Macskás útjelző táblák védik a cicákat a Balatonnál

Mintha egy különleges balatoni mesekönyv elevenedne meg Lovason: az utcák mentén ugyanis macskás táblák jelzik, hogy négylábú helyiek is felbukkanhatnak az úton. A kedves ábrák mögött azonban nagyon is komoly üzenet húzódik. Az utóbbi hónapokban ugyanis több cicát is elgázoltak a településen, ezért a helyi állatbarátok úgy döntöttek, ideje még jobban felhívni a figyelmet a körültekintő közlekedésre.

A Lovas település alsó és központi részén kihelyezett táblák nem teljesen egyformák: van közöttük sárga, fehér és fényvisszaverős változat is, némelyiken pedig a „Lassíts! Macskák az úton” felirat is szerepel.

Bár első pillantásra akár mosolyt is csalhatnak az arra járók arcára, a céljuk egyáltalán nem tréfás. A településen ugyanis 30 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, amelynek betartása különösen fontos a keskenyebb utcákon, kanyarokban és lakott részeken.

Lovason ráadásul nem új keletű a macskabarát hangulat: a környéken régóta élnek szelídebb és vadócabb cicák, akik éppúgy hozzátartoznak a falu mindennapjaihoz, mint a szőlődombok vagy a Balaton-felvidéki nyugalom. A táblák kihelyezését a Lovas Kikötő kezdeményezte és a közútkezelő jóváhagyásával valósulhatott meg.

A Lovas Kikötő cicabarát kezdeményezéseiről ide kattintva, a Facebook-oldalukon olvashattok bővebben.

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