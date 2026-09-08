5 újonnan nyílt kávézó Budapesten, amit idén ősszel útba kell ejtenetek

Nincs is jobb, mint útnak indulni egy őszi délutánon, és felfedezni egy új kávézót, mikor már megszakítanátok egy időre a bóklászást. Ne bízzátok a véletlenre, idén ősszel feltétlenül ejtsétek útba őket!

Serene – Specialty Coffee & More

Talán nem is gondolnátok, mennyi kultúra találkozik a József körút legújabb kávézójában. Bár a Serene enteriőr szempontjából a letisztult vonalakra, kávéfronton a sokszínűségre esküszik: a jól megszokott, eszpresszó alapú italok mellett V60 filterkávé és török kávé is szerepel a kínálatban. Utóbbit tradicionális módon, homokon készítik el, és ha szeretnétek, még fahéjat vagy kardamomot is tesznek bele. Az őrlőt Egyiptomból szerezték be hozzá, csakúgy, mint a mangót, mellyel a ceremoniális matchát kínálják. Frissen őrölt török kávéjukat akár haza is vihetitek!

1085 Budapest, József körút 14. | Weboldal

Padre Pio Café

Törzshelygyanús kávézóval bővült nemrégiben a XII. kerület gasztrotérképe, a helyiek és a Normafánál kirándulók nagy örömére. A Padre Pio-nál minden adott hozzá, hogy kiszakadjatok a mindennapok rohanásából: a Hegyvidék lankái, egy csésze specialty kávé és egy ropogós péksütemény lesz a kulcs a kikapcsolódáshoz. Hiszik, hogy a minőségi énidőhöz barátságos légkör dukál, így még a legapróbb részletet is úgy alakították ki, hogy az megidézze az otthon hangulatát. A névválasztás sem a véletlen műve, hiszen a Padre Pio az Istenhegyi Szent László Plébánia közösségi házában nyitott meg – a kicsiket pedig játszótér várja mellette!

1125 Budapest, Cédrus utca 2. | Weboldal

Noga Café & Aperitivo Bar

Felragyott a Baross utca legújabb gasztrocsillaga, néhány napja hivatalosan is megnyitotta kapuit a Noga. Jó esély van rá, hogy ez lesz a környék egyik legfelkapottabb találkozópontja, hiszen nemcsak Herz specialty kávét, de még trendi aperitivokat is feltűztek az itallapra. Ami pedig az ételkínálatot illeti, melegszendvicsek, shakshuka, friss pékáru és kistányéros, mediterrán falatkák – hummusz, olívaválogatás, zsidó tojás – is helyet kaptak rajta, hogy legyen mit csipegetni a hosszúra nyúlt beszélgetések alatt. Használjátok ki az utolsó napsütötte délutánokat, és üljetek ki egy kávéra vagy koktélra!

1082 Budapest, Baross utca 1. | Facebook

Base Coffee & More

Újdonságból a XI. kerületben sincs hiány, hála a Base-nek, mely Gazdagréten várja a kávé szerelmeseit. Náluk a koffeinforrásról az R Coffee Roastery gondoskodik, az ínyenc péksüteményeket a Panderas csapata készíti, és még jól megpakolt szendvicseket is kérhettek, ha gyors ebédet kerestek. Nem mehetünk el szó nélkül a pazar süteménykínálat mellett sem: most, hogy beköszöntött az ősz, a pult sztárja egyértelműen a sós-karamellás szelet, de vendégeik a pisztáciás kockáról is rendre ódákat zengenek.

1112 Budapest, Rétköz utca 43/a | Facebook

Lorina Coffee

Kispesten, a Kökitől egy karnyújtásnyira lelt otthonra a Lorina, hogy különleges italkreációkkal ejtse ámulatba az arra járókat. A koffeinfanatikusoknak specialty kávéval és minőségi matchával, az édesszájúaknak pompás croissant-okkal, a korgó gyomorral érkezőnek pedig vadkovászos kenyérből készült szendvicsekkel kedveskednek. Jó hír, hogy bármelyiket is rendelitek, az íz mellett a látvány is garantáltan maradandó lesz: az epres pink foam matchájukkal például jó pár likeot bezsebelhettek, pláne, ha az ajándékba kapott matricákat is ráragasztjátok a poharatokra.

1191 Budapest, Vak Bottyán utca 72. | Instagram

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