Ingyenes összművészeti fesztivállal búcsúzik a nyártól Budapest ikonikus sugárútja

A nyár utolsó napjaiban idén is zenével, színházzal, sporttal és színes utcai programokkal telik meg az Andrássy út, ahol három napon át minden a közös élményekről szól majd.

Ha szeretnétek a nyár utolsó hétvégéjét pezsgő kulturális programokkal zárni, augusztus 28. és 30. között irány az Andrássy út! A hatodik TE!Feszt ismét ingyenes koncertekkel, színházi előadásokkal, családi programokkal és sporteseményekkel tölti meg Terézváros legikonikusabb helyszínét.

Az összművészeti fesztiválra több, mint 15 színház fog kitelepülni, de kulturális, illetve tudományos programokkal is megismerkedhettek az esemény ideje alatt. A programkínálatot ezen kívül óriásbábos utcai produkciók, táncbemutatók, közösségi zenélések, workshopok és családi programok egyaránt színesítik.

A vasárnap a mozgásé lesz: a TE!MPÓ Családi Sportnap keretében jógaórákon, sportfoglalkozásokon és ingyenes egészségügyi szűréseken vehettek majd részt.

A fesztivál ideje alatt a nagyszínpadon többek között a Magashegyi Underground, a Lóci játszik, Molnár Tamás, a Hot Jazz Band és Soltész Rezső gondoskodik a hangulatról. A kis színpadon gyerekkoncertek, meseelőadások és bűvészshow-k váltják egymást, hogy minden korosztály találjon kedvére való programot.

További információt ide kattintva, a fesztivál Facebook-eseményénél találtok.

Ha méltóképp búcsúztatnátok a nyár utolsó napjait: