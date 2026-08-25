20 csodás szüreti program és borfesztivál Budapesten és országszerte 2026-ban

Hamarosan beköszönt az ősz, a borvidékeken megkezdődik a szüret, s vele együtt a szüreti mulatságok, borfesztiválok is. Lássuk a legjobb programokat Budapesten és országszerte!
Szüreti programok és borfesztiválok Budapesten és környékén:
36. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál (2026. szeptember 4-6.)
1882 óta a magyar pezsgőkultúra ikonikus helyszíne a Törley Pezsgőpincészet. A Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon különleges pezsgők, hangulatos pinceséták és igazi budafoki életérzés vár titeket.
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Ürgeöntés – Biatorbágyi Szüreti Fesztivál (2026. szeptember 5.)
Az Ürgeöntés fesztivál összehozza a helyieket és az érdeklődőket egy vidám, fesztiváli hangulatban az Ürge-hegyen – nyitott boros pincékkel, borkóstolóval, pincetúrával, lovas felvonulással és számos egyéb programmal.
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35. Budapest Borfesztivál (2026. szeptember 9-12.)
A Budapest Borfesztivál 35 éve jelent egyet a magyar borkultúra találkozási pontjával: a jubileumi esemény idén megújult időpontban, több mint ezer borral és pezsgővel, interaktív programokkal, az amerikai kontinens borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel várja a borrajongókat.
Szeptember 9-12. közt ismét a magasba emelkednek a poharak a Budavári Palotában, hiszen érkezik a 35. Budapest Borfesztivál.
Budajenői Szüret és Borünnep (2026. szeptember 11-13.)
Muzsikaszó, szüreti felvonulás, kitűnő borok, finom ételek, koncertek, tánc, gyerekprogramok és igazi közösségi hangulat vár mindenkit Budajenőn.
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Újpesti BorVíkend (2026. szeptember 11-13.)
Az Újpesti BorVíkend idén is több egy borfesztiválnál. Borászok, zenészek, kézművesek és egy remek közösség találkozóhelye, ahol pénteken és szombaton a buliké a főszerep, vasárnap pedig a családi programoké. Mindez Újpest szívében.
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Őszi Etyki Piknik – Újratöltve (2026. október 10-11.)
Októberben a szőlőhegyek arany és vörös színekbe öltöznek, a pincék megtelnek élettel, a poharak pedig az évjárat legizgalmasabb tételeivel. Az Etyeki Pikniken a borok mellé ismét sokszínű gasztronómiai kínálat érkezik: helyi specialitások, szezonális fogások, street food kedvencek és a borvidék legjobb ízei várják a látogatókat. Ráadásul több helyszínen nappali és esti zenei programok, koncertek, DJ-k és családbarát élmények gondoskodnak az egész hétvégén át tartó kikapcsolódásról.
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Szüreti programok a Balaton körül:
Szent György-hegy MATINÉ (2026. szeptember 5.)
Szeptember 5-én idén is egész napos laza együttléttel készülnek a hegy pincéi: a kertek és teraszok amolyan nyitott pince jelleggel várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, piknik, kincskeresés, akusztikus koncertek, borkvíz, bor-tetkó, gyógynövény workshop, élőben festés, tűzshow, és azon se lepődjetek meg, ha egy gólyalábas lépdel melletted, vagy hatalmas szappanbuborékokat fúj a szél.
Szüreti Vigasságok, Gyenesdiás (2026. szeptember 5.)
Ismét színes, jó hangulatú szüreti mulatságra várják a vendégeket Gyenesdiáson, ahol a jelmezes felvonulás után késő estig műsorok szórakoztatják az érdeklődőket.
62. Badacsonyi Szüret (2026. szeptember 11-13.)
A badacsonyi borvidék egyik legszebb hagyományőrző ünnepsége a Badacsonyi Szüret, amely ezúttal szeptember 11. és 13. között kerül megrendezésre. A háromnapos szüreti mulatság során szuper koncerteken vehettek részt, megkóstolhatjátok számos kiállító borászat és pincészet legminőségibb borait, majd az ünnepet szüreti felvonulással zárhatjátok vasárnap.
Laposa Gyermek Szüret (2026. szeptember 26.)
Idén is várnak minden kicsit és nagyot a frissTeraszon egy különleges élményre, hiszen jön a Laposa Gyermek Szüret! Ez a nap a gyerekeknek szól, tele játékkal, alkotással és igazi szüreti kalandokkal a szőlőben.
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Buzsáki Szüret (2026. szeptember 26.)
Buzsákon idén is megrendezésre kerül szeptember 26-án a Buzsáki Szüret, ahol a gasztronómia, a kultúra és a hagyományok találkoznak.
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Szüreti fesztiválok az ország legszebb borvidékein:
Szőnyi Szüret és Borünnep, Komárom (2026. szeptember 4-5.)
Szüret, bor, szuper koncertek és hajnalig tartó buli vár rátok két napon át a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Háznál.
Szüreti Gördülő Dűlők, Villány (2026. szeptember 5.)
Fedezzétek fel a Villányi borvidék gyönyörű dűlőit, látogassátok meg a hagyományos pincefalvakat és kóstoljátok meg a helyi ízeket Villánytól Siklósig a Szüreti Gördülő Dűlőkön!
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Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál, Gyöngyös (2026. szeptember 11-13.)
Szeptember 11. és 13. között Gyöngyös főtere megtelik élettel és belengi a Mátrai borvidék legfinomabb italainak csábító illata. A kiváló fehérborok és a helyi gasztronómia kiemelkedő képviselői által kínált különleges ételek mellett könnyűzenei koncertek és táncelőadások is várják a kikapcsolódni vágyókat.
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47. Halasi Szüreti Fesztivál, Kiskunhalas (2026. szeptember 11-13.)
Már több mint négy évtizede Kiskunhalas egyik kedvenc rendezvénye a Halasi Szüreti Fesztivál, amely három napon keresztül biztosít igazi őszi fesztiválélményt minden korosztály számára.
Szüret a Szépasszony-völgyben, Eger (2026. szeptember 12.)
Az Egri borvidék kiváló boraival, ínycsiklandó szüreti finomságokkal, vezetett pincetúrákkal, nyitott pincékkel, mustkóstolással, szüreti felvonulással várnak titeket a város legendás bornegyedében, a Szépasszony-völgyben, miközben az Egri Bikavér Park ingyenesen látogatható családi- és gyerekprogramoktól, koncertektől és kézműves vásártól lesz hangos.
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Szekszárdi Szüreti Napok (2026. szeptember 17-20.)
Bor, zene, tánc, szüreti felvonulás rekordkísérlettel, nagykoncertek és fantasztikus hangulat – ez vár rátok Szekszárdon szeptember második felében.
Bor- és Gasztrofesztivál, Hajdúszoboszló (2026. szeptember 18-20.)
Mennyei borok és ínycsiklandó ételek várnak Hajdúszoboszlón szeptember 18. és 20. között, a Szent István parkban. A kulináris élvezetek mellett számos remek programmal készülnek.
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Soltvadkerti Szüreti Fesztivál (2026. szeptember 18-20.)
Soltvadkert is színes szüreti programkavalkáddal vár szeptember 18. és 20. között. A háromnapos rendezvényről nem érdemes lemaradni, hiszen a szuper borok mellett olyan előadók is fellépnek, mint a Bikini, a Gypo Circus vagy Lofti Begi.
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Harsányi Szüret, Sárospatak (2026. szeptember 19.)
Idén ősszel ismét életre kelnek a dűlők, és együtt élhetjük át a szüret napját Tokaj-Hegyalja szívében. Ez egy teljes napos élmény, ahol a szőlőszedés, a pincészet borai, a helyi gasztronómia és a zenei hangulat természetesen fonódik össze, a reggeli érkezéstől egészen a nap lezárásáig.
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