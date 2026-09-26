Korlátlan kávékóstolással és extravagáns választékkal jön az idei Kávé Napja

Ha számotokra a reggeli kávé nem egyszerűen koffeinbevitel, hanem igazi szertartás, október 10-én érdemes lesz a Millenáris D csarnoka felé venni az irányt. (x)

A Kávé Napja idén tizennegyedik alkalommal vár, ráadásul idén rekordszámú kiállítóval, különleges kóstolókkal és olyan programokkal, amelyek a kezdő otthoni kávékészítőktől a vérbeli specialty-rajongókig mindenkit megszólítanak.

A belépővel egész nap korlátlanul kóstolgathattok a kávés standoknál, miközben hazai pörkölők, baristák és kávés szakemberek kalauzolnak el benneteket a fekete ital egyre izgalmasabb világában. Megtudhatjátok, hogyan készül tökéletes kávé filterrel, kotyogóssal vagy karos géppel, de akár az otthoni pörkölés csínját-bínját is megtanulhatjátok.

A specialty kávék kedvelőit vezetett cuppingok várják, miközben a kávé mellett csokoládékat, teákat, párlatokat és különleges koktélokat is felfedezhettek.

Az idei egyik legextravagánsabb program pedig kétségkívül a kávékészítő bicikli, ahol a tökéletes espresso elkészítéséhez a lábmunka is elengedhetetlen lesz.

A részletes programot és a jegyvásárlást ide kattintva, a Kávé Napja weboldalán találjátok.

Ha a kávézás után jöhet pár koktél is: