!

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Rómeó és Júlia Oberon Társulat MU Színház színdarab Budapesten
Fotó: Oberon Társulat

Sokszínű fesztivállal indul az ősz:

Zene, irodalom és színház tölti meg Budapest patinás zsinagógáit szeptember elején
Zene, irodalom és színház tölti meg Budapest patinás zsinagógáit szeptember elején

Kivételes fesztivál indítja az őszt Budapest különleges helyszínein. Zene és irodalom tárnak fel egy sokszínű kulturális örökséget előttetek.

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