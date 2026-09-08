5 újonnan nyílt kávézó Budapesten, amit idén ősszel útba kell ejtenetek

Nyull Fanni

Nincs is jobb, mint útnak indulni egy őszi délutánon, és felfedezni egy új kávézót, mikor már megszakítanátok egy időre a bóklászást. Ne bízzátok a véletlenre, idén ősszel feltétlenül ejtsétek útba őket!

Serene – Specialty Coffee & More

Talán nem is gondolnátok, mennyi kultúra találkozik a József körút legújabb kávézójában. Bár a Serene enteriőr szempontjából a letisztult vonalakra, kávéfronton a sokszínűségre esküszik: a jól megszokott, eszpresszó alapú italok mellett V60 filterkávé és török kávé is szerepel a kínálatban. Utóbbit tradicionális módon, homokon készítik el, és ha szeretnétek, még fahéjat vagy kardamomot is tesznek bele. Az őrlőt Egyiptomból szerezték be hozzá, csakúgy, mint a mangót, mellyel a ceremoniális matchát kínálják. Frissen őrölt török kávéjukat akár haza is vihetitek!

1085 Budapest, József körút 14. | Weboldal

Serene – Specialty Coffee & More új kávézó Budapesten
Fotó: Serene – Specialty Coffee & More

Padre Pio Café

Törzshelygyanús kávézóval bővült nemrégiben a XII. kerület gasztrotérképe, a helyiek és a Normafánál kirándulók nagy örömére. A Padre Pio-nál minden adott hozzá, hogy kiszakadjatok a mindennapok rohanásából: a Hegyvidék lankái, egy csésze specialty kávé és egy ropogós péksütemény lesz a kulcs a kikapcsolódáshoz. Hiszik, hogy a minőségi énidőhöz barátságos légkör dukál, így még a legapróbb részletet is úgy alakították ki, hogy az megidézze az otthon hangulatát. A névválasztás sem a véletlen műve, hiszen a Padre Pio az Istenhegyi Szent László Plébánia közösségi házában nyitott meg – a kicsiket pedig játszótér várja mellette!

1125 Budapest, Cédrus utca 2. | Weboldal

Padre Pio Café új kávézó Budapesten
Fotó: Padre Pio Café (Facebook)

Noga Café & Aperitivo Bar

Felragyott a Baross utca legújabb gasztrocsillaga, néhány napja hivatalosan is megnyitotta kapuit a Noga. Jó esély van rá, hogy ez lesz a környék egyik legfelkapottabb találkozópontja, hiszen nemcsak Herz specialty kávét, de még trendi aperitivokat is feltűztek az itallapra. Ami pedig az ételkínálatot illeti, melegszendvicsek, shakshuka, friss pékáru és kistányéros, mediterrán falatkák – hummusz, olívaválogatás, zsidó tojás – is helyet kaptak rajta, hogy legyen mit csipegetni a hosszúra nyúlt beszélgetések alatt. Használjátok ki az utolsó napsütötte délutánokat, és üljetek ki egy kávéra vagy koktélra!

1082 Budapest, Baross utca 1. | Facebook

Noga Budapest új kávézó Budapesten
Fotó: Noga Budapest (Instagram)

Base Coffee & More

Újdonságból a XI. kerületben sincs hiány, hála a Base-nek, mely Gazdagréten várja a kávé szerelmeseit. Náluk a koffeinforrásról az R Coffee Roastery gondoskodik, az ínyenc péksüteményeket a Panderas csapata készíti, és még jól megpakolt szendvicseket is kérhettek, ha gyors ebédet kerestek. Nem mehetünk el szó nélkül a pazar süteménykínálat mellett sem: most, hogy beköszöntött az ősz, a pult sztárja egyértelműen a sós-karamellás szelet, de vendégeik a pisztáciás kockáról is rendre ódákat zengenek.

1112 Budapest, Rétköz utca 43/a | Facebook

Base Coffee & More új kávézó Budapesten
Fotó: Base Coffee & More (Facebook)

Lorina Coffee

Kispesten, a Kökitől egy karnyújtásnyira lelt otthonra a Lorina, hogy különleges italkreációkkal ejtse ámulatba az arra járókat. A koffeinfanatikusoknak specialty kávéval és minőségi matchával, az édesszájúaknak pompás croissant-okkal, a korgó gyomorral érkezőnek pedig vadkovászos kenyérből készült szendvicsekkel kedveskednek. Jó hír, hogy bármelyiket is rendelitek, az íz mellett a látvány is garantáltan maradandó lesz: az epres pink foam matchájukkal például jó pár likeot bezsebelhettek, pláne, ha az ajándékba kapott matricákat is ráragasztjátok a poharatokra.

1191 Budapest, Vak Bottyán utca 72. | Instagram

Lorina Coffee új kávézó Budapesten
Fotó: Lorina Coffee

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