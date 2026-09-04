7 zseniális gasztrofesztivál Budapesten szeptemberre, ami megízesíti az ősz kezdetét

Budapesten az ősz első hónapja is élen jár a gasztrofesztiválok felhozatalában, ahol az ízek és a felejthetetlen élmények találkoznak egymással.

Belvárosi Sörfesztivál // Szabadság tér (2026. szeptember 1-6.)

Tizedik évfordulóját ünnepli az évről évre nagy sikernek örvendő Belvárosi Sörfesztivál. A jubileumi gasztrofesztiválon több mint 250-féle, hazai és nemzetközi kézműves különlegességet tudtok végigkóstolni szeptember 1. és 6. között a Szabadság téren, hamarosan pedig a kiállítókra is fény derül!

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Füge hétvége a Pingrumbában (2026. szeptember 4-6.)

A fügés fogások legjava költözik a hónap első hétvégéjén a Pingrumbába: szeptember 4. és 6. között ugyanis szenzációs gyümölcsös ételeket és italokat kóstolhattok a Széll Kálmán tér zöld oázisában. A pontos menüt később teszik közzé a hely munkatársai – azonban ha ránk hallgattok, szerintünk már most érdemes bebiztosítani a helyeteket!

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Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál (2026. szeptember 4-6.)

Budapest Bornegyede pezsgő programoktól lesz hangos az ősz első hétvégéjén: szeptember 4. és 6. között ingyenesen látogatható zenés fellépések, gasztroprogramok, családi élmények és persze boros rendezvények várnak titeket szerte a XXII. kerületben, a 36. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon.

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KRAFT Sörfesztivál // Dürer Kert (2026. szeptember 10-13.)

A hazai és külföldi sörök legjavával vár titeket szeptember 10. és 13. között az ingyenes KRAFT Sörfesztivál. Természetesen változatos gasztrokínálat, koncertek és DJ-szettek egyaránt színesítik a felhozatalt, így azoknak is érdemes lesz ellátogatnia a Dürer Kertbe, akik nem rajonganak az italért.

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Újpesti BorVíkend // Szent István tér (2026. szeptember 11-13.)

Az Újpesti BorVíkend szeptember 11. és 13. között kínál pazar ízélményeket a bor szerelmeseinek. A Szent István tér 30 borászatnak és pezsgőháznak ad majd otthont, melyet változatos street food választék, élőzenei programok és fergeteges hangulat koronáz meg a hétvégén. A belépés ráadásul ingyenes!

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Bringás Reggeli és Uzsonna // több helyszínen (2026. szeptember 16.)

Szeptember 16-án is mozgással és finom falatokkal fog indulni a munkanap, hála a Bringázz a Munkába és a Magyar Kerékpárosklub civiljeinek. A minden alkalommal nagy népszerűségnek örvendő Bringás Reggeli és Uzsonna standjait a főváros számos pontján elcsíphetitek. Az egész napos lendület garantált!

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Tündérliget – A fények kertje // Gundel Étterem (2026. szeptember 18.)

Szeptember 18-án tündérmesébe illő helyszínné avanzsál a Gundel Étterem kertje, ahol a káprázatos fények, a hangulatos zene, a véget nem érő tánc, egy látványos tűzshow és a gasztronómia legjava adnak felejthetetlen éjszakai élményeket – az este házigazdája ráadásul nem más lesz, mint Dobó Kata!

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