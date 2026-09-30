70+ lenyűgöző őszi program és fesztivál Budapesten októberre

Programok özöne vár rátok 2026 októberében Budapesten, köztük koncertek, színházi előadások, városi séták, fesztiválok és kiállítások. Csak győzzétek felkeresni mindet!

Október a Nemzeti Színházban

Októberben két egészen különböző világ költözik a Nemzeti Színház Nagyszínpadára. A Mester és Margarita Bulgakov kultikus regényének őrült, titokzatos és varázslatos univerzumába repít, ahol Woland és kísérete alaposan felforgatja Moszkvát. Szerelem, hatalom, félelem és szabadság keveredik valóságon innen és túl Aleksandar Popovski látványos rendezésében. A Körhinta a legendás magyar film történetét kelti új életre: szerelem vagy érdek, szabadság vagy hagyomány – vajon melyik az erősebb? Vidnyánszky Attila rendezésében, a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel közösen próza, zene és sodró erejű tánc találkozik. Két nagy történet, két látványos színházi este – egy színpadon.

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Októberfeszt a Majorkában (2026. október 8-ig)

Egészen október 8-ig vár titeket a Városmajor szeretett gasztrokocsmájának fergeteges sörünnepe. A Majorka Pilsner Urquell tanksörrel, omlós pereccel, káposztával és mustárral megbolondított kolbásszal, valamint hamisítatlan Oktoberfest-hangulattal készül a bajor konyha és a komlós ital rajongóinak.

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World Press Photo 2026 // Biodóm (egész hónapban)

Idén is a világ legfontosabb történetei elevenednek meg a Biodómban. A nemzetközi sajtófotó-verseny válogatásában háborúk, humanitárius válságok, migráció, klímaváltozás és társadalmi igazságosság is helyet kap. A több mint 57 ezer nevezett fotó közül kiválasztott alkotások nemcsak a konfliktusokat és veszteségeket dokumentálják, hanem az emberi kitartást és összetartást is megmutatják. A tárlat mellett két különleges magyar fotóanyag is látható, a „Fel is út, le is út – a 24.hu szemtanúi” a 2026-os választás, a „Sortűz 1956” pedig az 1956-os forradalom emlékezetes pillanatait idézi fel.

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44. Magyar Sajtófotó Kiállítás // Capa Központ (egész hónapban)

A tavalyi év legfontosabb pillanatai elevenednek meg a 44. Magyar Sajtófotó Kiállításon a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A tárlat a 44. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazott és válogatott képeiből mutat be izgalmas válogatást: a MÚOSZ Nagydíja és az André Kertész-nagydíj mellett tizenhat kategória legjobbjai és számos különdíjas alkotás is látható. A nemzetközi zsűri által kiválasztott fotók a közélet, a társadalom, a kultúra és a mindennapok meghatározó történéseit idézik fel. A sokszínű kiállítás november 8-ig várja a látogatókat a Capa Központ emeleti kiállítóterében.

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Csaknekedkétsrác // KOBUCI (2026. október 1.)

A Csaknekedkétsrác Csepella Olivér (ének) és Konsiczky Dávid (gitár) egyszálgitáros előadása. A Csaknekedkislány dalok még kedvesebb atmoszférában csendülnek fel a CSNK alapító tagjainak előadásában. Az este különlegessége, hogy a fiúk közelebb lesznek hozzátok mint eddig bármikor, mert ezúttal és szokatlanul a Kobuci sokat megélt fái alatt lesz a színpaduk.

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Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál // Hungexpo (2026. október 1-4.)

Október 1. és 4. között ismét összegyűlik a kortárs irodalom krémje, ezúttal a Hungexponál. A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a német irodalmat helyezi a fókuszba, világhírű szerzőket lát vendégül, és több mint ötvenezer kötettel, ingyenes programokkal készül az olvasóknak.

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Étterem Hét (2026. október 1-18.)

Az október első fele nem is telhetne jobban a gasztrokalandorok számára, hiszen egészen 18-ig várja őket az ország legjobb éttermeinek szuper akciókkal párosuló ünnepe. A 30. alkalommal megrendezett eseményen számos Michelin-ikonnal megjelölt résztvevővel is találkozhattok.

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Deep Purple // Papp László Budapest Sportaréna (2026. október 2.)

Kevés zenekar bír olyan erőteljes és maradandó örökséggel a rock történelmében, mint a Deep Purple. Több mint öt évtizednyi listavezető album, telt házas turnék és a Rock & Roll Hírességek Csarnokába való beiktatás után továbbra is a világ egyik legbefolyásosabb és legnagyobbra tartott zenekara. Páratlan életművük – a Smoke On The Watertől a Highway Starig – zenészek generációit inspirálja.

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XII. Oktoberfest Budapest Sörfesztivál // több helyszínen (2026. október 2-4.)

A müncheni Theresienwiese ikonikus hangulata, ahol a frissen csapolt korsók koccanása, az élő bajor dallamok és a közös ünneplés együtt teremtenek felejthetetlen sörkert élményt. Ingyenes koncertek, Paulaner és Hacker-Pschorr fesztiválsörök, bajor ételkülönlegességek, fesztiválajándékok várnak benneteket

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Budapest Contemporary // Bálna Budapest (2026. október 2-4.)

Október 2. és 4. között a Bálna Budapest ad otthont a kortárs művészet nagyszabású ünnepének, a Budapest Contemporary kiállításnak és vásárnak. A negyedik alkalommal megrendezett esemény több ezer négyzetméteren kínál inspiráló találkozási pontot tehetséges művészek, gyűjtők és művészetkedvelők számára. Több mint 30 neves galéria mellett egy vadonatúj design- és ékszer szekció is bemutatkozik 40 alkotóval, valamint egy különleges divatprogram is várja az érdeklődőket, amely a legfrissebb művészeti és designtrendekből kínál ízelítőt.

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Családi nap az Európa-élményközpontban (2026. október 3.)

A tavaly nyáron megnyitott, mára több mint 34 ezer látogatóval büszkélkedő budapesti Európa-élményközpont izgalmas családi nappal kedveskedik ősszel a gyerekekkel érkezőknek. Az október 3-án megrendezésre kerülő, ingyenes eseményen az Európai Unióhoz kapcsolódó tájékoztató programokon és játékokon keresztül tudhattok meg többet Európáról.

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Józsefvárosi Cicafeszt a Kesztyűgyárban (2026. október 3.)

Október 3-án a Kesztyűgyár Közösségi Házban megismerhetitek és örökbe is fogadhatjátok a cicákat. Előadássokkal, bemutatókkal, kézműves vásárral várnak és cirkuszi kellékekkel is kísérletezhettek a helyszínen.

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Óbudai Őszi Piknik a Budapest Gardenben (2026. október 3.)

A Budapest Garden ezen a napon igazi őszi találkozóhellyé alakul, ahol jó hangulat várja a látogatókat a Duna-part közelében. A rendezvény középpontjában a gasztronómia, a kézműves kultúra és a közösségi élmények állnak, így minden korosztály találhat magának programot.

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Interaktív séta Tápai Dórával a Zene Házában (2026. október 3.)

Tekintsétek meg a Zene Háza belső tereit egy szakavatott zenepedagógus vezetésével! Az épületséta sajátossága, hogy nem csupán az építészetről szól, hanem a térbe álmodott és itt elhangzó zenékről is.

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Állatok világnapja a Rex Állatszigeten (2026. október 3.)

Október 3-án ingyenes családi nappal hívja fel a figyelmet az állatvédelem és a felelős állattartás fontosságára a Rex Állatsziget. A programok között kutyás bemutatók, gyerekkoncertek és kézműves foglalkozások is szerepelnek, emellett több civil szervezet szakmai munkájával is megismerkedhettek.

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Pál utcai fiúk – családi nap a Füvészkertben (2026. október 3.)

Október 3-án, szombaton tematikus nap során kel élere a Pál utcai fiúk a Füvészkertben, ahol a résztvevők maguk is bejárhatják a történet fontos pillanataihoz kapcsolódó helyszíneket. A családi nap keretében gyerekek és felnőttek együtt merülhetnek el a Füvészkert regényhez kapcsolódó titkaiban, de lesznek izgalmas feladványok, játékos kihívások is minden korosztálynak.

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Árnyak Tánca // Gólya (2026. október 3.)

Egy igazán különleges este vár rátok októberben. Hűvös szintik, EBM és sötét elektronika költözik a Gólya falai közé. Fellépők: Transkepler, Synthetic Destiny, Crow Black Dream, Lvcretia.

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Tudósok 40! // A38 (2026. október 3.)

Minden idők legnagyobb összművészeti Tudósok ünnepe Eurovízióval, rave diszkóval, Tövisházi-drMáriás festmény-zajjal, megannyi vendéggel és őrületes gigakoncerttel.

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Másik Bolygó // Pótkulcs (2026. október 3.)

A Másik Bolygó a világegyetem egyetlen szocioironikus funkypunk zenekara. Bársonyos zúzás, sanzonrévület és pogó. Extatikus hangversenyeikkel és sokféle zenei hagyományból (pl. magyar népzenéből, francia dalműfajokból, bluesból, hardrockból és latin tánczenékből) merítő, mégis egyedien bolygós muzsikájukkal és poétikus, helyenként nyers szövegekkel ragadják meg a publikum figyelmét. Erre a bulira a slágerek mellett vadiúj dalokkal és egy Iggy Pop-feldolgozással is készülnek.

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Steampunk Design Market // Dürer Kert (2026. október 4.)

Egy különleges steampunk vásárra invitálunk, ahol nemcsak egyedi termékekkel (ékszerekkel, ruhákkal és design kiegészítőkkel), hanem autentikus steampunk alkotókkal és a stílus képviselőivel is találkozhattok.

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Különcök és csodabogarak a Városligetben – vezetett séta (2026. október 4., 17.)

Októberben két alkalommal az Imagine Millennium130 programsorozatának keretében a Hősök tere, a Vajdahunyad vára és az egykori mutatványos negyed árnyoldala kerül terítékre. A sétán résztvevők eltűnt szórakozóhelyek nyomaira bukkanhatnak és megismerhetik egyúttal a századfordulós Budapest kevésbé ünnepélyes oldalát, ahol valaha olyan embereket is látványosságként mutattak be, akiknek a teste vagy megjelenése eltért a megszokottól.

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Karafiáth 50 – Dalok és sztorik még az A oldalról // Zene Háza (2026. október 6.)

Karafiáth Orsolya sok minden, de alapvetően költő és író. Versekkel indult, még kicsi dívaként, aztán jöttek a regények, dalok és a színdarabok. És a szereplések és egy punkzenekar és moderálások és újságírás – és lehetne még sorolni. Harminc éve sosem kellett hátrébb lépnie, amit most alkotótársaival egy nagy születésnapi, standup-elemekkel és versekkel teleszőtt műsorral ünnepel.

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Glam rock #1.: David Bowie – Rock and Roll Szabadegyetem // Zene Háza (2026. október 7.)

Siker, pénz, csillogás, avagy a hetvenes évek elejének egyik legnépszerűbb brit popzenei irányzata, a glam rock. Ennek a popkultúrának az egyik legnagyobb jelentőségű, és minden bizonnyal legbefolyásosabb alakja David Bowie. Róla tart előadást Jávorszky Béla Szilárd.

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Godot Art Expo ’26 (2026. október 7-18.)

A Godot Kortárs Művészeti Intézet 1999 óta dolgozik azon, hogy új művészeket fedezzen fel, mutasson be, és közelebb hozza a kortárs művészetet azokhoz is, akik nem feltétlenül a galériák törzsvendégei. Az Art Expo ennek az egyik legnagyobb találkozási pontja. Fiatal művészek. Friss gondolatok. Több ezer műtárgy. Egy hatalmas kiállítás, ahol nézni jó – de hazavinni valamit még jobb.

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24. Spinoza Zsidó Fesztivál (2026. október 7-től)

Október 7-én indul a Dob utcai Spinoza Színház elmaradhatatlan eseménye, a Spinoza Zsidó Fesztivál, amely két héten át koncertekkel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel és beszélgetésekkel szórakoztatja a közönséget. A „főszereplők” között feltűnik Tony Curtis, Gábor ZsaZsa és Barbra Streisand; utóbbi életrajzi játékának bemutatója a fesztivál egyik premier előadása lesz. A változatos programcsokor minden nap valami mást tartogat, koncertet ad például Klein Judit és a Haverim, levetítik a Zsidószerencse című némafilmet, és Gábor György: Talmud, Tóra és a többiek című előadására is válthattok jegyet.

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Autechre // Zene Háza (2026. október 8.)

Az elektronikus tánczene egyik legizgalmasabban kísérletező experimentális formációja, a Rob Brown és Sean Booth alkotta brit duó 1987-ben alakult. A műfajra máig hatást gyakorló, úttörő zeneiségű csapat az évek során számos albumot készített, melyek az intelligens tánczene mérföldköveivé váltak.

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The Desperate Empire of Happiness – Duliskovich Bazil festőművész kiállítása // KULT7 Galéria (2026. október 8-29.)

Duliskovich Bazil a kortárs hazai festészet talán legmagányosabb alakja. Senki máséval össze nem téveszthető saját univerzumában működik. Mégis valamennyi képe más és más, egy-egy új, addig nem fölfejtett élmény vagy érzelmi góc kibontásának képi megragadása. Talán soha nem volt divatos, és soha nem fog tudni a divatból kimenni.

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Lovas Juci // Otthonka (2026. október 9.)

Lovas Juci énekes-dalszerző 2024-ben, a Sávlekötő Camp tehetségkutatóján mutatkozott be a Lovas Juci és a Frász zenekar frontembereként. 2026-tól ismét szólóelőadóként folytatja zenei útját. Alternatív popzenéjének középpontjában a személyes, önironikus és finom humorral átszőtt történetmesélés áll.

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Őszkert – Őszi Kertészeti Napok // MATE Budai Campus (2026. október 9-11.)

Kertészeti előadásokkal és vezetett arborétumi sétával várja az érdeklődőket október 9. és 11. között a MATE Budai Campusa. Az Őszi Kertészeti Napok alatt egész hétvégén 9-től 18-ig lesz lehetőség, hogy beszerezzétek hőn áhított kül- és beltéri növényeiteket a Villányi úti helyszínen.

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Önkéntes nap a 10 Millió Fa telephelyén (2026. október 10.)

Szederirtás, növénygondozás, kerti faház építés, barkácsolás és csemeteosztás a készlet erejéig. A jó munkásembereknek zenével, kávéval, teával, vízzel és nassolnivalóval kedveskednek.

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A Kávé Napja // Millenáris (2026. október 10.)

Október 10-én a Millenáris Üvegcsarnoka megtelik kávérajongókkal és a legjobb specialty őrleményekkel a Kávé Napja alkalmából. A 14. alkalommal megrendezett kávéünnepen 35 kiállító, ingyenes kóstolók, látványos bemutatók és különlegességek várnak titeket – koffeinfüggőknek kötelező program!

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Kőbánya Napja – Retro Nap // Kőrösi Kulturális Központ (2026. október 10.)

Hangulatos időutazásra invitál október 10-én a Kőbánya Napja idei rendezvénye: a Kőrösi Kulturális Központban megrendezett nosztalgikus kavalkádban filmvetítések, bűvöskocka-verseny, Szandi-koncert, Szomszédok-közönségtalálkozó és Farkas Bertalan űrhajós várják a látogatókat, a büfében hűsítő Traubi és krumplis tészta idézik fel a gyerekkort, közben pedig retró lakásenteriőrök és bakelitlemezek gondoskodnak az autentikus hangulatról.

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18 éves a Nemdebár (2026. október 10.)

Születésnapi összejövetel depis nagypapáknak, féktelen unokáknak és minden kedves pajtásnak.

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Záróbugi // KOBUCI (2026. október 10.)

A 30Y koncertje után még egyszer utoljára szabadtéri táncra perdülhettek a kedvenc zenéitekre, mielőtt bezárul a kertkapu és búcsút int a szabadtéri szezon.

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VIII. Ferihegyi Ikarus Találkozó // Aeropark (2026. október 10-11.)

Október 10-én és 11-én az Aeroparkba települnek a hazai járműgyártás legendás autóbuszai. A VIII. Ferihegyi Ikarus Találkozóra jegyet váltók nem kell beérjék az ikonikus járművek látványával: részt vehetnek élményutazáson, megtapasztalhatják a motorindítást, és a szimulátor is rendelkezésükre áll.

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Fényűzés és történelem: Kalandozás az Andrássy úton (2026. október 11., 24.)

Az Andrássy út nem csak az épületeiről szól, hanem az emberekről is, akik formálták. Egy út, ahol minden lépés egy újabb történetet mesél el, mely nem csupán Budapest egyik legismertebb sugárútja – a „magyar Champs Élysées” -, hanem egy valódi időutazás, ahol minden sarkon találkozik a múlt és a jelen. A Pestbudai Séták eseményén a város legelegánsabb sugárútjának luxusából és drámáiból kaphattok ízelítőt októberben két alkalommal.

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Steve Reich 90 – London Sinfonietta, Gyémánt Bálint // Zeneakadémia (2026. október 12.)

Korunk egyik legnépszerűbb kortárs zeneszerzője, Steve Reich októberben lesz 90 éves, és továbbra is igen aktív. A világ egyik legkiválóbb kortárs zenei együttese, a London Sinfonietta egy különleges koncerttel köszönti a komponistát, aki az elmúlt évtizedekben nemcsak a kortárs zenére, hanem a táncra, a filmművészetre és a képzőművészetre is döntő hatást gyakorolt. Steve Reich emblematikus művét, az Electric Counterpointot pedig a hazai jazzélet egyik leginnovatívabb gitárosa, Gyémánt Bálint szólaltatja meg.

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Rocktörténet: George Harrison életműve // Eötvös10 (2026. október 13.)

Dr. Gimesy Péter a 25 évvel ezelőtt elhunyt George Harrison életművét áttekintő előadás első felében a Beatles tagjaként írt számok közül válogat, majd a szólókarrier jelentősebb állomásait ismerteti.

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Lecsó és Anikó koncert // Gödör Klub (2026. október 15.)

A Pál Utcai Fiúk zenekart Anikó és Lecsó még tizenéves korukban alapították, az együttes a mai napig is működik, állandó szereplői, szinte az összes fesztiválnak és klubnak. Rengeteg dal született ennyi idő alatt, leginkább ezekből hoznak el egy csokorral magukkal, megmutatva, hogy ezek a dalok a megszülésükkor hogyan szólaltak meg egy szál gitár segítségével.

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Budapest Fafesztivál 2026 (2026. október 15-17.)

Három napon keresztül, számos vezetett séta, előadás, bemutató, kiállítás, és egyéb izgalmas esemény során beszélgethettek arról, hogy mit jelentenek a környezetünkben élő vagy éppen halott fák.

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Őszi Margó Irodalmi Fesztivál // Nemzeti Táncszínház (2026. október 15-18.)

Idén ősszel is segít képbe kerülni a világ- és a magyar irodalom aktuális remekeivel az immár 15 éves Margó Irodalmi Fesztivál. A Liszt Ünnep keretében október 15. és 18. között ingyenes könyvbemutatókon vehettek részt – a Nemzeti Táncszínházba érkezik például Mart Kivastik, Ragnar Ólafsson és Beatrix Serrano -, de sor kerül a legjobb első prózakötet szerzőjének járó Margó-díj átadására is. Az esti irodalmi-zenei blokk egyik fellépője a folk-rock műfajt képviselő MORDÁI, továbbá élőben először hallhatja a közönség a Kiss Tibor Noé: Olvadás című regényéhez készült zenei műsort.

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Art Market Budapest // MTK Sportpark (2026. október 15-18.)

Közép- és Kelet-Európa első számú képzőművészeti vására idén október 15. és 18. között mutatja be a legizgalmasabb kortárs alkotásokat, galériákat és napjaink feltörekvő művészgenerációját. A kiállítók több mint 50 országból érkeznek az Art Market Budapestre, melynek idén az MTK Sportpark ad otthont.

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Őszi Bolhapiac Zuglóban (2026. október 17.)

Október közepén ismét megnyitja kapuit a Zuglói Bolhapiac, ahol a feleslegessé vált otthoni használati tárgyak új gazdára találhatnak, a látogatók pedig igazi kincsekre bukkanhatnak.

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Évzáró Kerékpáros Fesztivál // Kopaszikert (2026. október 17.)

Október 17-én érdemes lesz a Kopaszi-gát felé kerekezni, hiszen Évzáró Kerékpáros Fesztivált tart a Grinta. Az eseménynek a Duna-part kedvelt szabadtéri helyszíne, a Kopaszikert ad otthont, ahol a kerékpározás szerelmesei változatos programokon vehetnek részt, visszatekintve az idei országúti versenyszezonra. Napközben neves sportolókkal, beszámolókkal és felejthetetlen közösségi élményekkel várják a résztvevőket, estére pedig még a hangerőt is feltekerik. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyhez a szervező Grinta Bike & Café Facebook-eseményénél találtok elérhetőséget.

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Isolation Budapest // Akvárium Klub (2026. október 17.)

Zenei világok találkozásának lehettek részesei október 17-én az Akvárium Klubban. Az Isolation Budapest az underground zenei színtér sokszínűségét ünnepli, különféle műfajok karakteres előadóit felvonultatva. A nemzetközi mezőnyt erősíti többek között a soul műfajt képviselő énekes, Charlotte Colace, a rockos hangzásáról ismert Fantastic Negrito, az elektronikus vonalon mozgó Walter Astral, valamint a rap, gospel, illetve alternatív hip-hop fúziójával alkotó Sorvina. A sokszínű zenei élményhez hazai tehetségek is hozzájárulnak, köztük a The Roving Chess Club, továbbá Pénzes Máté és a Zseb.

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Október 18-ig megnézhetitek az ARC kiállítást is:

Alice Cooper + Billy Idol tribute // STENK lelátó (2026. október 17.)

A Where Is Cooper tribute zenekar extra hosszú műsorral készül nektek, a bemelegítésről pedig az Idolizer gondoskodik a leghíresebb Billy Idol dalokkal.

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22. Lelkes ÁsványBörze a MOMSportban (2026. október 17-18.)

Minden, ami ásvány, ékszer, drágakő, fosszília. 120 kiállító és változatos programok 2000 négyzetméteren.

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Városligeti Tök Jó Fesztivál (2026. október 17-18., 23-25., 31.)

Idén ősszel három hétvégén át egy varázslatos világ elevenedik meg a Városligeti Műjégpályán, ahol a tököké, az őszi élményeké, a zenéé és a felejthetetlen családi pillanatoké lesz a főszerep. Boszorkányok, szellemek, sejtelmes fények, hátborzongató meglepetések és különleges halloweeni programok várják a bátrakat.

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Szüreti családi nap a Várkert Bazárban (2026. október 18.)

Szüreti családi napnak ad otthont október 18-án a főváros nívós helyszíne, a Várkert Bazár. Az Ybl Miklós téri komplexumban 10-től 18 óráig ingyenes kézműveskedés és interaktív játékok által töltődhettek fel, míg egyes előadásokon, koncerteken jegyváltás ellenében vehetnek részt az érdeklődők.

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Fehér Bot Nemzetközi Világnap – Koncertek, workshopok, kiállítások a Zene Házában (2026. október 18.)

Ezen a napon a Zene Házába látogatók kipróbálhatják a Braille-írást és -olvasást, megismerhetik a pontírás működését, a Kézzelfogható Alapítvány tapintható tárlatán pedig azt is megtapasztalhatják, milyen bekötött szemmel, kizárólag a tapintásukra hagyatkozva felfedezni a kiállított tárgyakat. A Látáspont Műhely is bemutatkozik: a látássérült alkotók kézzel készített kerámiái megtekinthetők, és a helyszínen meg is vásárolhatók. 17:30 és 18:30 között sikeres látássérült emberekkel találkozhatnak az érdeklődők, akik munkájukról, mindennapjaik örömeiről és kihívásairól mesélnek. A napot koncert zárja a Zene Háza nagytermében, ahol vak és látó művészek, tanárok és diákok együtt lépnek színpadra. A fellépők között lesz Wolf Kati, Wolf Péter és Érdi Tamás, az est házigazdája Novák Péter.

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Oh Hiroshima // Turbina (2026. október 18.)

Az Oh Hiroshima a svédországi Kristinehamnból indult több mint 15 évvel ezelőtt, kezdetben szerény DIY stúdióprojektként. Mára azonban a post-rock műfaj egyik meghatározó szereplőjévé váltak. Az estéhez csatlakozik az Ausklang, egy berlini trió, akik zenéjükben az ambient és a post-rock tökéletes egyensúlyát hozzák létre, valamint a hazai Kinotronik, akik sötét, atmoszférikus, részben elektronikus világukban a korai elektronikus zene hangulatait ötvözik zajos, gitárközpontú megszólalással.

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Lumina Park (2026. október 20-tól)

Idén ősszel teljesen megújulva veszi birtokba a jól megszokott Palatinus Strandot a Lumina Park, és egyenesen Csodaországba repíti a látogatókat a több mint 200 installációnak köszönhetően.

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Lunchtime koncert a Zeneakadémián (2026. október 21.)

Október 21-én igazán rendhagyó módon telhet az ebédszünet, hiszen 13 órától, Lunchtime koncert címmel kihagyhatatlan esemény veszi kezdetét a Zeneakadémia Solti György Kamaratermében. Terítéken Bach, Mozart, Ligeti, Bartók, szonáták, improvizációk és rapszódiák – a részvétel pedig ingyenes lesz!

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Kósza Zenekar // KAZI (2026. október 22.)

A Kósza Zenekar teljes felállásban (hegedű, cselló, nagybőgő, ütősök, ukulele) mutatja be lelket birizgáló saját szerzeményeit és feldolgozásait. Ha szereted az indie-folk zenét, a dalköltészetet, az akusztikus megszólalást, itt helyed!

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Trio Mandili // Akvárium Klub (2026. október 22.)

Három fiatal grúz lány egy eldugott kaukázusi faluból indult, és rövid idő alatt világszerte ismertté vált. Egy napsütéses napon az országúton sétálva spontán énekelni kezdtek, miközben telefonjukkal felvették egyik kedvenc dalukat, az „Aparekát”. A videót feltöltötték az internetre, ahol mindössze két hét alatt több milliós nézettséget ért el – és ezzel gyökeresen megváltoztatta az életüket. A trió rövid idő alatt hatalmas rajongótábort szerzett világszerte.

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Junkies: 25 éves az SX7 // A38 (2026. október 22.)

Idén már csak egyetlen alkalommal lép fel Budapesten a Junkies zenekar. Az A38 Hajón tartandó koncerten a csapat elsősorban a 25 éves SX7 albumára fókuszál, de az egész lemez eljátszása mellett bőven jut idő a kötelező kedvencek és a szinte sohasem hallott ritkaságok előadására is.

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Kolonics György Emlékfutás // Népsziget (2026. október 23.)

Immáron 17. alkalommal kerül megrendezésre a tragikus hirtelenséggel, 36 éves korában elhunyt kétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnok emléke előtt tisztelgő Kolonics György Emlékfutás. Október 23-án egyéni futószámokban (3,5 km-es, 11,5 km-es és 21,1 km-es távokon), félmaraton váltóban, valamint sárkányhajózásban is rajthoz állhatnak a résztvevők, a megszokott helyszínen, a KSI Kajak-Kenu Egyesület népszigeti telephelyén. Nevezni a bbu.hu oldalon tudtok!

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Janis Joplin Emlékzenekar // Muzikum (2026. október 24.)

Garda Zsuzsa erőteljes hangja és kisugárzása, valamint a zenekar szabadon értelmezett, szólisztikus, improvizatív felfogása visszarepíti a közönséget a szenvedélyekkel teli 60-as évekbe.

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III. Budapest International Film Festival // Corvin mozi (2026. október 24. – november 1.)

Október 24. és november 1. között ismét műsorára tűzi az év legizgalmasabb filmjeit a BIFF a Corvin moziban. Az esemény 45 alkotást vonultat fel, amelyek egytől egyig nagy sikert arattak Cannes, Velence, vagy éppen a Sundance filmes seregszemléjén. A programban helyet kapott például Nemes László történelmi drámája, a Moulin, valamint Radu Jude: The Diary of a Chambermaid című társadalmi szatírája. Az elsőként bejelentett filmek között kreatív dokumentumfilm és queer horrorvígjáték is szerepel. Nem csak a filmek miatt lesz érdemes jegyet váltani, a fesztiválon az alkotókkal is találkozhattok!

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Habsburgok és holtak – vezetett séta (2026. október 25.)

Október 25-én a Budavári Palotanegyedben és egyúttal a Habsburg nádori kriptában tehettek izgalmas, felfedező sétát a Budai Várséták szervezésében. József nádor és családjának életébe nyerhettek bepillantást, akinek többek között a Margitsziget fáit, a Ludovikát, a Műegyetemet és a Vakok Intézetét is köszönhetjük. A „legmagyarabb Habsburgként” is emlegetett főherceg életét azonban nem kerülték el a tragédiák – többek között erről is szó lesz a sétán.

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Szarka Tamás: Gyümölcsös – lemezbemutató koncert // Thália Színház (2026. október 27.)

Szarka Tamás Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész és költő legújabb, Gyümölcsös című lemezbemutató koncertje különleges zenei és szellemi utazás, amely a teremtett világ egyszerűnek tűnő, mégis csodálatos jelenségein – a gyümölcsök szimbolikáján – keresztül szól hitről, szeretetről, emberi kapcsolatainkról és identitásunkról.

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The Sisters of Mercy // Dürer Kert (2026. október 28.)

Három évvel telt házas budapesti koncertje után visszatér az elmúlt negyven év egyik legjelentősebb zenekara: október 28-án The Sisters of Mercy kápráztatja el a Dürer Kert közönségét.

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Triggerfinger // Analog Music Hall (2026. október 28.)

A Triggerfinger 2017 után tavaly új dallal jelentkezett, amely csak előszele volt az idén ősszel érkező új albumnak. A belga zenekar fülledt rockzenéjével egykoron gyakori vendégnek számított Budapesten, az öltönyös banda koncertjei egyet jelentettek az önfeledt estével, így külön öröm, hogy hamarosan nemcsak, hogy friss szerzeményeket hallhatunk tőlük, de hozzánk is visszatérnek október 28-án, az Analog Music Hallba.

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Egy budai polgár története – Tárlatvezetés Mészáros Tiborral // Virág Benedek Ház (2026. október 29.)

Mészáros Tibor irodalomtörténész, a kiállítás kurátora tart tárlatvezetést a Márai Sándor Emlékkiállításon. A vezetés során az érdeklődők közelebbről is megismerhetik Márai budai éveinek helyszíneit és mindennapjait, valamint azokat a személyes történeteket és különleges tárgyakat, amelyek az író életét és gondolkodását formálták.

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Borzsongás – a boros Halloween // Otthonka (2026. október 30.)

Halloween apropóján fergeteges jelmezes bulira hív titeket az Otthonka és a Cult in Glass, hogy október 30-án finom borokkal, borzongással és persze jó zenékkel töltsék meg a Szentkirályi utca barátságos bárját. A belépőjegy korlátlan kóstolásra jogosít, de akár sétálójegyet is vásárolhattok.

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Alphaville // MVM Dome (2026. október 30.)

A legendás Alphaville egy nagyszabású produkcióval és teljes koncertműsorral érkezik az MVM Dome-ba. A rajongók olyan időtlen slágereket hallhatnak élőben, mint a Forever Young, a Big in Japan vagy a Sounds Like a Melody.

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Európa Kiadó duplakoncert // Gödör Klub (2026. október 30-31.)

A két koncert egy kettéhasított monstre műsor formátumában kerül majd lebonyolításra, amiből az következik, hogy a pénteki és a szombati esemény programja között semmilyen átfedés nem lesz. Ilyen módon azonban a két nap során több, rég nem hallott Európa Kiadó dal is elhangzik majd.

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Bonjour Monsieur Gauguin // Szépművészeti Múzeum (2026. október 30-tól)

Igazi művészeti szenzációnak ígérkezik Paul Gauguin első, nagyszabású magyarországi kiállítása, ahol összesen 150 remekmű, köztük 80 Gauguin-alkotás várja a látogatókat. A több mint 40 kölcsönadó intézmény együttműködésével létrejött tárlat a festő szellemi és művészi fejlődését követi végig, miközben bemutatja stílusának folyamatos változását és útkeresését. Gauguin művei mellett olyan mesterek alkotásai is láthatók, mint Monet, Cézanne, Van Gogh és Sérusier, így a kiállítás izgalmas képet ad arról a művészeti közegről is, amelyből a modern festészet egyik meghatározó irányzata született.

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Kiserdei Halloween (2026. október 31.)

A 2019 óta megrendezésre kerülő esemény a József Attila lakótelepen Budapest legnagyobb Halloween fesztiváljává alakult. Kicsiknek és nagyoknak hatalmas élmény.

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További októberi programok a Balatonnál: