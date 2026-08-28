Ingyenes sportfesztivál hozza mozgásba a családokat az ősz első napjaiban Budapesten

Éljetek át közös élményeket a Családi Mozgásfesztiválon! Szeptember 6-án minden a mozgás öröméről, a véget nem érő játékról, a közösség erejéről és az egészséges életmódról fog szólni a Puskás Aréna Nyugati Park D szektoránál. (x)

Az egésznapos családi eseményen próbára tehetitek az egyensúlyérzéketeket és a gyorsaságotokat, labdázhattok, járműveken száguldozhattok, saját testsúlyos gyakorlatokkal fejleszthetitek erőnléteteket, kiléphettek a komfortzónátokból a pulifuttatás és a népi játékok során, de még az apa-gyerek kapcsolatokat előtérbe helyező Dadathlon élménynek is részesei lehettek.

Persze ennyi aktivitás után nem árt egy kis lazítás: a légzőgyakorlatokon könnyedén lelassulhattok majd, míg a prevenciós standoknál az egészséges életmódról tájékozódhattok hiteles forrásból.

Az ingyenes rendezvény az Aktív Magyarország és a Szerencsejáték Zrt. támogatásával valósul meg. További információt a rendezvényről a Magyar Szabadidősport Szövetség weboldalán, illetve a Facebook-eseménynél találtok.

Ha vízi sportokat próbálnátok ki: