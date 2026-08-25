20 csodás szüreti program és borfesztivál Budapesten és országszerte 2026-ban

Hamarosan beköszönt az ősz, a borvidékeken megkezdődik a szüret, s vele együtt a szüreti mulatságok, borfesztiválok is. Lássuk a legjobb programokat Budapesten és országszerte!

Szüreti programok és borfesztiválok Budapesten és környékén:

36. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál (2026. szeptember 4-6.)

1882 óta a magyar pezsgőkultúra ikonikus helyszíne a Törley Pezsgőpincészet. A Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon különleges pezsgők, hangulatos pinceséták és igazi budafoki életérzés vár titeket.

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Ürgeöntés – Biatorbágyi Szüreti Fesztivál (2026. szeptember 5.)

Az Ürgeöntés fesztivál összehozza a helyieket és az érdeklődőket egy vidám, fesztiváli hangulatban az Ürge-hegyen – nyitott boros pincékkel, borkóstolóval, pincetúrával, lovas felvonulással és számos egyéb programmal.

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35. Budapest Borfesztivál (2026. szeptember 9-12.)

A Budapest Borfesztivál 35 éve jelent egyet a magyar borkultúra találkozási pontjával: a jubileumi esemény idén megújult időpontban, több mint ezer borral és pezsgővel, interaktív programokkal, az amerikai kontinens borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel várja a borrajongókat.

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Budajenői Szüret és Borünnep (2026. szeptember 11-13.)

Muzsikaszó, szüreti felvonulás, kitűnő borok, finom ételek, koncertek, tánc, gyerekprogramok és igazi közösségi hangulat vár mindenkit Budajenőn.

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Újpesti BorVíkend (2026. szeptember 11-13.)

Az Újpesti BorVíkend idén is több egy borfesztiválnál. Borászok, zenészek, kézművesek és egy remek közösség találkozóhelye, ahol pénteken és szombaton a buliké a főszerep, vasárnap pedig a családi programoké. Mindez Újpest szívében.

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Őszi Etyki Piknik – Újratöltve (2026. október 10-11.)

Októberben a szőlőhegyek arany és vörös színekbe öltöznek, a pincék megtelnek élettel, a poharak pedig az évjárat legizgalmasabb tételeivel. Az Etyeki Pikniken a borok mellé ismét sokszínű gasztronómiai kínálat érkezik: helyi specialitások, szezonális fogások, street food kedvencek és a borvidék legjobb ízei várják a látogatókat. Ráadásul több helyszínen nappali és esti zenei programok, koncertek, DJ-k és családbarát élmények gondoskodnak az egész hétvégén át tartó kikapcsolódásról.

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Szüreti programok a Balaton körül:

Szent György-hegy MATINÉ (2026. szeptember 5.)

Szeptember 5-én idén is egész napos laza együttléttel készülnek a hegy pincéi: a kertek és teraszok amolyan nyitott pince jelleggel várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, piknik, kincskeresés, akusztikus koncertek, borkvíz, bor-tetkó, gyógynövény workshop, élőben festés, tűzshow, és azon se lepődjetek meg, ha egy gólyalábas lépdel melletted, vagy hatalmas szappanbuborékokat fúj a szél.

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Szüreti Vigasságok, Gyenesdiás (2026. szeptember 5.)

Ismét színes, jó hangulatú szüreti mulatságra várják a vendégeket Gyenesdiáson, ahol a jelmezes felvonulás után késő estig műsorok szórakoztatják az érdeklődőket.

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62. Badacsonyi Szüret (2026. szeptember 11-13.)

A badacsonyi borvidék egyik legszebb hagyományőrző ünnepsége a Badacsonyi Szüret, amely ezúttal szeptember 11. és 13. között kerül megrendezésre. A háromnapos szüreti mulatság során szuper koncerteken vehettek részt, megkóstolhatjátok számos kiállító borászat és pincészet legminőségibb borait, majd az ünnepet szüreti felvonulással zárhatjátok vasárnap.

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Laposa Gyermek Szüret (2026. szeptember 26.)

Idén is várnak minden kicsit és nagyot a frissTeraszon egy különleges élményre, hiszen jön a Laposa Gyermek Szüret! Ez a nap a gyerekeknek szól, tele játékkal, alkotással és igazi szüreti kalandokkal a szőlőben.

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Buzsáki Szüret (2026. szeptember 26.)

Buzsákon idén is megrendezésre kerül szeptember 26-án a Buzsáki Szüret, ahol a gasztronómia, a kultúra és a hagyományok találkoznak.

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Szüreti fesztiválok az ország legszebb borvidékein:

Szőnyi Szüret és Borünnep, Komárom (2026. szeptember 4-5.)

Szüret, bor, szuper koncertek és hajnalig tartó buli vár rátok két napon át a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Háznál.

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Szüreti Gördülő Dűlők, Villány (2026. szeptember 5.)

Fedezzétek fel a Villányi borvidék gyönyörű dűlőit, látogassátok meg a hagyományos pincefalvakat és kóstoljátok meg a helyi ízeket Villánytól Siklósig a Szüreti Gördülő Dűlőkön!

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Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál, Gyöngyös (2026. szeptember 11-13.)

Szeptember 11. és 13. között Gyöngyös főtere megtelik élettel és belengi a Mátrai borvidék legfinomabb italainak csábító illata. A kiváló fehérborok és a helyi gasztronómia kiemelkedő képviselői által kínált különleges ételek mellett könnyűzenei koncertek és táncelőadások is várják a kikapcsolódni vágyókat.

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47. Halasi Szüreti Fesztivál, Kiskunhalas (2026. szeptember 11-13.)

Már több mint négy évtizede Kiskunhalas egyik kedvenc rendezvénye a Halasi Szüreti Fesztivál, amely három napon keresztül biztosít igazi őszi fesztiválélményt minden korosztály számára.

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Szüret a Szépasszony-völgyben, Eger (2026. szeptember 12.)

Az Egri borvidék kiváló boraival, ínycsiklandó szüreti finomságokkal, vezetett pincetúrákkal, nyitott pincékkel, mustkóstolással, szüreti felvonulással várnak titeket a város legendás bornegyedében, a Szépasszony-völgyben, miközben az Egri Bikavér Park ingyenesen látogatható családi- és gyerekprogramoktól, koncertektől és kézműves vásártól lesz hangos.

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Szekszárdi Szüreti Napok (2026. szeptember 17-20.)

Bor, zene, tánc, szüreti felvonulás rekordkísérlettel, nagykoncertek és fantasztikus hangulat – ez vár rátok Szekszárdon szeptember második felében.

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Bor- és Gasztrofesztivál, Hajdúszoboszló (2026. szeptember 18-20.)

Mennyei borok és ínycsiklandó ételek várnak Hajdúszoboszlón szeptember 18. és 20. között, a Szent István parkban. A kulináris élvezetek mellett számos remek programmal készülnek.

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Soltvadkerti Szüreti Fesztivál (2026. szeptember 18-20.)

Soltvadkert is színes szüreti programkavalkáddal vár szeptember 18. és 20. között. A háromnapos rendezvényről nem érdemes lemaradni, hiszen a szuper borok mellett olyan előadók is fellépnek, mint a Bikini, a Gypo Circus vagy Lofti Begi.

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Harsányi Szüret, Sárospatak (2026. szeptember 19.)

Idén ősszel ismét életre kelnek a dűlők, és együtt élhetjük át a szüret napját Tokaj-Hegyalja szívében. Ez egy teljes napos élmény, ahol a szőlőszedés, a pincészet borai, a helyi gasztronómia és a zenei hangulat természetesen fonódik össze, a reggeli érkezéstől egészen a nap lezárásáig.

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A szüret előtt búcsúztassátok el méltóképpen a nyarat: