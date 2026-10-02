5 lenyűgöző koncertélmény Budapesten a klasszikus zene szerelmeseinek a hideg hónapokra

Íme, a tökéletes este receptje a hideg időben: egy kényelmes hely a nézőtéren, na meg klasszikus zene! Utóbbiról az év második felében számos előadó és zenekar gondoskodik, méghozzá olyan élményekkel, melyeket egészen biztosan sokáig fogtok emlegetni. Az alábbi 5 koncertet zenerajongóként igazán nagy kár lenne kihagyni! (x)

Liszt: Krisztus // Müpa (2026. október 22.)

A Liszt Ünnep részeként október 22-én igazán különleges eseményre kerül sor a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. Liszt Ferenc monumentális alkotása, a Krisztus oratórium sokak szerint nem más, mint „az égi birodalom zenéje”: őszinte, átszellemült darab, melyet egyszer mindenkinek hallania kell. A Müpában – azt megelőzően pedig a bécsi Musikverein színpadán – magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével kel életre, Kesselyák Gergely vezényletével. Minél előbb váltsátok meg a jegyeteket, egészen biztosan felejthetetlen élmény lesz!

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Hollywood! Legendás filmzenék szimfonikus nagyzenekarral // Budapest Kongresszusi Központ (2026. október 25.)

Legyen szó a Psycho feszítő vonósairól, A cápa ikonikus témájáról vagy az Interstellar katartikus orgonájáról, vannak olyan dallamok, amelyekhez nem is szükséges mozivászon, hiszen azonnal beégnek az emlékeinkbe. Október 25-én a Budapest Kongresszusi Központban ennek jegyében valóságos filmzenei időutazás vár a közönségre: a Danubia Zenekar szimfonikus nagyzenekara az álomgyár legnépszerűbb dallamait kelti életre! Kevesen tudják, de Hollywood klasszikus hangzását európai zeneszerzők teremtették meg, köztük számos magyar művésszel – például a háromszoros Oscar-díjas Rózsa Miklóssal. A koncerten a fekete-fehér klasszikusoktól a modern sci-fiig száguld majd a zenei hullámvasút, a Danubia Zenekar pedig nemcsak zenél, hanem mesél is. A karmester, Hámori Máté közvetlen stílusban, izgalmas kulisszatitkokkal és sztorikkal köti össze a tételeket – ezen a különleges időutazáson minden zenerajongónak részt kell vennie!

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Leszámolás a filmzenével: A Zenegyűlölő // Budapest Kongresszusi Központ (2026. november 15.)

Létezik olyan ember a Földön, aki szívből utálja a Harry Potter, a Volt egyszer egy vadnyugat vagy éppen A Gyűrűk Ura ikonikus dallamait? Létezik, és még csak nem is fogja vissza magát! A Danubia Zenekar hatalmas sikerű szériájának zárófejezetében újból lecsap A Zenegyűlölő haragja: Janklovics Péter ezúttal a mozitörténet legnépszerűbb filmzenéire engedi rá gátlástalan humor-pörölyét. A szimfonikus stand-up során a James Bond-témáktól a Dallasig, a Keresztapától a Vukig semmi sem szent. Miközben a Danubia Zenekar Hámori Máté vezényletével életre kelti a kultikus filmzenéket, Janklovics éles humorral és váratlan fordulatokkal szedi ízekre a hallgatóság kedvenceit. Az egyedülálló élmény során könnyfakasztó nevetésből és szimfonikus filmklasszikusokból sem lesz hiány – november 15-én, 18 órás kezdettel, a Budapest Kongresszusi Központban.

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Reneszánsz x Beatles: Poptörténeti időutazás és karaoke // MOMKult (2026. november 14.)

Hogy mégis mi a közös a 16. századi pikáns reneszánsz madrigálokban és a liverpooli négyes világhírű slágereiben? Sokkal több, mint ahogy azt első hallásra hinnénk! A Danubia Zenekar november 14-én a MOMKultban nem kisebb feladatra vállalkozik, mint hogy egyesítse ezt a két világot, mely látszólag távol áll egymástól. Ott Rezső zseniális átdolgozásainak hála fültanúi lehetünk annak, ahogy a Help!, a Michelle vagy a Yesterday észrevétlenül egybeolvad VIII. Henrik, Lassus és Dowland legendás dallamaival. Egy olyan egyedülálló zenei időutazásra számíthatunk, mely során a korhű elegancia és a poptörténelem legnagyobb slágerei kéz a kézben járnak. És ami a legjobb, hogy a koncert második felében pedig szimfonikus zenekari karaoke várja a közönséget – az biztos, hogy ezt a különleges élményt sokáig fogjuk emlegetni, annyira felejthetetlen lesz!

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Nyári Károly Budapesti Karácsonyi Koncert // Budapest Kongresszusi Központ (2026. december 27.)

December 27-én Nyári Károly hagyományos karácsonyi koncertje teszi emlékezetessé az estét, különleges zenei világának, személyes hangvételének és az ünnepi hangulat harmóniájának hála. Egy igazi, bensőséges találkozásra kerül sor a Budapest Kongresszusi Központban, ahol Nyári Károly pályafutásának legismertebb dalai és a karácsony legmeghittebb dallamai csendülnek fel, a Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekar közreműködésével. A koncert egyik legmeghatóbb pillanata bizonyára az lesz, amikor a család több közismert, kiváló művésze – beleértve Nyári Károly lányait – együtt lép színpadra. A koncert egy közel két évtizede élő hagyomány, amely már 19. alkalommal teszi szebbé a családi karácsonyokat!

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Ha pedig a tánc is közel áll a szívetekhez: